Ze sto padesáti kilogramů zhubla výlučně v pase. Anatomická anomálie této latinské krásky bourá sítě

- V minulosti trpěla extrémní nadváhou, jež jí způsobovala vážné zdravotní i pohybové komplikace.
- Po radikální tělesné transformaci se pyšní neobvyklou postavou připomínající masivní přesýpací hodiny.
- Na platformě Instagram sdružuje přes deset milionů obdivovatelů a pohádkově bohatne z tvorby placeného obsahu.
- Sledující houfně rozporují tvrzení o tvrdé dřině v posilovně a podezřívají modelku z rozsáhlých estetických operací.
- Kvůli stísněnému prostoru v běžných komerčních letech si před nedávnem pořídila vlastní luxusní tryskáč.
Znovuzrození za zavřenými dveřmi
Někteří tvůrci na sociálních sítích potřebují roky usilovného budování komunity, jiným postačí pouhý šokující vizuál. Úspěšná latinskoamerická influencerka Gracie Bon kráčí druhou zmíněnou cestou. Davům uživatelů internetu se vryla do paměti jako chodící anomálie, jejíž fyziognomie zdánlivě popírá základní biologické zákonitosti.
Vzpomínky na doby minulé přitom odkrývají diametrálně odlišný obrázek. Původně bojovala se znatelnou obezitou, zadýchávala se do schodů a každodenní chůzi doprovázely palčivé bolesti přetížených kolen. Tehdejší roztomilá boubelka sice nahlas deklarovala naprostou spokojenost se svou váhou, uvnitř ovšem moc dobře chápala neudržitelnost takového životního stylu. Po sérii úvah o budoucnosti se kompletně stáhla z digitálního prostoru.
„Vlastní schránku jsem zbožňovala odjakživa, ovšem opravdový cit vyžaduje patřičnou péči. Cílem nebylo trestání, nýbrž záchrana mého chatrného zdraví,“ poodhalila po čase své dřívější pohnutky. Následovaly nekonečné hodiny strávené na rotopedu, zvedání litinových kotoučů a dodržování přísného kalorického deficitu.
Fyzikální zákony v bodě mrazu
Výsledek oné urputné proměny sledují uživatelé celého světa se zatajeným dechem. Extrémně stažený trup plynule přecházející v gigantické boky vyvolává nejen vlnu laciného obdivu, ale logicky též obrovskou skepsi. Deset milionů odběratelů na Instagramu představuje enormní publikum, jež pečlivě zkoumá každičký nahraný pixel.
Internetoví detektivové horečně porovnávají staré záběry s těmi aktuálními a nacházejí trhliny v oficiálním narativu o poctivém cvičení. Velké povislé břicho sice bezpečně zmizelo, masivní objem spodní poloviny trupu ale zůstal zcela nedotčen. „Zakládáš si na historce o nekonečném pocení v posilovně, jak tedy odůvodníš tu bizarní situaci, že úbytek hmotnosti zasáhl výlučně horní polovinu tvého těla?“ rýpl si nedávno v komentářové sekci jeden ze zástupu podezřívavých kritiků. Obvinění z tajných návštěv klinik plastické chirurgie se množí bleskovým tempem.
Letecká přeprava pro vyvolené
Ať už za ojedinělým zjevem stojí zázračná genetika, litry potu nebo obratný chirurg, kontroverzní internetová stálice Gracie Bon mistrně přetavila zájem veřejnosti v bezedný zdroj příjmů. O tvorbě virálních senzací a monetizaci odhalených křivek koneckonců často referuje také portál Top-Fight.cz, mapující kromě bojových sportů i extrémní fenomény napříč kulturou.
Běžné překážky spojené s naddimenzovanou velikostí pozadí řeší exotická tvůrkyně po svém. Zatímco obyčejní smrtelníci snášejí nekomfort klasických cestovních tříd, ona si z nepohodlí hlavu nedělá. Při nedávném stěžování na nedostatečné rozměry stísněných sedadel běžných aerolinek totiž nastalou patálii vyřešila vskutku okázale. Jednoduše vytáhla statisíce dolarů a zafinancovala nákup obřího soukromého tryskáče.
Konečně ten pravý! Adéla oznámila zásnuby se seniorem. Prstýnek za 340 korun, plánování miminka a velké drama na kameru