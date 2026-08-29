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Vepřové plátky s paprikou a cuketou: Jednoduché jídlo plné chuti a barev

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Jsou dny, kdy člověk otevře lednici, chvíli na ni kouká a pořád neví. Přesně tak u nás vznikly tyto vepřové plátky na paprikách a cuketách s rýží - z obyčejných surovin, které byly zrovna po ruce. Maso se nejdřív zprudka opeče na sádle, pak se dusí s cibulkou, česnekem a sladkou paprikou a nakonec se přidá zelenina, díky které je celé jídlo šťavnaté a příjemně lehké.
Obrázek k receptu na Vepřové plátky na paprikách a cuketách si najdou své stravníky díky svému lahodnému a barevnému provedení

Obrázek k receptu na Vepřové plátky na paprikách a cuketách si najdou své stravníky díky svému lahodnému a barevnému provedení

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept na Vepřové plátky na paprikách a cuketách si najdou své stravníky díky svému lahodnému a barevnému provedení
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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