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Křupavá kuřecí křidélka s bramborovým salátem: Domácí oběd, po kterém se jen zapráší

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Obalená kuřecí křidélka s bramborovým salátem patří u nás doma k jídlům, která dělám ve chvíli, kdy chci něco poctivého, sytého a přitom nijak složitého. Křidélka stačí dobře ochutit, pečlivě obalit a usmažit dozlatova, zatímco bramborový salát získá správnou chuť díky kyselým okurkám, cibuli a troše hořčice.
Obrázek na recept na obalovaná kuřecí křídla s bramborovým salátem

Obrázek na recept na obalovaná kuřecí křídla s bramborovým salátem

Zdroj: Foto: Cooky.cz, recept na obalovaná kuřecí křídla s bramborovým salátem
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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