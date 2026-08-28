Sto let jim cestu blokovaly přehrady. Jakmile zmizely, lososi během dvou sezon našli a obsadili téměř celý starý domov

Odpověď přišla prakticky okamžitě. Během první migrační sezony prošlo nad bývalou nejnižší bariéru odhadem 7 742 lososů Chinook. V roce 2025 už jich bylo přes 13 300.
Za dvě sezony ryby obsadily 88 procent svého zdokumentovaného historického areálu a pronikly do 345 kilometrů nově zpřístupněných toků. Některé doplavaly více než 580 kilometrů od Tichého oceánu.
Sto let přerušené cesty
Klamath protéká Oregonem a severní Kalifornií a historicky patřil k nejvýznamnějším lososovým řekám západního pobřeží Severní Ameriky.
Během 20. století na něm vznikly přehrady Iron Gate, Copco 1, Copco 2 a J.C. Boyle. Vyráběly elektřinu, ale zároveň přerušily migraci anadromních ryb mezi oceánem a horní částí povodí.
Iron Gate například fungovala od začátku šedesátých let a její stavba definitivně uzavřela cestu do velké části horního Klamathu.
Po desetiletích sporů byly všechny čtyři přehrady odstraněny. Projekt skončil 2. října 2024 a stal se největší dokončenou akcí tohoto typu na světě.
První ryby dorazily v den dokončení projektu
První Chinook byl nad místem bývalé Iron Gate Dam zaznamenán právě 2. října 2024. Výzkumníci používali stacionární vysokorozlišovací sonar, který dokázal monitorovat průchod ryb i v kalné a proměnlivé řece.
V roce 2024 tak napočítali odhadem 7 742 Chinooků. O rok později 13 310. Šlo přibližně o 18 až 19 procent všech Chinooků, kteří se v daných letech vrátili do celého povodí Klamath.
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Nečekala je zrovna pohodlná dálnice
Odstraněním přehrad nezmizely všechny překážky. Ryby musely překonat místa po bývalých hrázích, divoké peřeje, technicky upravené úseky, existující přehrady s rybími přechody i rozsáhlé jezero Upper Klamath.
Přesto se objevily v hlavním toku, Link River a jedenácti přítocích. Nejvzdálenější současný záznam pochází z oblasti Sprague River více než 580 kilometrů od oceánu a přibližně 1 250 metrů nad mořem.
Ryby si cestu nepamatovaly. Přesto ji našly
Je lákavé mluvit o „evoluční paměti“ a představit si, že lososi jednoduše věděli, kam se mají vrátit. Jednotlivé ryby samozřejmě žádnou vzpomínku na horní Klamath neměly. Trasa byla uzavřená dávno před jejich narozením.
Lososi ale kombinují silnou tendenci vracet se do rodného toku s přirozeným rozptylem části populace. Některé ryby při návratu odbočí jinam a průzkum nových toků funguje jako evoluční pojistka proti změnám prostředí.
Po odstranění bariéry začaly takové „zbloudilé“ ryby pronikat dál proti proudu, reagovat na teplotu, proudění, chemické signály vody a vhodná místa pro tření. Žádný jedinec nemusel znát starou mapu. Stačilo, že biologické chování druhu stále umožňovalo znovu otevřený prostor prozkoumat.
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88 procent ještě neznamená obnovenou populaci
Tohle je důležitá brzda. Studie sleduje rekolonizaci prostoru, nikoli konečný úspěch obnovy populace. To, že dospělí lososi doplavali do historických míst, ještě neříká, kolik jich tam úspěšně vytřelo, kolik mladých přežije cestu do oceánu a kolik se jich za několik let vrátí jako dospělí.
Chinookové v Klamathu žijí typicky dva až čtyři roky, takže první generaci narozenou po odstranění přehrad bude možné hodnotit až v dalších sezonách.
K dlouhodobému výsledku přispěje teplota vody, sucho, oceánské podmínky, kvalita třecích míst i genetické složení populací. Autoři proto označují rychlou rekolonizaci za velmi povzbudivý začátek, nikoli za hotovou obnovu ekosystému.
Přírodě někdy stačí otevřít dveře
Na Klamathu je fascinující především rychlost. Člověk dokázal během jediného století přerušit migrační cestu, která vznikala tisíce let. Jakmile hlavní bariéry zmizely, ryby nepotřebovaly navigaci, umělý výcvik ani desetiletí čekání.
Během dvou sezon se dostaly do téměř devíti desetin známého historického areálu. Není to důkaz, že každé odstranění přehrady automaticky obnoví celý ekosystém.
Je to ale mimořádně názorná ukázka toho, že některé přírodní procesy nezmizí ve chvíli, kdy je na sto let přerušíme. Někdy jen čekají, až jim z cesty odstraníme beton.
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Zdroje: Kód Enigma [1], Scientific Reports – Rewilding the upper Klamath River Basin: rapid recolonization of Chinook salmon following the world’s largest dam removal [2], img AI generated