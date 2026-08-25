Britská taekwondistka a medailistka z MS Savová zemřela ve spánku na zástavu srdce. Bylo jí 19 let

Devatenáctiletá britská závodnice v taekwondu, držitelka černého pásu 2. dan a studentka práv na Queen Mary University of London, utrpěla během spánku náhlou zástavu srdce. Záchranáři včetně letecké záchranné služby se ji pokoušeli resuscitovat, ale marně. Informaci zveřejnila rodinná přítelkyně Adriana Agache na sbírkové stránce GoFundMe založené jménem matky Laury Savové. Žádná konkrétní diagnóza ani koronerský závěr zatím veřejně k dispozici nejsou.
Sportovkyně s mezinárodním stříbrem a právnickými ambicemi
Savová nebyla v taekwondu žádnou neznámou. Podle oficiálních výsledků UK ITF i mezinárodní federace ITF získala v roce 2022 na mistrovství světa v Nizozemsku stříbrnou medaili v kategorii Under 18 Female Degree Sparring Middleweight. V letech 2022 a 2023 sbírala i domácí britské medaile ve sparringu a sestavách.
Vedle sportu budovala akademickou dráhu. Na Queen Mary University studovala právo, v dubnu 2026 publikovala na univerzitním právním blogu analýzu britských změn v imigrační politice. Chystala se do druhého ročníku. Sportovní kariéra a studium práv běžely paralelně, a obojí skončilo ze dne na den.
Proč může mladý sportovec zemřít na zástavu srdce
Představa, že vrcholová kondice chrání před srdečním selháním, je rozšířená. A mylná. Americká kardiologická společnost (ACC) ve svém přehledu z prosince 2024 shrnuje, že u sportovců do 35 let stojí za náhlou zástavou srdce nejčastěji:
- vrozené strukturální vady srdce (například hypertrofická kardiomyopatie),
- elektrické poruchy srdečního rytmu (syndrom dlouhého QT, Brugadův syndrom),
- myokarditida,
- případy, kdy ani pitva neodhalí jasnou strukturální příčinu, takzvaná náhlá nevysvětlená smrt.
Předzávodní screening (anamnéza, fyzikální vyšetření, případně EKG) má omezenou citlivost. Americká kardiologická asociace (AHA) ve své aktualizované směrnici z března 2025 připouští, že ani 12svodové EKG nezachytí všechny rizikové stavy. Některé vady se projeví teprve při zátěži, jiné zůstanou tiché až do fatálního okamžiku.
U Savové žádné dřívější srdeční potíže veřejně zmíněny nejsou. Text sbírky výslovně mluví o „zcela nečekaném“ úmrtí.
Co se děje po podobné smrti v Británii
Britský zdravotnický systém u náhlé srdeční smrti mladého člověka standardně počítá s autopsií. Podle vzdělávacích materiálů NHS pro genomiku se v takových případech mohou odebírat i vzorky pro molekulární pitvu, tedy genetické testování, které hledá dědičné srdeční poruchy. Výsledky pak mohou mít význam i pro žijící příbuzné.
Zda u Savové pitva proběhla nebo se plánuje, veřejné zdroje neuvádějí. Dokud koronerský závěr není k dispozici, je korektní mluvit o náhlé zástavě srdce, nikoli o konkrétní diagnóze.
Český kontext: jak jsou na tom naši sportovci
Riziko se netýká jen britských závodníků. Česká vyhláška č. 391/2013 Sb. stanoví pro vrcholové sportovce povinné každoroční prohlídky zahrnující klidové EKG i zátěžové vyšetření. Kontaktní bojové sporty (taekwondo mezi nimi) jsou vedeny jako zdravotně náročné disciplíny s přísnějším režimem.
Jenže screening je jen polovina rovnice. Česká resuscitační rada zdůrazňuje, že na sportovišti rozhodují první minuty: okamžitá kardiopulmonální resuscitace a rychlý přístup k automatickému externímu defibrilátoru. Právě AED dokáže zvrátit fatální arytmii, pokud je po ruce včas. Jednotná data o tom, kolik českých sportovišť ho skutečně má, veřejně dostupná nejsou.
Sbírka pro rodinu
Na GoFundMe stránce organizované jménem matky Laury Savové se v době rešerše sešlo přes 9 100 liber (zhruba 270 tisíc korun) z cíle 13 tisíc liber. Peníze mají pokrýt pohřeb a nečekané náklady. Přispělo přes 240 dárců.
Isabelle Savové bylo devatenáct. Měla stříbro z mistrovství světa, černý pás a rozepsaný druhý ročník práv. Její příběh připomíná, že mladé a trénované srdce není automaticky srdce bez rizika.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta