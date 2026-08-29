Kynuté marmeládové rolky: Měkké, voňavé a plné ovocné marmelády

Tyto kynuté marmeládové rolky vypadají na první pohled docela nenápadně, ale těsto je u nich opravdu výjimečně nadýchané. Plním je hustší marmeládou, funguje ale i jiná náplň – maková, ořechová nebo třeba kousek čokoládového krému. Jestli máte rádi pečivo z kynutého těsta, stojí za vyzkoušení. Litovat nejspíš nebudete.
Když není čas, nechám těsto promíchat v domácí pekárně. Ve volnějším odpoledni ho zadělám v míse ručně a nechám v klidu vykynout pod utěrkou. Důležité je nepřehnat to s moukou při tvarování.
Těsto má zůstat jemné, ne zbytečně tuhé.
Můj tip: Na plnění berte spíš hustší marmeládu, jinak má při pečení sklon vytéct ven. Kynuté těsto chce klid a trochu citu
U marmeládových rolek v tom není žádná velká alchymie, ale pár detailů rozhoduje. Základ tvoří
vlažné mléko, čerstvé droždí a dost času na kynutí. Sůl nepatří přímo k droždí, tohle pravidlo se drží i doma, protože těsto pak kyne spolehlivěji. Recept na nadýchané marmeládové rolky z kynutého těsta
Doba přípravy těsta: 20 minut První kynutí: minimálně 60 minut Druhé kynutí: 15 minut Třetí kynutí po vytvarování: 10 minut Doba pečení: 20 minut Počet kusů: 12 rolek Ingredience pro přípravu 550 g hladké mouky 280 ml mléka 90 g rozpuštěného másla 70 g krupicového cukru 22 g čerstvého droždí 1 vejce 1/2 lžičky soli 12 lžiček hustší marmelády nebo jiné náplně 2 lžíce vody na potření 1 ks žloutku na potření 1 menší kousek másla na potření po upečení Postup přípravy kynutých marmeládových rolek
1. Nejprve si připravte všechny suroviny, aby měly podobnou teplotu. Mléko ohřejte jen lehce, má být vlažné, ne horké. Máslo rozpusťte a nechte chvíli stát, aby zchladlo.
2. Pokud používáte domácí pekárnu, nalijte do nádoby vlažné mléko, přidejte vejce a rozpuštěné máslo. Potom nasypte hladkou mouku, do jednoho rohu dejte cukr s rozdroleným droždím a do druhého sůl. Spusťte program na těsto a nechte ho vypracovat i vykynout.
3. Pokud zaděláváte ručně nebo v robotu, dejte mouku do mísy a uprostřed udělejte důlek. Do něj rozdrobte droždí, přidejte lžičku cukru, trochu vlažného mléka a asi 20 minut počkejte, až kvásek vzejde. Pak přidejte zbytek surovin, jen sůl nasypte bokem ke stěně mísy, a vypracujte hladké těsto. Nechte ho kynout alespoň 1 hodinu.
4. Vykynuté těsto přesuňte na lehce pomoučněnou pracovní plochu. Už ho znovu dlouze nepropracovávejte, jen ho dlaněmi jemně rozprostřete do kruhu nebo vyšší placky. Těsto si tak udrží vzdušnost. Zdroj: Dvě v troubě, Vykynuté těsto přeneseme na pracovní plochu. Rozdělte ho na 12 stejných dílů
5. Kdo chce mít rolky opravdu stejné, může si těsto zvážit a výslednou hmotnost vydělit dvanácti. Z každého kousku vytvarujte malý bochánek tak, že kraje stáhnete dospod a v dlaních jím lehce zakroužíte. Zdroj: Dvě v troubě, Dlaněmi uděláme malý bochánek, který roztlačíme na placku a rozdělíme na dílky.
6. Bochánky přikryjte fólií nebo čistou utěrkou a nechte je ještě 15 minut odpočinout. Je to drobnost, ale pomáhá víc, než se zdá. Těsto pak při válení nepruží zpátky a lépe drží tvar. Zdroj: Dvě v troubě, Z každého dílku uděláme bochánek, přikryjeme folií a necháme ještě kynout.
7. Každý bochánek rozválejte na menší obdélník. Doprostřed dejte 1 lžičku marmelády. Po stranách těsto přehněte dovnitř, aby náplň při pečení neutíkala, potom těsto přeložte přes marmeládu, lehce utáhněte a srolujte. Zdroj: Dvě v troubě, Každý bochánek rozválíme na ovál a naplníme lžičkou marmelády.
8. Hotové rolky skládejte na plech vyložený pečicím papírem s menšími rozestupy. Potřete je lehce vodou a nechte ještě asi 10 minut kynout. Mezitím rozehřejte troubu na 180 °C. Zdroj: Dvě v troubě, Placku s marmeládou srolujeme, před rolováním zahneme okraje. Rolky potřeme vodou a ještě 10 min. necháme kynout.
9. Před pečením potřete rolky rozšlehaným žloutkem. Povrch pak bude mít hezkou zlatou barvu. Plech vložte do předehřáté trouby a pečte asi 20 minut, dokud rolky nahoře nezezlátnou. Zdroj: Dvě v troubě, Před pečením rolky potřeme rozšlehaným žloutkem.
10. Hned po vytažení z trouby potřete horké rolky kouskem másla. Nechte je chvíli chladnout a podávejte ještě lehce vlažné, nebo úplně studené ke kávě či čaji. Pod utěrkou vydrží měkké i do druhého dne. Zdroj: Dvě v troubě, Upečené rolky potřeme kouskem másla. Vychladlé můžeme pocukrovat. Rady hospodyňky pro velký úspěch marmeládových rolek Na náplň berte raději hustší marmeládu. Řidší při pečení snadno vyteče ven. Když se vám těsto při zadělávání zdá tužší, přilévejte po troškách trochu mléka. Pokud je naopak moc lepivé, přidejte lehce mouku. Rolky nenechávejte v troubě zbytečně dlouho. Jakmile jsou zlaté, stačí ven. Právě přepečení bývá důvod, proč kynuté pečivo rychleji osychá.
Když chcete rolky připravit dopředu, vytvarujte je na plech, zakryjte a dejte na kratší dobu do chladu. Před pečením je pak nechte dojít při pokojové teplotě. Hodí se to hlavně ve chvíli, kdy chcete mít čerstvě upečeno ráno bez spěchu.
Křehké rolky ze šlehačkového těsta s čokoládou a povidly: Voňavé a křupavé domácí cukroví ke kávě
Křehké jablečno-skořicové rolečky s vanilkovým cukrem: Krásné bochánky plné chutí
Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková