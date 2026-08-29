Rychlý domácí pařížák: Krémový, jednoduchý a skvělý na chlebíčky i svačinu

Kdykoliv dostane můj miláček chuť na poctivé
nebo chlebíčky rychlou studenou večeři, ráda opráším tento osvědčený recept na domácí . Je až k nevíře, jak obrovský rozdíl je mezi salátem připraveným doma a tím kupovaným z obchodu, ve kterém člověk často najde jen hromadu zahušťovadel. Tento je nádherně pařížský salát krémový, plný kvalitního uzeninového základu, nakládaného hrášku a nakrájených , které mu dodají tu správnou šťavnatost. kyselých okurek
Celá příprava zabere doslova několik minut a nepotřebujete na ni žádné složité kulinářské dovednosti. Největším tajemstvím dokonalé chuti je přimíchání nasekané jarní cibulky a kapka pikantního worcesteru, které zálivce z majonézy a hořčice vdechnou neuvěřitelný šmrnc.
Můj tip zní: Měkký salám před krájením nechte alespoň na 20 minut pořádně vychladit v lednici, protože se vám bude na prkénku krájet na krásné, tenké a úhledné nudličky o poznání lépe a nebude se lepit na nůž. Recept na krémový pařížský salát s uzeninou, hráškem a hořčicí
Celkový čas přípravy pokrmu: 15 minut Ingredience potřebné k přípravě Základní suroviny 400 g měkkého salámu (např. pařížský, šunkový nebo junior) 3 kyselé okurky 4 lžíce nakládaného hrášku 1 jarní cibulka Na zálivku a dochucení 350 g majonézy 1,5 lžičky plnotučné hořčice 1 lžička worcesteru 1 špetka mletého černého pepře 1 špetka soli (podle chuti) Postup při přípravě domácího pařížského salátu
1. Vychlazený
měkký salám nakrájejte ostrým nožem na velmi tenká kolečka a následně na úhledné jemné nudličky.
2. Sladkokyselé
kyselé okurky nakrájejte rovněž na tenké podélné nudličky nebo drobné kostičky.
3.
Jarní cibulku očistěte, omyjte pod studenou vodou a nasekejte ji včetně zelené natě na drobné kousky.
4. Z konzervy odměřte
nakládaný hrášek a nechte ho na malém sítku důkladně okapat od nálevu.
5. Ve velké míse smíchejte
majonézu, plnotučnou hořčici a worcester.
6. Přisypte mletý černý
pepř, případně malou špetku soli, a zálivku lžící vymíchejte do hladkého krémového základu.
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7. Do mísy k ochucené majonéze přidejte nakrájený
měkký salám, kyselé okurky, nasekanou jarní cibulku a okapaný nakládaný hrášek.
8. Všechny suroviny v míse velmi zlehka a důkladně promíchejte, aby se majonézová zálivka dostala ke všem kouskům uzeniny a zeleniny.
9. Salát ochutnejte, podle potřeby přidejte ještě pár kapek
worcesteru nebo špetku pepře a dejte ho před podáváním na alespoň 30 minut vychladit do lednice.
10. Servírujte jako poctivou pomazánku na čerstvé veky při přípravě obložených chlebíčků nebo podávejte přímo v misce s křupavým pečivem.
Foto: Cooky.cz, Pařížský salát – skvělý základ na chlebíčky Tipy redakce: Pokud chcete salát ještě trochu odlehčit, nahraďte sto gramů majonézy kvalitním hustým bílým jogurtem nebo zakysanou smetanou. Na chlebíčky namazejte salát v dostatečně silné vrstvě, aby z veky nestékal a tvořil stabilní základ pro šunku, sýr a vajíčko. Pro ještě výraznější chuť můžete do zálivky přidat pár kapek nálevu z kyselých okurek nebo malou lžičku práškového cukru. Salát připravujte nejlépe pár hodin předem, protože rozležený z lednice chutná dvojnásob dobře. Místo klasické cibule používejte vždy jemnou jarní cibulku, která dodá salátu svěžest a nebude v chuti nepříjemně dominantní.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková