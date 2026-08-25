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Prudká bouře zdevastovala oblíbené letovisko na Jadranu. Pláž v Lignanu zůstala po větru poničená

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Ještě krátce předtím byla pláž plná slunečníků, lehátek a turistů užívajících si závěr srpna. Během několika minut se ale situace v oblíbeném italském letovisku Lignano Sabbiadoro obrátila. Prudký vítr a silný déšť poničily plážové vybavení, lámaly větve a zanechaly za sebou škody. Nepříznivé počasí navíc ze severní Itálie nezmizelo. V úterý 25. srpna hlásí hasiči jen v Lombardii více než 190 zásahů.
Prudká bouře zdevastovala oblíbené letovisko na Jadranu. Pláž v Lignanu zůstala po větru poničená

Prudká bouře zdevastovala oblíbené letovisko na Jadranu. Pláž v Lignanu zůstala po větru poničená

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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