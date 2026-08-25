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Taťána Kuchařová po soudní znovu zaujala: V Chorvatsku zazářila v červených plavkách

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Taťána Kuchařová si dopřála pořádnou dávku letní pohody u Jadranu. Z chorvatského Trogiru ukázala několik snímků z jachty i moře a pozornost na sebe strhla především výraznými červenými plavkami.
Taťána Kuchařová znovu přitáhla pozornost. Z Chorvatska poslala snímky v červených plavkách.

Taťána Kuchařová znovu přitáhla pozornost. Z Chorvatska poslala snímky v červených plavkách.

Zdroj: nextfoto.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy Život

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