Šťavnatý makový koláč bez mouky: Díky blumám není ani trochu suchý

Musím přiznat, že výraz „ koláč bez mouky“ ve mně dlouho nic moc nevyvolával. Představovala jsem si něco suchého, drolivého, co se po prvním řezu sesype na drobky. Pak jsem ale narazila na recept z kanálu Dvě v troubě, kde autorka pekla makový koláč s blumami. Manžel ho po ochutnání bez váhání označil za lepší než klasický makovec. A to už je argument, který se těžko přechází.
Stojí to na dvou věcech: čerstvě namletém a dobře vyšlehaném sněhu z bílků. máku Mák tu v podstatě nahrazuje mouku, takže dává těstu strukturu, vlhkost a tu hutnost, kterou od makovce člověk čeká. Sníh zase hlídá, aby z toho nebyl těžký, utopený korpus. Výsledek má být nadýchaný, ale ne přehnaně lehký. A ? Ty jsou tady dost podstatné. blumy Kyselejší kusy fungují nejlíp, protože těsto je samo o sobě sladké, a ovoce ho drží při zemi. Právě proto nedává smysl kupovat mletý mák s cukrem. Tady se hodí čistý, čerstvě namletý.
Moje praktická poznámka: Bílky vyšlehejte až těsně před zapracováním do těsta. Když sníh stojí příliš dlouho, začne ztrácet objem i vzduch, který jste do něj dostali. A při spojování se žloutkovou směsí jen lehce obracejte stěrkou. Žádné kroužení v míse, žádné zbytečné tahy navíc. Pár bílých flíčků nevadí, ale přešlehané těsto už ano. Recept na nadýchaný makový koláč s blumami bez mouky a ostružinovou glazurou
Z jedné dávky vyjde koláč do formy o průměru kolem 22 centimetrů, tedy přesně ve velikosti na nedělní kávu
pro čtyři až šest lidí. Celková délka přípravy: přibližně 75 až 80 minut Ingredience k přípravě Suroviny na těsto 200 g čerstvě namletého máku 80 g rozpuštěného vychladlého másla 80 g moučkového cukru 50 g krupicového cukru 5 vajec (bílky a žloutky zvlášť) špetka soli Náplň a zdobení 4 až 5 blum (nejlépe kyselejší odrůdy) 2 lžíce ostružinové marmelády 1 lžíce rumu Na přípravu formy tuk na vymazání formy hrubá mouka na vysypání (nebo mletý mák, pokud chcete zůstat bez mouky) Postup přípravy makového koláče s blumami bez použití mouky
1. Troubu předehřejte na
180 stupňů. Formu na koláč o průměru asi 22 centimetrů vymažte tukem a vysypte hrubou moukou. Kdo chce zůstat úplně bez mouky, může použít najemno namletý mák. Formu je potřeba mít připravenou předem, protože těsto se sněhem nepočká.
2.
Blumy omyjte, osušte a ostrým nožem nakrájejte na tenké plátky. Pecičky vyjměte. Plátky zatím odložte stranou, na těsto přijdou až těsně před pečením. Není potřeba je nijak doslazovat ani jinak upravovat.
3. V čisté, odmaštěné míse vyšlehejte
bílky se špetkou soli do pevné pěny. Jakmile začnou tvořit lesklé špičky, přisypte krupicový cukr a pokračujte ve šlehání, dokud nebude sníh tuhý a lesklý. Pak ho dejte stranou.
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4.
Žloutky vyšlehejte s moučkovým cukrem do světlé, husté pěny. Zabere to zhruba 3 až 5 minut. Pěna by měla výrazně zesvětlat a nabrat objem; to je známka toho, že se cukr rozpustil a žloutky jsou dobře provzdušněné.
5. V rendlíku rozpusťte
máslo a nechte ho zchladnout na pokojovou teplotu. Přidejte k němu několik lžic žloutkové pěny a metlou směs důkladně spojte. Potom ji vraťte zpět k žloutkům a znovu promíchejte. Tím se máslo zapracuje rovnoměrně a těsto se zbytečně nesrazí.
6. Do žloutkové směsi po částech zapracujte
čerstvě namletý mák. Přidávejte ho postupně a po každé dávce promíchejte, aby se rovnoměrně rozptýlil. Těsto zhoustne a ztmavne, což je v pořádku.
7. Stěrkou do těsta opatrně vmíchejte
sníh. Jen obracejte a nadlehčujte, dokud se hmota nespojí. Nespěchejte, nemíchejte kruhově. Vzduch v bílcích je to, co koláč podrží lehčí, a jeho ztráta by byla zbytečná.
8. Hotové těsto přelijte do připravené formy a povrch jemně uhlaďte. Nahoru rozložte
plátky blum. Klidně přes sebe, při pečení stejně trochu sednou. Foto: Dvě v troubě, Makový koláč s blumami Upečeme dozlatova
9. Formu vložte do předehřáté trouby a pečte asi
35 minut. Hotový koláč má být na povrchu suchý a špejle zapíchnutá do středu by měla vyjít čistá. Nechte ho chvíli dojít ve formě. Horký makový koláč bez mouky je křehčí a mohl by se při vyklápění rozlomit. Glazura na závěr
10. Mezitím si připravte glazuru.
Ostružinovou marmeládu ve dvou lžících smíchejte s lžící rumu a propasírujte přes síto, aby v ní nezůstaly pecičky. Glazura má být hladká a lesklá. Když ostružiny nemáte, dá se použít i švestková nebo borůvková marmeláda. S mákem i blumami si rozumí.
11. Ještě teplý koláč potřete glazurou pomocí štětce. Teplo pomůže marmeládě vsáknout se do povrchu a koláč dostane lesk, který mu dost sluší. Podávejte vychladlý, klidně až druhý den. Chuť se přes noc ustálí.
Foto: Dvě v troubě, Makový koláč s blumami Tipy redakce: Čerstvě namletý mák je základ: Mletý mák z obchodu bývá starší a často už obsahuje cukr, který by koláč zbytečně přesladil. Namelte si mák sami v mlýnku na kávu nebo v sekáčku těsně před pečením. Vůně je jiná a těsto bývá vlhčí i výraznější. Forma bez mouky: Pokud chcete koláč skutečně bez lepku, vysypte formu místo hrubé mouky namletým mákem nebo mandlovými lupínky. Výsledek bude pořád držet a bezlepkový zůstane. Glazura bez rumu: Pro děti nebo pokud alkohol nechcete, rum klidně vynechte a marmeládu jen zahřejte s lžičkou horké vody, aby byla řidší. Lesk zůstane, jen bude chuť o něco méně výrazná.
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Zdroj: autorský text redakce cooky.cz, se souhlasem Dvě v troubě