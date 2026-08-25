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Krkonošské kyselo poctivě a postaru, s chlebovým kváskem a výraznou chutí

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Podkrkonošské kyselo je přesně ten typ polévky, který nevypadá jako frajer, ale na stole udělá velkou službu. Z kvásku, brambor, hub a vajec na cibulce vznikne syté jídlo, které se v horách nevařilo pro parádu, ale proto, že dávalo smysl.
Fotografie k podkrkonošskému kyselu

Fotografie k podkrkonošskému kyselu

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Chudé jídlo, bohatá chuť: Podkrkonošské kyselo s chlebovým kváskem je krkonošská klasika, na kterou se nezapomíná
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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