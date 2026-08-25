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Jezdí jako skutečný mistr světa, chválí Norrise Stella

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Kvalifikační vítězství v Maďarsku a Nizozemsku dokázal Lando Norris proměnit v suverénní vítězství a na Hungaroringu a Zandvoortu tak získal plný počet bodů.
Jezdí jako skutečný mistr světa, chválí Norrise Stella

Jezdí jako skutečný mistr světa, chválí Norrise Stella

Zdroj: SvětFormule.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

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