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Sto milionů možností - a stačilo jen 40 pokusů. AI našla způsob, jak levněji tisknout kov pro raketové motory

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Při 3D tisku kovu nestačí vložit materiál do stroje a stisknout tlačítko. Výsledek závisí na výkonu laseru, rychlosti jeho pohybu, množství přiváděného prášku, geometrii drah i řadě dalších parametrů. U některých slitin může být počet možných kombinací tak obrovský, že experimentální hledání správného nastavení připomíná hledání jediné jehly v mnohamilionové kupce sena.
Sto milionů možností - a stačilo jen 40 pokusů. AI našla způsob, jak levněji tisknout kov pro raketové motory

Sto milionů možností - a stačilo jen 40 pokusů. AI našla způsob, jak levněji tisknout kov pro raketové motory

Zdroj: Šťavnatý příběh - Čeština
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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