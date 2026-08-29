Křupavá kuřecí křidélka s bramborovým salátem: Domácí oběd, po kterém se jen zapráší

Obalená kuřecí křidélka s bramborovým salátem patří k jídlům, ke kterým se člověk vrací pořád dokola. Když mám chuť na něco vydatného a poctivého, sáhnu většinou právě po nich. Recept zvládne opravdu každý amatér v kuchyni. Hodně udělá dobře dochucený obal a k tomu studený bramborový salát, který ke křupavým křidélkům sedí bez okolků.
Právě ten kontrast je na tom
nejpříjemnější. Křupavý povrch, uvnitř šťavnaté maso a vedle toho jemný cibulí a trochou hořčice. Žádná převratná novinka to není. Spíš stará známá domácí kuchyně, která si pořád drží své místo. salát s okurkou,
V poslední době jsem viděla několik verzí kuřecích křidélek. Někde se servírují s kaší a ajvarem, jinde se pečou s
a medem bramborami. Objevila se i varianta s extra křupavým obalem, kde se do mouky přidává bramborový škrob. A tenhle drobný detail dává smysl. Obal je pak sušší, lehčí a po usmažení hezky křupe. U bramborového salátu navíc pořád platí osvědčená věc: nejlepší bývá až po chvíli odležení.
Můj tip zní: Pokud chcete, aby byla křidélka opravdu šťavnatá, nasolte je s předstihem a nechte aspoň 30 minut odležet. Salát klidně připravte už o hodinu dřív. Chutě se stihnou propojit a na výsledku je to znát. Recept na křupavá kuřecí křidélka s bramborovým salátem
Počet porcí: 4 porce Ingredience pro přípravu Kuřecí křidélka 12 kusů kuřecích křidélek 150 g hladké mouky 50 g bramborového škrobu 2 ks vejce 120 g strouhanky 1 lžička sladké papriky 1/2 lžičky mletého pepře 1 a 1/2 lžičky soli 1/2 lžičky sušeného česneku 500 ml oleje na smažení Bramborový salát 800 g brambor typu A nebo varného typu na salát 4 ks sterilovaných okurek 1 menší ks cibule 150 g majonézy 2 lžíce plnotučné hořčice 3 lžíce láku z okurek 1/2 lžičky soli 1/4 lžičky mletého pepře Postup přípravy obalených křidélek s bramborovým salátem
1. Brambory uvařte ve slupce doměkka, slijte je a nechte úplně vychladnout. Pak je oloupejte a nakrájejte na menší kostky. U salátu se nevyplácí spěchat, teplé brambory by se zbytečně rozpadaly.
2. Okurky a cibuli nakrájejte nadrobno. V míse smíchejte
majonézu, hořčici, lák z okurek, sůl a pepř. Přidejte brambory, okurky i cibuli a všechno opatrně promíchejte.
3. Hotový
bramborový salát dejte aspoň na 30 minut do lednice. Odležení mu sedne, chuť bude plnější a salát se lépe spojí. Mezitím si připravte kuřecí křidélka
4. Omyjte je, osušte papírovou utěrkou a pokud jsou větší, rozdělte je v kloubu na dvě části. Potom je osolte, opepřete a posypte sladkou paprikou i sušeným česnekem.
5. Do jedné misky dejte
hladkou mouku a bramborový škrob. Tahle kombinace pomáhá vytvořit křupavější povrch, a používá se ostatně i u jiných receptů na smažená křidélka.
6. Do druhé misky rozklepněte a rozšlehejte
vejce. Do třetí nasypte strouhanku. Připravte si klasický trojobal, ať práce ubíhá bez zdržování.
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7. Každé
křidélko obalte nejdřív v mouce se škrobem, potom ve vejci a nakonec ve strouhance. Obal lehce přitlačte, aby při smažení dobře držel.
8. V hlubší pánvi nebo širším hrnci rozehřejte
olej na zhruba 170 až 175 °C. Křidélka smažte po dávkách, ne všechna najednou, jinak teplota oleje rychle spadne.
9. Smažte je přibližně
8 až 10 minut z každé dávky dozlatova. Podle velikosti kusů může být potřeba o chvíli víc. Hotová křidélka odkládejte na papírovou utěrku, aby odsála přebytečný tuk.
10. Pokud chcete mít jistotu, že jsou
křidélka hotová i u kosti, můžete je po dosmažení nechat ještě 5 minut dojít v troubě vyhřáté na 180 °C. Není to nutné pokaždé, ale u větších kusů to dělám ráda.
11. Před podáváním salát ještě jednou ochutnejte a případně dolaďte trochou láku, soli nebo pepře. Někdy přidám i lžičku hořčice navíc, když chci výraznější chuť.
12. Podávejte
obalená kuřecí křidélka ještě teplá s dobře vychlazeným bramborovým salátem. Zbytek salátu uložte do lednice na další den, křidélka jsou ale nejlepší hned po usmažení. Foto: Cooky.cz, Bramborový salát dělá každý jiný a každý je jinak skvělý Rady Pokud máte rádi výraznější chuť, přidejte do mouky se škrobem ještě špetku lahůdkové papriky a trochu mletého česneku. Brambory do salátu vařte raději ve slupce. Drží tvar a po nakrájení se z nich nestane kaše. Chcete zkusit malou obměnu? Ke křidélkům se hodí i jednoduchý salát s jarní cibulkou a trochou citronové šťávy, jak se objevuje v jiných domácích variantách. Skvěle se snoubí i s trochou ajvaru na talíři, pokud máte rádi lehce pikantní doplněk.
Dokonalá domácí Kuřecí Hot Wings
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková