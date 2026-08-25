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Září patří u škol k nejrizikovějším měsícům. Nehody vrcholí kolem třetí odpoledne

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První týdny školního roku neznamenají jen návrat dětí do lavic. Do ulic kolem škol se současně vrací ranní kolony, spěchající rodiče i stovky školáků, kteří si po prázdninách znovu zvykají na pravidelnou cestu. Právě září přitom patří z pohledu dopravních nehod v okolí škol k nejrizikovějším měsícům celého roku.
Září patří u škol k nejrizikovějším měsícům. Nehody vrcholí kolem třetí odpoledne

Září patří u škol k nejrizikovějším měsícům. Nehody vrcholí kolem třetí odpoledne

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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