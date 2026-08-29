Vepřové plátky s paprikou a cuketou: Jednoduché jídlo plné chuti a barev

Taky znáte ty dny, kdy otevřete lednici a chvíli jen stojíte a koukáte, co z toho vlastně půjde uvařit? Přesně tak vznikly i tyhle vepřové plátky na paprikách a cuketách s rýží. Nic složitého, žádné speciální zásoby. Jen to, co bylo zrovna doma. Maso se nejdřív rychle opeče na sádle, pak se dusí s cibulkou, česnekem a sladkou paprikou a nakonec přijde zelenina, díky které jídlo zůstane šťavnaté a nepůsobí těžce.
Když mám po ruce
kotlety nebo plátky z pečeně, sahám po téhle úpravě docela často. Paprika dá barvu i jemnou sladkost, omáčce ji zjemní a maso nepřebije. K rýži je to vlastně cuketa přirozená volba.
Můj tip: Jestli tušíte, že bude maso tužší, nechte ho po opečení dusit o pár minut déle a zeleninu přidejte až ke konci. Paprika má změknout, ne se rozpadnout. A cuketa si svoje nejlepší chvíle drží jen krátce. Paprika a cuketa v omáčce fungují překvapivě dobře
Vepřové plátky se u nás často dělají na cibuli nebo na česneku, ale spojení s
červenou paprikou a cuketou působí o něco svěžeji. Paprika při dušení pustí trochu šťávy a omáčku přirozeně ovoní, zatímco cuketa ji zjemní, aniž by z jídla udělala těžkou záležitost. Hodí se to i na běžný pracovní týden, kdy člověk chce teplý oběd, ale ne nic hutného. Recept na šťavnaté vepřové plátky na paprikách a cuketách
Domácí oběd na všední den i na klidnou sobotu. Nejlepší je čerstvě uvařený, ale i druhý den bývá dobrý.
Doba přípravy: 20 minut Doba dušení: 35–45 minut Počet porcí: 4 porce Ingredience pro přípravu 4 plátky vepřové kotlety nebo pečeně 1 lžička soli 1/2 lžičky mletého černého pepře 1 lžička sladké mleté papriky 2 lžíce sádla 1 větší cibule 3 stroužky česneku 1 červená paprika 1 menší cuketa 350 ml vody 1 kostka bujonu nebo 1 lžička domácího bujonu 1 lžíce kukuřičného škrobu 2 lžíce studené vody na rozmíchání škrobu 250 g dlouhozrnné rýže Postup přípravy vepřové kotlety na paprikách a cuketách
1.
Maso osušte, podle potřeby ho lehce naklepejte dlaní nebo paličkou a na dvou místech u okraje nařízněte, aby se při opékání nekroutilo. Osolte, opepřete a zasypte sladkou paprikou. Kdo chce, může plátky zlehka poprášit moukou, jak se to v domácích verzích občas dělá, ale nutné to není. Zdroj: Father.Jack from Coventry, UK, Creative Commons Attribution 2.0, Vepřové maso nakrájíme na plátky
2. Na pánvi nebo v širším kastrolu rozehřejte
sádlo. Plátky masa opečte z obou stran dozlatova, asi 2–3 minuty z každé. Pak je vyjměte na talíř a nechte stranou.
3. Do výpeku vsypte nadrobno nakrájenou
cibuli a opékejte ji na středním plameni, až zesklovatí a začne lehce tmavnout. Přidejte česnek nakrájený na plátky a krátce ho orestujte. Tady stačí opravdu chvilka, jinak zhořkne.
4. Vraťte maso zpátky do pánve. Podlijte ho
vodou, přidejte bujon a přiklopte pokličkou. Na mírném ohni duste asi 30–40 minut, podle tloušťky a druhu masa. Mezitím uvařte rýži podle svého zvyku
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5. Já ji většinou propláchnu, zaliju dvojnásobkem vody, osolím a vařím pod pokličkou asi
12–15 minut, pak ji nechám dojít.
6. Když je maso skoro měkké, přidejte na proužky nakrájenou
červenou papriku. Znovu přiklopte a duste ještě asi 5 minut. Paprika má změknout, ale pořád by měla zůstat hezky barevná.
7. Pak přisypte na menší kousky nakrájenou
cuketu. Tu už vařte jen krátce, většinou stačí 5–7 minut. Cuketa pustí trochu šťávy, takže omáčka získá jemnější chuť. Zdroj: Willis Lam, reative Commons Attribution-Share Alike 2.0, Cuketu nakrájíme na menší kousky
8. V hrníčku rozmíchejte
kukuřičný škrob ve studené vodě a vlijte ho do pánve. Krátce promíchejte a nechte ještě 2–3 minuty provařit, aby omáčka zhoustla. Když chcete řidší výsledek, dejte škrobu o něco méně.
9. Ochutnejte a podle potřeby dosolte nebo dopepřete. Podávejte hned, nejlépe s horkou
rýží. Zbytek po vychladnutí dejte do lednice, kde vydrží do druhého dne; při ohřívání přidejte lžíci vody, aby omáčka zase povolila. Tipy šikovné hospodyňky Na tenhle recept se hodí spíš silnostěnná pánev nebo nižší kastrol, kde se maso dusí rovnoměrně a omáčka se nepřipaluje. Jestli máte doma větší cuketu, vyřízněte měkký střed se semínky. Omáčka pak nebude vodnatá. Červená paprika bývá do tohohle jídla nejlepší, protože je sladší než zelená a nepůsobí tak ostře. Když chci, aby omáčka měla plnější barvu, přidám k cibulce půl lžičky sladké papriky ještě před podlitím. Jen ji nenechávám na tuku moc dlouho, aby nezhořkla.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková