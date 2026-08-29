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Šťavnatý makový koláč bez mouky: Díky blumám není ani trochu suchý

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Makový koláč bez mouky zní možná jako kompromis, ale je to přesně naopak. Díky čerstvě namletému máku a sněhu z bílků je těsto neuvěřitelně nadýchané a kyselejší blumy ho krásně vyvažují. Recept pochází z kanálu Dvě v troubě a manžel autorky ho prý označil za lepší než klasický makovec.
Obrázek receptu na makový koláč s blumami.

Obrázek receptu na makový koláč s blumami.

Zdroj: Foto: Dvě v troubě, se souhlasem, Recept na makový koláč s blumami.
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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