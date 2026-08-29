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Tahle drobná zrníčka se umí změnit v kaši, polévku i miniaturní popcorn. Co všechno udělat z amarantu

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Na první pohled nevypadá amarant zrovna jako surovina, která by měla zachraňovat večeře. Je titěrný, světlý, trochu připomíná krmení pro exotického ptáka a pokud ho uvaříš s očekáváním, že dostaneš něco podobného rýži nebo quinoe, čeká tě lehké kuchyňské nedorozumění.
Tahle drobná zrníčka se umí změnit v kaši, polévku i miniaturní popcorn. Co všechno udělat z amarantu

Tahle drobná zrníčka se umí změnit v kaši, polévku i miniaturní popcorn. Co všechno udělat z amarantu

Zdroj: Šťavnatý příběh - Čeština
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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