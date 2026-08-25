Ronaldo se v Paříži setkal s prezidentem FIFA Infantinem. Jeho grimasa bezprostředně poté obletěla sociální sítě

Grand Palais v Paříži, neděle 23. srpna 2026, krátce po osmé večer. Probíhá závěrečná ceremonie Esports World Cup, turnaje, který letos lámal rekordy: 850 milionů diváků, 175 tisíc prodaných vstupenek, přes dva miliony návštěv napříč pařížskými areály. Mezi VIP hosty sedí vedle sebe francouzský prezident Macron, saúdský korunní princ Muhammad bin Salmán, představitelé esportového světa a také Cristiano Ronaldo s Giannim Infantinem. Právě krátký moment mezi těmito dvěma se stal tím, o čem se druhý den mluvilo víc než o celém turnaji.
Co přesně video zachycuje
Záběr je krátký a zdánlivě nevinný. Ronaldo podává Infantinovi ruku, oba se krátce zastaví. Infantino říká: „Zbývá 23 gólů? Hodně štěstí!“ Narážka na Ronaldovu cestu k tisícovce kariérních gólů. Ronaldo odpoví zdvořilým poděkováním. Formální úsměv, standardní VIP konverzace.
Jenže pak se Ronaldo otočí. A v tu chvíli mu úsměv zmizí. Výraz ztuhne, tvář se na zlomek vteřiny stáhne do grimasy, kterou část médií popsala jako „záblesk znechucení“. Sportovní server Goal.com i americký Bolavip záběr přebíraly už v noci a do rána 24. srpna ho sdílely desítky dalších redakcí. Ronaldo svou reakci veřejně nekomentoval. Neudělal to ani v následujících dnech.
Proč zrovna teď a proč zrovna Infantino
Samotná grimasa, pokud vůbec byla záměrná, by za jiných okolností nejspíš zapadla. Jenže Infantino se v srpnu 2026 ocitl v nejhlubší krizi důvěry od svého nástupu do čela FIFA v roce 2016. Důvod má jméno: FIFA Forward Enterprise.
FFE měl být ambiciózní plán na vyčlenění komerčních a eventových aktivit FIFA do nové dceřiné struktury. FIFA ho představila s příslibem vyššího financování pro všech 211 členských asociací, až 20 milionů dolarů (zhruba 460 milionů korun) v cyklu 2027–2030. Problém? Kritici tvrdí, že návrh vznikal za zavřenými dveřmi, bez řádné konzultace s klíčovými aktéry.
- UEFA po stažení návrhu prohlásila, že důvěra v současné vedení FIFA je narušena.
- AFC i Concacaf ve svých stanoviscích mluvily o absenci řádného procesu.
- FIFPRO, zastupující hráče, upozornila, že změna vlastnictví soutěží se přímo dotýká podmínek, za kterých fotbalisté pracují a budují kariéru.
- Severské fotbalové asociace 23. srpna, tedy ve stejný den, kdy vzniklo pařížské video, podle AP News zesílily tlak na Infantinovu rezignaci.
A pak je tu Luís Figo. Portugalská legenda, Ronaldův krajan, začátkem srpna veřejně vyzvala Infantina k odchodu se slovy, že „znehodnotil prezidentský úřad FIFA“. Když o pár týdnů později jiná portugalská ikona udělá po setkání s Infantinem grimasu, internet si to spojí sám.
Interpretace versus fakt
Tady je potřeba být přesný. Video nedokazuje, že Ronaldo vyjádřil politický postoj. Nedokazuje ani osobní averzi. Dokazuje jedinou věc: že po odchodu od Infantina rychle změnil výraz. Všechno ostatní je projekce.
Projekce ovšem silná. Fanoušci do Ronaldovy tváře promítli už existující odpor k šéfovi FIFA, odpor, který v srpnu 2026 sdílejí konfederace, hráčské odbory i bývalé hvězdy. Virál nefunguje proto, že by video samo o sobě bylo jednoznačné. Funguje proto, že přišel ve chvíli, kdy měl Infantino nejméně spojenců.
Ronaldo přitom není úplný nováček v kategorii „nechci mluvit o FIFA“. Už v roce 2015, ještě před Infantinovým nástupem, ukončil rozhovor pro CNN Español slovy „FIFA mě nezajímá“, když se ho ptali na tehdejší korupční skandály a Katar. Od té doby se k vedení světového fotbalu veřejně nevyjadřoval.
Co z toho plyne pro Infantina
Disciplinární ani institucionální důsledky krátký záběr mít nebude. Symbolické důsledky už má. Video přiživuje obraz prezidenta FIFA jako člověka, od kterého se odvrací i ti, kteří s ním ještě nedávno ochotně pózovali na ceremoniích. Ne všichni bývalí hráči stojí proti němu; George Weah nebo Mikaël Silvestre s FIFA veřejně spolupracují v rámci kampaní proti rasismu. Jenže v srpnu 2026 jsou hlasy na druhé straně hlasitější.
Dvě vteřiny změněného výrazu na pařížském ceremoniálu neřeknou nic o tom, co si Ronaldo skutečně myslí. Řeknou ale hodně o tom, co si myslí ti, kteří video sdílejí. A právě to je pro Infantina horší zpráva než jakákoli grimasa.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner