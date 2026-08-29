Mocca oválky jako ze staré cukrárny: Kávová klasika, která nepotřebuje žádné novoty

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Mocca oválky jako ze staré cukrárny: Kávová klasika, která nepotřebuje žádné novotyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Mocca oválky jsou pro mě ztělesněním toho nejlepšího, co české vánoční cukroví nabízí - křehké, kávové a plněné sametovým máslovým krémem. Recept je jednoduchý, ale výsledek vypadá, jako by ho dělal profesionál.
Fotografie k mocca oválkům
Zdroj: Foto: Cooky.cz, Mocca oválky podle starého receptu: Křehké těsto, hutná kávová krémová náplň a nostalgická chuť, která nepotřebuje omluvu
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