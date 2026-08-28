Je vám špatně, když koukáte do mobilu v autě? Android 17 má chytrou funkci, která má problém řešit za vás

Kdo někdy zkusil v autě číst zprávy nebo scrollovat sociální sítě a po pár minutách cítil narůstající nevolnost, ví, jak nepříjemný ten pocit je. Příčinou je takzvaná kinetóza: mozek dostává protichůdné signály. Oči vidí statický obsah na displeji, ale vestibulární systém ve vnitřním uchu hlásí zrychlování, brzdění a zatáčení. Google na to od roku 2024 hledá odpověď. Jmenuje se Motion Assist a v srpnu 2026 se začala reálně objevovat na prvních Pixelech s Androidem 17. Princip je jednoduchý: na okrajích obrazovky se zobrazují malé tečky nebo tvary, které se pohybují synchronně s pohybem vozidla. Oči tak dostanou vizuální informaci o tom, že se auto pohybuje, i když čtete článek nebo píšete zprávu. A po prvním ručním zapnutí se má funkce umět aktivovat sama, jakmile telefon detekuje jízdu. Důležité je ale rovnou říct: Android 17 na telefonu neznamená automaticky Motion Assist na telefonu. Rollout je postupný a zatím kusový.
Od Motion Cues k Motion Assist: dva roky vývoje
První veřejně zachycená podoba funkce se objevila 11. prosince 2024 v beta verzi Google Play Services 24.29.32. Tehdy se jmenovala Motion Cues a Android Authority ji předvedl jako překryvnou vrstvu s pohyblivými značkami a automatickou aktivací při detekci jízdy. Šlo o rozbor kódu a demo, ne o hotový produkt.
Přesně o rok později, 8. prosince 2025, zachytil tentýž web v novější beta verzi Play Services 25.49.31 přejmenování na Motion Assist. Proč Google název změnil, oficiálně nevysvětlil. Podle spekulací Android Authority šlo o odlišení od Applu a jeho funkce Vehicle Motion Cues. Ať už byl důvod jakýkoli, důležitější než jméno byla technická proměna pod kapotou.
Proč Google čekal na Android 17
Původní řešení fungovalo jako běžná překryvná vrstva vykreslená přes aplikaci. Problém? Tečky zmizely, jakmile uživatel otevřel systémové části telefonu: notifikační lištu, Rychlé nastavení, zamykací obrazovku nebo třeba Nastavení. Při jízdě přitom člověk přepíná mezi aplikacemi a systémem neustále, takže překryvné řešení bylo v praxi děravé.
Android 17, oficiálně vydaný 16. června 2026, přinesl systémové API, které vykreslování značek přesunulo do SystemUI. Tečky se tak drží i přes systémové obrazovky a neměly by při přechodu mezi jednotlivými částmi rozhraní mizet. Právě tohle byl technický důvod, proč Google funkci nepustil dřív: potřeboval, aby fungovala všude, nejen nad běžnými aplikacemi.
Kdo má funkci a kdo zatím ne
Tady je potřeba být konkrétní, protože rozdíl mezi „mám Android 17“ a „mám Motion Assist“ je zásadní. Android 17 oficiálně podporuje Pixely od řady Pixel 6 výš, včetně Pixel Fold a Pixel Tablet. Jenže Motion Assist běží na samostatném serverovém rolloutu. V praxi to vypadá tak, že koncem srpna 2026 funkci zachytili novináři na Pixelu 11 Pro XL, ale na Pixelu 10 Pro XL ji neviděli. Tech Advisor ji nenašel ani na dvou dalších Pixelech, které měl k dispozici.
Jak zjistit, jestli ji váš telefon dostal:
- Otevřete Nastavení → váš profil Google → Všechny služby → Bezpečnost osob a zařízení.
- Pokud tam vidíte položku Motion Assist, máte ji. Pokud ne, rollout na váš kus ještě nedorazil.
Po prvním zapnutí nabízí funkce i přizpůsobení: barvu, tvar a průhlednost značek, náhodnou obměnu vzhledu nebo přidání dlaždic do Rychlého nastavení pro ruční ovládání. A hlavně: po aktivaci má umět automatické spuštění při detekci jízdy, takže se nemusíte starat pokaždé, když nasednete do auta.
Pro český kontext: Pixely jsou v Česku oficiálně v prodeji přes Google Store, Pixel 9a od 11 490 Kč, Pixel 9 Pro od 25 990 Kč. Přesné české datum zpřístupnění Motion Assist ale Google nepotvrdil.
Funguje to vůbec, nebo je to placebo?
Oprávněná otázka. Odpověď není černobílá, ale ani prázdná. Výzkumníci ze Zhejiang University a společnosti OPPO publikovali studii MOSI APP, která testovala vizuální pohybové podněty na displeji při jízdě autem. U 26 validních účastníků zaznamenali trend ke zmírnění potíží a oddálení středně těžké až těžké nevolnosti o 8 až 10 minut. U 15 citlivějších účastníků bylo zlepšení statisticky významné. Není to zázračný lék pro každého, ale výzkumný základ existuje.
Google navíc není jediný, kdo na tom pracuje. Vivo ve svém OriginOS 6 nabízí funkci „Motion prompts“: telefon v autě detekuje pohyb a jemná tečka na displeji se posouvá synchronně s jízdou. Sám výrobce přitom uvádí, že je dostupná jen na vybraných modelech. I konkurence tedy bere funkci proti kinetóze jako selektivní záležitost, ne jako samozřejmost pro celé portfolio.
Zásadní rozdíl Googlu oproti konkurenci je v systémové integraci. Zatímco ostatní řešení fungují typicky jako aplikační vrstva, Motion Assist je zabudovaný do SystemUI Androidu 17, a proto dokáže zobrazovat značky i přes notifikace, zamykací obrazovku nebo Nastavení.
Co si z toho odnést
Motion Assist je reálná funkce s reálným výzkumným základem, ne jen marketingový příslib. Zároveň ale platí, že ji v srpnu 2026 nemá zdaleka každý Pixel s Androidem 17, Google ji pouští po vlnách a český termín plošné dostupnosti neexistuje. Pokud patříte mezi ty, kterým se z telefonu v těchto situacích dělá špatně, vyplatí se občas zkontrolovat nastavení. Až tam Motion Assist najdete, zapněte ji jednou a dál se nemusíte starat.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman