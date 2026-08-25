Z hloubky 2 km přímo do 40°C bazénů. Unikátní termály leží jen kousek od českých hranic

Termály Bešeňová leží na slovenském Liptově, jen několik hodin jízdy autem z Česka. Z Moravy je cesta poměrně krátká a zvládnutelná během jednoho dopoledne, z Čech už je vhodnější počítat s delší cestou. Na místě pak čekají minerální termální bazény, vodní atrakce, saunový svět, hotely i restaurace, takže se vyplatí zůstat alespoň na dvě nebo tři noci.
Největším lákadlem zůstává geotermální voda vyvěrající z hloubky téměř dvou kilometrů. Když se k ní přidají bazény s vlnami, tobogány, zázemí pro děti a výlety po jednom z nejhezčích koutů Slovenska, začíná být jasné, proč se sem návštěvníci vracejí v létě i během chladnějších měsíců.
Přečtěte si také: 3 oblasti, kde je letos největší šance na houby: Sucho sezonu brzdí, září ji ale ještě může zachránit Termální voda je tím, co Bešeňovou odlišuje
To nejcennější, co termály nabízejí, se ukrývá téměř dva kilometry pod zemí. Právě odtud pochází
geotermální voda, která má u zdroje teplotu 60,5 °C. Je bohatá na minerální látky, například vápník, hořčík, sodík, draslík, hydrogenuhličitany a sírany. Bazén s umělými vlnami patří mezi celoročně dostupné atrakce. Pozvolný vstup do vody ocení rodiny s dětmi, zatímco pravidelné vlnobití přidává koupání trochu více zábavy. Foto: Rene Andrs / Google Maps
Právě vysoký obsah minerálních látek dává části vody
typickou nahnědlou až rezavou barvu. Nejde tedy o známku znečištění, ale o přirozenou vlastnost místních minerálních pramenů. Obec Bešeňová uvádí, že v jejím katastru se nachází přibližně čtrnáct minerálních pramenů.
Provozovatel vodního parku
připisuje zdejší termální vodě příznivé působení zejména na pohybové a dýchací ústrojí a uvádí také její využití při regeneraci. Tato tvrzení je ale vhodné chápat jen jako informace provozovatele, nikoliv jako náhradu odborné léčby nebo doporučení lékaře.
Přečtěte si také: Ani Maďarsko, ani Slovensko. Ty nejlepší termální lázně najdete v Česku, mají 9 bazénů s vodou až 36 °C Bazény fungují po celý rok
Velkou výhodou je, že Bešeňová není pouze letním koupalištěm. Podle aktuálních informací disponuje
devíti celoročními vnitřními bazény, z čehož čtyři jsou termální a v pěti z nich se setkáte s čirou vodou.
Osobně bych při první návštěvě zamířila právě do venkovních termálních bazénů. Kontrast chladnějšího vzduchu a vody, která může mít
téměř 40 °C, patří k zážitkům, kvůli kterým mají termály své kouzlo i mimo hlavní sezonu.
Typ bazénu Typ vody Teplota vody Co na vás čeká Vnitřní rekreační bazén čirá voda 26-30 °C masážní trysky, hydromasáž, chrliče a vstup ke Stříbrnému tobogánu Vnitřní relaxační bazén čirá voda 36-38 °C bublinková sedadla, masážní trysky, chrliče a bublinkový pramen Vnitřní Fontána čirá voda 30-34 °C mělký bazén pro nejmenší, fontánka, hračky do vody a skluzavka Vnitřní bazén s vlnami čirá voda 28-30 °C pozvolný vstup do vody a umělé vlnobití Vnitřní dětský bazén čirá voda 33 °C skluzavky, vodopád, stříkačky a další dětské atrakce Venkovní relaxační bazén termální voda 36-40 °C nejteplejší voda v areálu a masážní trysky Venkovní relaxační bazén s vodním barem termální voda 30-36 °C bublinková lehátka a bar přímo ve vodě Venkovní rekreační bazén termální voda 28-30 °C dvě plavecké dráhy a aktivnější koupání Venkovní relaxační bazén s číší termální voda 36-40 °C perličkový koupel a proud vody masírující šíji, ramena i záda Přehled celoročně dostupných bazénů v Bešeňové podle umístění, typu vody, teploty a hlavních atrakcí.
V létě se možnosti koupání dále rozšiřují o
sezonní venkovní bazény. Patří mezi ně například 25metrový plavecký bazén, Divoká řeka, relaxační bazén Mara, dětský bazén nebo bazény spojené s dalšími vodními atrakcemi.
Přečtěte si také: Vzácná desetikoruna z roku 1993 se prodala za 615 000 Kč. Poznáte ji podle jediného detailu Děti pravděpodobně u bazénů dlouho nezůstanou
Pro rodiny s dětmi nabízí Bešeňová mnohem víc než jen samotné koupání. K dispozici je bazén s umělými vlnami,
dětské vodní atrakce a tobogánová věž. Šest barevných tobogánů na věži má délku od 121 do 212 metrů a menší Stříbrný tobogán v Atriu měří 42,6 metru. Na rodiny s dětmi čekají mělké bazény, skluzavky a další vodní prvky, díky kterým není návštěva jen o odpočinku v termální vodě. Foto: L G / Google Maps
V létě resort nabídku rozšiřuje také o
rodinný FUN PARK s kolotoči, dětskými horskými dráhami, atrakcemi a zónou se zvířaty. Provoz jednotlivých sezonních atrakcí se však mění podle období a počasí, proto se vyplatí před cestou zkontrolovat aktuální stav.
Mezi
aktivity, které lze během pobytu střídat, patří například: jízda na celoročních a letních tobogánech koupání v bazénu s umělými vlnami divoká řeka během letní sezony animační programy pro děti saunové rituály a masáže relaxace v termální vodě
Přečtěte si také: Kam na výlet na Vysočině? Hrad Roštejn láká na čertovskou legendu i unikátní botanický sál Harmónia je klidnější tváří Bešeňové
Když už začnou být tobogány příliš hlasité, stačí změnit část areálu.
Harmónia Wellness & Spa nabízí až 50 parních, vodních a masážních procedur a saun. Součástí je Saunový dóm, římská koupel, suché sauny, tepidarium, ochlazovací bazén i venkovní sauny.
Relaxační část areálu bych si osobně nechala až na konec dne, kdy člověk ocení klidnější tempo a
možnost skutečně vypnout. Dopoledne může patřit vodním atrakcím a aktivnějšímu programu, zatímco odpoledne a večer jsou jako stvořené pro termální bazény, wellness a odpočinek. Kolik stojí vstup v roce 2026
Cena vstupného
není pevná a může se měnit podle termínu, sezony nebo vytíženosti areálu. Vyplatí se proto podívat na cenu ještě před cestou a koupit vstupenku online přes Gopass, kde bývají dostupné výhodnější nabídky než při nákupu na místě. Bešeňová leží na slovenském Liptově a díky kombinaci termálních bazénů, vodních atrakcí, wellness a ubytování se hodí nejen na jednodenní návštěvu, ale i na delší pobyt. Foto: Ladislav Dobeš / Google Maps
Základní Aqua Ticket zahrnuje
celodenní vstup do vodního parku, tedy do aktuálně otevřených bazénů, na tobogány a další vodní atrakce. Děti do 6 let mají vstup do vodního parku zdarma, což může rodinnému rozpočtu citelně ulevit. Saunový svět Harmónia však není součástí základního vstupu a je potřeba jej přikoupit zvlášť.
Přečtěte si také: Parkety z 80. let se vracejí. Pod kobercem možná máte schovaný dnešní interiérový hit Ubytování přímo u vody ušetří spoustu času
Komu jednodenní návštěva nestačí, může se
ubytovat přímo v resortu. K dispozici jsou Hotel Bešeňová, Hotel Akvamarín a Galeria Thermal Bešeňová.
Hotel Bešeňová je vhodný především pro rodiny s dětmi, zatímco Akvamarín láká mimo jiné na privátní hotelový termální bazén. Galeria Thermal naopak osloví návštěvníky, kteří hledají více klidu a komfortu. U některých pobytových balíčků jsou v ceně také vstupy do vodního parku a další výhody, jejich konkrétní rozsah se ale liší podle zvoleného typu pobytu. Od rychlého občerstvení až po hotelovou restauraci
Po několika hodinách v bazénech a na atrakcích přijde vhod i
něco dobrého k jídlu. V areálu funguje celoročně několik podniků, mezi nimi Bistro, několik barů nebo restaurace Culinaria. Během léta se nabídka ještě rozšiřuje o sezonní provozy, například Grill Bar. Po několika hodinách v bazénech přijde vhod i občerstvení. Přímo v areálu najdete několik možností stravování od rychlejšího občerstvení až po plnohodnotná jídla. Foto: Jan Lána / Google Maps
Na výběr máte od rychlého občerstvení přes palačinky a zmrzlinu až po burgery a grilovaná jídla. Pokud se rozhodnete v Bešeňové také ubytovat, můžete podle zvoleného pobytu využít i
hotelové stravování, například snídaně formou bufetu. Z termálů rovnou do hor
Bešeňová leží přibližně deset kilometrů od Ružomberku a dvacet kilometrů od Liptovského Mikuláše, takže je velmi dobrým výchozím bodem
pro poznávání Liptova.
Za návštěvu stojí
Liptovská Mara, kde se v létě dá koupat, vyrazit na paddleboard nebo absolvovat plavbu lodí. Milovníci přírody mohou zamířit do Prosiecké a Kvačianské doliny, kde čekají soutěsky, vodopád i historické vodní mlýny Oblazy.
Přečtěte si také: Moře na jižní Moravě: Pod Pálavou se dodnes ukrývají pravěké útesy a vzácné fosilie
Úplně jinou atmosféru nabízí
Vlkolínec, památková rezervace lidové architektury zapsaná od roku 1993 na seznamu světového dědictví UNESCO. Jestli bych měla k pobytu v termálech přidat jediný kulturní výlet, právě tato zachovaná podhorská osada by byla jedním z mých favoritů. Místo, kde čas utíká překvapivě rychle
Bešeňová dává největší smysl návštěvníkům, kteří nechtějí volit mezi termály a aquaparkem. Na jednom místě lze jednoduše přecházet od téměř 40stupňové minerální vody k tobogánům, dětskému bazénu, saunám a restauraci. Právě tato kombinace z ní dělá
místo vhodné pro páry, rodiny i několikadenní pobyt. Liptovská Mara patří k nejoblíbenějším výletním cílům v okolí Bešeňové. Vedle krásných výhledů láká v létě také na koupání, vodní sporty nebo plavby lodí. Foto: Arkadiusz Wawrzuta / Google Maps
Před cestou je dobré
ověřit si provozní dobu. Během letní sezony je vodní park otevřen denně od 9 do 20 hodin, od 1. září se provozní časy mění a část venkovních atrakcí závisí také na počasí. Zdroje: Autorský text, redakce Kapitalio.cz, obecbesenova.sk, besenova.com, gopass.travel