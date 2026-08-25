Prudká bouře zdevastovala oblíbené letovisko na Jadranu. Pláž v Lignanu zůstala po větru poničená

Lignano Sabbiadoro patří k místům, kam každé léto míří velké množství turistů ze střední Evropy. Oblíbené je především díky dlouhým písečným plážím, snadné dostupnosti autem a klasické dovolenkové atmosféře severního Jadranu. Právě proto působí záběry po silné bouři o to výrazněji. Místa, kde ještě před několika hodinami stály pravidelné řady slunečníků a lehátek, se během krátké chvíle změnila v chaotickou směs poničeného plážového vybavení.
Silná bouře zasáhla oblast Lignana ve čtvrtek 21. srpna. Prudké poryvy větru doprovázel intenzivní déšť a největší problémy vznikaly nejen ve městě, ale také přímo na pobřeží. Podle italských médií museli hasiči v Lignanu vyjíždět přibližně ke dvěma desítkám událostí spojených především s popadanými stromy a větvemi. Výrazně zasažena byla právě pláž, kde vítr vytrhával slunečníky a ničil lehátka.
Pláž po bouři připomínala bojiště
Právě fotografie a videa z pobřeží ukázaly, jak rychle se může počasí u Jadranu změnit. Na některých místech zůstala po větru převrácená lehátka, části konstrukcí i rozházené vybavení provozovatelů pláží. Italská RaiNews popsala situaci na pobřeží dokonce jako obraz připomínající bojiště. Německý BILD následně upozornil na rozsah škod, které bouře v populárním prázdninovém letovisku způsobila.
Podle místních se silný vítr zvedl velmi rychle a nejhorší část bouře trvala jen několik minut. Právě to je na podobných situacích nejnebezpečnější. Pobřeží může ještě chvíli před příchodem bouřky působit zcela klidně, zatímco o několik minut později už mají prudké poryvy dostatek síly na to, aby převracely a odnášely plážové vybavení nebo lámaly větve stromů.
Lignano se ale z následků bouře vzpamatovalo poměrně rychle. Hned následující den začali provozovatelé pláží společně odstraňovat škody a připravovat pobřeží znovu pro návštěvníky. Velkou roli sehrála spolupráce mezi jednotlivými správci pláží a místními, kteří začali s úklidem prakticky okamžitě. Pro letovisko je konec srpna stále významnou částí sezony a právě víkend následující po bouři měl být podle místních provozovatelů velmi vytížený.
Problémy nebyly pouze v Lignanu
Bouřkový systém zasáhl také další části regionu Furlansko Julské Benátsko. Silný vítr působil problémy například v okolí Terstu, Duina nebo Sistiany, kde hasiči řešili především spadlé a nebezpečně nakloněné stromy. U nedalekého Grada se vytvořila tromba, která se naštěstí pohybovala především nad mořem.
Ani tam se však oblast škodám úplně nevyhnula. V jednom z kempů poblíž Grada padaly stromy na bungalow, karavany, stany a obytné vozy. Jeden mladík utrpěl lehké zranění. Přesto se provozovatelům i v této oblasti podařilo služby poměrně rychle obnovit.
Bouře v Lignanu přitom není jediným výrazným projevem počasí, který sever Itálie v posledních dnech řeší. Další výrazná vlna deště, bouřek a silného větru zasáhla v noci z 24. na 25. srpna Lombardii. Tam už nejde pouze o poničená rekreační místa, ale o stovky zásahů v několika provinciích.
Hasiči v Lombardii mají přes 190 zásahů
Italští hasiči evidovali během úterního dne více než 190 dokončených nebo stále probíhajících zásahů spojených s nepříznivým počasím. Nejčastěji odstraňovali spadlé stromy a větve, řešili vodu v zaplavených místech a zabezpečovali části budov nebo předměty poškozené silným větrem.
Nejhůře dopadla provincie Varese, zejména širší okolí města Gallarate. Jen tam hasiči zaznamenali více než sto zásahů. Následky bouře byly místy velmi výrazné. Jeden ze stromů při pádu zničil automobil a ve městě Lonate Pozzolo vítr strhl střechu z obytného domu.
Dalších přibližně 35 událostí řešili hasiči v provincii Como a kolem třiceti v provincii Milán. Výjezdy ale byly hlášeny také z oblastí Lecco, Monza a Brianza, Lodi, Brescia, Pavia, Sondrio, Mantova, Cremona nebo Bergamo.
Srpnová dovolená u Jadranu může během chvíle vypadat úplně jinak
Pro turisty, kteří se právě nacházejí na severu Itálie nebo se tam v posledních srpnových dnech chystají, není důvod automaticky rušit dovolenou. Situace v Lignanu ukázala, že místní dokážou po podobné bouři pláže a služby obnovit velmi rychle. Zároveň je ale dobré nepodceňovat aktuální výstrahy a předpověď počasí, zejména pokud jsou hlášeny silné bouřky a nárazový vítr.
Na otevřené pláži mohou být při prudkém větru nebezpečné nejen padající větve, ale také slunečníky, lehátka a další předměty, které se během několika okamžiků mohou dát do pohybu. Pokud se proto nad pobřežím začne rychle zatahovat a místní personál vyzývá návštěvníky k odchodu z pláže, vyplatí se reagovat okamžitě a nespoléhat na to, že bouřka místo mine.
Lignano se po zásahu živlu rychle vrací do běžného dovolenkového rytmu. Záběry poničené pláže ale připomínají, že ani uprostřed letní sezony není počasí na severním Jadranu samozřejmostí. Někdy stačí několik minut silného větru a obrázek poklidné dovolené se může změnit k nepoznání.
Zdroje: bild.de, rainews.it