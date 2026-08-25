Krkonošské kyselo poctivě a postaru, s chlebovým kváskem a výraznou chutí

Podkrkonošské kyselo je přesně ten typ , který na první pohled nepůsobí nijak okázale. Jenže na stole odvede polévky velký kus práce. Z kvásku, brambor, a vajec na cibulce vznikne hub syté jídlo, které se v horách nevařilo proto, aby udělalo dojem. Spíš proto, že dávalo smysl. A dává ho i dnes.
Spousta lidí má kolem kysela pocit, že jde o něco složitého, nebo snad až podezřelého. Ve skutečnosti ne. Jen je tu jedna podmínka: kvásek musíte mít připravený předem. Jakmile je po ruce, zbytek už jde celkem přímočaře. na kostičky, houby namočit, povařit s kmínem, zahustit tekutým kváskem a nakonec přidat Brambory osmažená vejce s cibulkou. Nic víc v tom není. Recept na poctivé podkrkonošské kyselo
Doba přípravy: 35 minut + namočení hub a kvásku předem Co potřebujeme
Základ polévky: 200 g chlebového kvásku 600–800 ml vody 500 g brambor 1 hrst sušených hub 1 lžička kmínu 1 cibule 50 g másla 3–4 vejce podle chuti sůl podle chuti pepř
Volitelně na zjemnění: 100 ml mléka nebo smetany Postup přípravy tradičního podkrkonošského kysela
1. Sušené houby namočte alespoň na 20 až 30 minut, klidně i déle. Kvásek rozmíchejte v troše vlažné vody, aby byl tekutý a bez hrudek.
2. Brambory oloupejte a nakrájejte na menší kostky. Dejte je do hrnce spolu s houbami, přilijte vodu, přidejte kmín a sůl a vařte asi 15 až 20 minut, dokud nezměknou. Foto: Cooky.cz, Chudé jídlo, bohatá chuť: Podkrkonošské kyselo s chlebovým kváskem je krkonošská klasika, na kterou se nezapomíná
3. Do hrnce přilijte rozmíchaný kvásek a za stálého míchání polévku provařte přibližně 5 minut. Kdyby byla moc hustá, přilijte trochu vody.
4. Na pánvi rozehřejte máslo a orestujte nadrobno nakrájenou cibuli dozlatova. Přidejte rozšlehaná vejce a udělejte měkkou míchanici, ne vysušenou hmotu. Foto: Cooky.cz, Chudé jídlo, bohatá chuť: Podkrkonošské kyselo s chlebovým kváskem je krkonošská klasika, na kterou se nezapomíná
5. Vaječnou směs přendejte do polévky, krátce promíchejte a dochuťte pepřem. Pokud chcete jemnější verzi, přilijte nakonec ještě mléko nebo smetanu a už jen prohřejte.
TIP: Kyselo chutná nejlíp s krajícem žitného chleba. A když zbyde do druhého dne, bývá ještě lepší. Proč se v kyselu držet hub a nepřehánět to s dochucením?
Podkrkonošské kyselo stojí na jednoduchosti, a to není jen prázdná fráze.
Houby mu dávají zemitou chuť a podle informací Healthline obsahují mimo jiné antioxidanty a některé druhy i látky podporující imunitní systém. Není to důvod sníst hrnec na posezení, ale je dobré vědět, že tahle stará polévka není jen nouzové jídlo.
Se
smetanou to jde také, pokud chcete kulatější chuť. Nutné to ale není. Kyselo má být trochu ostré, trochu houbové a hlavně poctivé. Když ho utopíte v koření nebo česneku, začne se vytrácet to, proč se vaří už tak dlouho.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline