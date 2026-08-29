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Kynuté marmeládové rolky: Měkké, voňavé a plné ovocné marmelády

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Když chci upéct něco z kynutého těsta a nechci u toho stát půl dne, dělám právě tyhle marmeládové rolky. Těsto je měkké, dobře se s ním pracuje a díky potření máslem po upečení zůstávají rolky vláčné i na druhý den. Plním je nejčastěji hustší marmeládou, ale funguje i maková nebo ořechová náplň.
Obrázek k receptu na Marmeládové rolky z kynutého těsta: Jednoduché domácí pečivo, které potěší k snídani, svačině i odpolední kávě

Obrázek k receptu na Marmeládové rolky z kynutého těsta: Jednoduché domácí pečivo, které potěší k snídani, svačině i odpolední kávě

Zdroj: Zdroj: Dvě v troubě, se souhlasem, Recept na Marmeládové rolky z kynutého těsta: Jednoduché domácí pečivo, které potěší k snídani, svačině i odpolední kávě
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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