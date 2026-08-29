Domácí holandské řízky s goudou, které díky sýru zůstanou nádherně šťavnaté

Kdykoliv na mě přijde chuť na pořádné poctivé jídlo z , mletého masa jsou pro mě naprosto holandské řízky neodolatelnou volbou. Směs si ráda upravuji po svém a musím říct, že právě kombinace šťavnatého masa, nastrouhaného sýra gouda, najemno nakrájeného pórku a voňavých bylinek jim dodá naprosto dokonalou chuť. Výsledkem jsou uvnitř krásně vláčné řízečky s rozteklým sýrem a na povrchu neodolatelně křupavá zlatavá kůrka.
Můj tip zní: Pokud vám po obalení řízků v trojobalu zbyde v misce trochu rozšlehaného vajíčka, namočte v něm již obalené řízky ještě jednou těsně před smažením, protože díky tomu vytvoříte na povrchu neuvěřitelně nadýchanou a extra křupavou krustu. Recept na smažené holandské řízky se sýrem gouda a pórkem
Celkový čas přípravy pokrmu: 40 minut Ingredience potřebné k přípravě Co si nachystat na masovou směs 600 g mixu mletého masa (vepřové a hovězí) 200 g sýra goudy 1 houska 100 ml mléka (na namočení housky) 1/2 pórku 3 stroužky česneku 1 vejce 1 hrst čerstvé petrželové natě 1 lžička majoránky 1/2 lžičky sušeného tymiánu 1 lžička mleté sladké papriky 1 špetka soli 1 špetka mletého černého pepře 2 lžíce strouhanky (podle potřeby na zahuštění) Na obalení a smažení 4 lžíce hladké mouky 2 vejce 150 g strouhanky 150 ml oleje na smažení (nebo sádla) Postup při přípravě holandských řízků
1. Do malé misky nakrájejte
housku, zalijte ji mlékem a nechte ji zcela nasáknout.
2. Mezitím očistěte
pórek a nasekejte ho na velmi jemné kousky.
3. Čerstvou
petrželovou nať omyjte pod studenou vodou a nasekejte najemno.
4.
Goudu nastrouhejte na hrubém struhadle.
5. Do velké mísy vložte
mix mletého masa, přidejte namočenou a v rukách vymačkanou housku, nasekaný pórek, petrželovou nať a nastrouhaný sýr goudu.
6.
Stroužky česneku oloupejte a prolisujte přímo do mísy k masu.
7. Do mísy rozklepněte
vejce, přisypte mletou sladkou papriku, majoránku, sušený tymián, mletý černý pepř a sůl.
8. Rukama všechny suroviny v míse důkladně propracujte a spojte do kompaktní hmoty.
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9. Pokud je masová směs hodně mazlavá a nedrží tvar, přisypte do ní trochu
strouhanky na zahuštění a znovu promíchejte.
10. Z připravené masové směsi tvarujte navlhčenýma rukama stejně velké oválné nebo kulaté řízečky.
11. Připravte si tři misky na trojobal: do první dejte
hladkou mouku, ve druhé rozšlehejte vejce se špetkou soli a do třetí nasypte strouhanku.
12. Každý vytvarovaný řízek nejprve obalte v
hladké mouce, poté v rozšlehaném vejci a nakonec důkladně ve strouhance.
13. Na pánvi rozpalte dostatečné množství
oleje na smažení nebo sádla.
14. Připravené holandské řízky pozvolna smažte z obou stran na středním plameni přibližně
10 minut do krásně zlatavé barvy.
15. Usmažené řízky odkládejte na talíř vyložený papírovým ubrouskem, který odsaje přebytečný tuk, a podávejte teplé s bramborovou kaší.
Foto: Cooky.cz, šťavnatá pochoutka Tipy redakce: Aby byl sýr v řízcích krásně táhlý a nevytékal při smažení na pánev, obalujte řízky pečlivě a smažte je na mírnějším plameni. Místo goudy můžete použít i polotvrdý eidam nebo vyzrálý cheddar pro ještě výraznější chuť. Před tvarováním nechte masovou směs odpočinout 15 minut v lednici, aby se koření propojilo a hmota lépe zpevněla. Pokud vám zbyde trocha rozšlehaného vajíčka z obalování, můžete v něm hotové obalené řízky na závěr ještě jednou lehce projít. Do masového základu můžete pro příjemnou obměnu přimíchat i malou lžičku plnotučné hořčice.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková