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Rychlý domácí pařížák: Krémový, jednoduchý a skvělý na chlebíčky i svačinu

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Připravte si rychlý domácí pařížský salát s jarní cibulkou, hráškem a hořčicí! Vynikající krémový základ na chlebíčky i k večeři zvládnete do 15 minut.
Obrázek k receptu na pařížský salát

Obrázek k receptu na pařížský salát

Zdroj: Foto: Cooky.cz, recept na pařížský salát
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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