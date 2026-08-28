Vivo ukázalo průlomovou vlajkovou loď, osadilo ho největší baterií v historii. Zvládne nabíjet i ostatní zařízení

Dne 3. září 2026 se v Malajsii oficiálně představí smartphone, který posouvá hranici výdrže v segmentu vyšší střední třídy. Vivo V80 Lite 5G kombinuje 10 000mAh baterii s 17,35cm (6,83″) 1,5K OLED displejem, reverzním nabíjením a chladicím systémem 3.8K VC, a to všechno v těle, které se snaží zůstat kapesní. Malajsijská kampaň přitom konkrétní nabíjecí výkon zatím neuvádí, takže přesné watty budou jasné až po startu prodeje 12. září. Už teď ale běží předobjednávky za symbolických 5 malajsijských ringgitů, tedy zhruba 27 Kč.
Baterie, která zdvojnásobuje konkurenci
Kapacita 10 000 mAh není jen marketingové číslo, v kontextu dnešního trhu jde o extrém. Pro srovnání:
- Samsung Galaxy A56 5G – 5 000 mAh
- Nothing Phone (3a) Pro – 5 000 mAh
- Realme 15 Pro 5G – 7 000 mAh
- OnePlus Nord CE5 – 7 100 mAh
- Vivo V70 Lite 5G (aktuálně v ČR) – 6 500 mAh
Dvojnásobek oproti běžným pětitisícovkám. Asi o 40 procent víc než dnešní „velkobateriová“ třída kolem sedmi tisíc. Podle naší dedukce by taková kapacita měla při běžném provozu vystačit na dva až tři dny bez nabíječky, u náročnějšího uživatele pak minimálně na den a půl. Oficiální testy výdrže ale vivo pro malajsijskou verzi zatím nezveřejnilo.
Důležité je i to, co značka sama říká. V tiskových materiálech figuruje formulace „největší a nejvýkonnější baterie v historii řady“, kterou cituje například Lowyat.NET. Nejde tedy o tvrzení, že jde o největší baterii na celém trhu smartphonů, ale o dosud největší baterii, kterou vivo u této modelové řady komunikuje.
Jeden název, dva různé telefony
Tady příběh nabírá zajímavý směr. Pod názvem V80 Lite 5G totiž vivo prodává podle regionu výrazně odlišné telefony. Malajsijská verze má oněch 10 000 mAh. Jenže oficiální pákistánský web vivo uvádí u stejného modelu baterii 7 050 mAh, nabíjení 44 W a procesor Dimensity 7360-Turbo. Rozdíl v kapacitě baterie činí 42 procent, to není drobná regionální úprava, ale výrazně odlišně poskládaný produkt.
Pákistánská verze má přesně zdokumentované rozměry: 164,42 × 75,25 × 7,99 mm a hmotnost 197 gramů. U malajsijské verze s 10 000mAh baterií tyto údaje zatím chybí, ale dá se čekat, že bude minimálně stejně velká, spíš těžší. Telefon s takovou baterií zkrátka nemůže vážit jako pero, i tak ale může zůstat v kategorii, kterou běžný uživatel zvládne nosit v kapse.
Proč vivo volí tak rozdílnou konfiguraci pod jedním jménem? Oficiální vysvětlení neexistuje. Podle nás jde o klasickou strategii regionálních SKU: každý trh má jinou prioritu, jiné cenové hladiny a jinou konkurenci. Malajsie zjevně dostala verzi postavenou na maximální výdrži jako hlavním prodejním argumentu.
Reverzní nabíjení: powerbanka v kapse, ale s limity
Funkce reverzního nabíjení zní lákavě: telefon připojíte kabelem k jinému zařízení a doplníte mu energii. Pákistánská verze podle oficiálních údajů podporuje zařízení s konektorem USB-C a zároveň upozorňuje na možné limity kompatibility. Prakticky to znamená, že bezdrátová sluchátka v pouzdře s USB-C pravděpodobně dobijete bez problémů. Chytré hodinky s proprietární kolébkou nebo magnetickým nabíjením ale ne.
Bezdrátové reverzní nabíjení v žádném z dostupných oficiálních materiálů potvrzené není. Výstupní výkon, tedy kolik wattů telefon do druhého zařízení pošle, malajsijská kampaň rovněž zatím tají. U 10 000mAh baterie by ale i skromný pětiwattový výstup znamenal, že telefon zvládne doplnit menší zařízení, aniž by sám výrazně ztratil kapacitu.
Co nabízí vivo v Česku, a co zatím chybí
Na českém e-shopu vivo je aktuálně k dispozici V70 Lite 5G za 8 999 Kč. Ten nabídne 6 500mAh baterii, 90W nabíjení, 17,2cm (6,77″) AMOLED displej a procesor Dimensity 7400-Turbo. Solidní telefon, ale ve srovnání s malajsijskou novinkou zůstává hlavně v kapacitě baterie, o 3 500 mAh, tedy o více než třetinu, pozadu.
V80 Lite 5G na českém e-shopu k 27. srpnu 2026 zalistovaný není a české uvedení se nám nepodařilo dohledat. Pokud by vivo model do Česka přineslo, klíčovou otázkou bude, kterou regionální verzi: tu s 10 000 mAh, nebo tu se 7 050 mAh. Rozdíl by byl zásadní nejen ve výdrži, ale i v nabíjecím výkonu: pákistánská verze podporuje 44W nabíjení, zatímco V70 Lite zvládá 90 W. Paradoxně by tak novinka mohla nabíjet pomaleji než její předchůdce.
Tři barvy a agresivní marketing
Malajsijská kampaň je postavena na tom, aby se o telefonu mluvilo ještě před zveřejněním finální ceny. Předobjednávka za 5 ringgitů, eVoucher v hodnotě 10 ringgitů, slosování o ceny, prioritní doručení a dárky v balení; vivo zkrátka tlačí na to, aby si zákazníci telefon rezervovali naslepo. Nabízí ho ve třech barvách: Afterglow Pink, Emerald Green a Dawn Black.
Celý příběh V80 Lite 5G ukazuje, jak dnes funguje globální strategie čínských výrobců. Jedno jméno, různé trhy, různé specifikace. Pro Malajsii bateriový rekord a marketingový ohňostroj. Pro Pákistán střízlivější konfigurace s důrazem na cenu. A pro Česko: zatím ticho.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman