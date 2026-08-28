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Mars není uvnitř stejný. Jižní polovina může být hluboko pod povrchem o 400 stupňů teplejší

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Mars má dvě nápadně odlišné tváře. Severní polokouli pokrývají převážně nízké a poměrně hladké pláně, zatímco jih je výše položený, mnohem členitější a posetý starými impaktními krátery. Takzvaná hemisférická dichotomie patří k nejvýraznějším znakům rudé planety a planetologové už desítky let řeší, zda vznikla obřím nárazem, vnitřními procesy, nebo kombinací několika událostí.
Mars není uvnitř stejný. Jižní polovina může být hluboko pod povrchem o 400 stupňů teplejší

Mars není uvnitř stejný. Jižní polovina může být hluboko pod povrchem o 400 stupňů teplejší

Zdroj: Šťavnatý příběh - Čeština
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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