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Na dovolené fotíte stovky snímků a telefon je odpoledne mrtvý. Viník běží na pozadí a žere data i baterii zároveň

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Automatická záloha fotek do cloudu dokáže během jediného dne na dovolené spolknout gigabajty dat a srazit baterii na nulu.
Telefon, galerie fotek

Telefon, galerie fotek

Zdroj: Pexels
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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