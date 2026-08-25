Září patří u škol k nejrizikovějším měsícům. Nehody vrcholí kolem třetí odpoledne

Ráno před školou často stačí několik minut a klidná ulice se promění v místo plné aut, chodců, cyklistů a dětí vystupujících z vozů. Podobná situace se opakuje odpoledne, kdy školáci odcházejí domů a rodiče se je snaží vyzvednout co nejblíže vchodu. Právě kolem třetí hodiny odpoledne se v okolí škol odehrává nejvíce nehod během celého dne.
Ukazuje to rozsáhlá analýza Portálu nehod, která sledovala dopravní nehody z let 2010 až 2025 v bezprostředním okolí mateřských a základních škol. Do hodnocení bylo zahrnuto 9 833 škol a prostor do vzdálenosti 100 metrů od jejich budov. Za šestnáct sledovaných let se v těchto místech stalo celkem 76 022 dopravních nehod.
Samotný počet přitom neříká všechno. Většinu událostí tvoří kolize mezi automobily, nehody cyklistů a další střety, při kterých chodec vůbec nefiguruje. Jakmile se ale vozidlo střetne s člověkem, následky jsou výrazně vážnější.
Střetů s chodci není mnoho, následky jsou ale mnohem horší
Srážky s chodci představují něco přes šest procent všech nehod zaznamenaných v okolí škol. Na první pohled tedy tvoří poměrně malou část celkového počtu. Z pohledu následků jde ale o úplně jinou kategorii.
Zatímco u všech nehod v okolí škol skončilo bez zranění 82,5 procenta případů, při střetu s chodcem se bez zranění obešlo pouze 6,9 procenta nehod. Téměř čtyři z pěti takových událostí, konkrétně 79,5 procenta, skončily lehkým zraněním. Dalších 12,3 procenta znamenalo zranění těžké a 1,4 procenta střetů mělo smrtelný následek.
Datový analytik společnosti DataFriends Marek Sibal upozorňuje také na výrazné zastoupení dětí mezi chodci, kteří nehodu zavinili. Děti mladší 15 let tvoří více než polovinu případů, kdy byla nehoda zaviněna chodcem. Nejčastěji jde o školáky ve věku přibližně osm až deset let.
Právě v tomto věku už děti často začínají zvládat část cesty samostatně, zároveň ale ještě nemusí správně odhadnout rychlost přijíždějícího auta, délku potřebnou k jeho zastavení nebo situaci za zaparkovanými vozy.
Po prázdninách se děti znovu učí každodenní provoz
Výrazný nárůst nehod přichází právě s návratem školáků do lavic. V září je v okolí škol přibližně o deset procent více nehod, než činí běžný měsíční průměr během roku. V říjnu je rozdíl dokonce téměř třináct procent.
Za čísly nemusí stát jediná příčina. Po několika týdnech prázdnin se mění celý každodenní režim rodin. Děti znovu vstávají v přesný čas, ráno spěchají na vyučování a pohybují se po trasách, které během léta nemusely pravidelně používat. Současně se do ulic u škol vrací výrazně větší množství aut.
U mladších školáků se proto vyplatí před začátkem vyučování cestu do školy znovu projít. Ne pouze dítěti připomenout, že má dávat pozor, ale ukázat mu konkrétní situace. Kde se má zastavit, odkud nemusí dobře vidět přes zaparkovaná auta, kde je vhodnější přejít a na kterém místě se obvykle objevují přijíždějící vozy.
Takové konkrétní návyky mohou být pro dítě srozumitelnější než obecné upozornění na opatrnost. Zvlášť v prvních dnech školy, kdy se současně soustředí na nové spolužáky, rozvrh, učebnice a návrat k úplně jinému režimu.
Ráno provoz roste od sedmi, nejhorší chvíle přichází odpoledne
Více než čtyři pětiny všech sledovaných nehod v okolí škol, přesně 81 procent, připadají na pracovní dny. První výraznější zvýšení přichází kolem sedmé hodiny ráno, tedy v době, kdy začínají děti mířit na vyučování.
Denní maximum ale podle analýzy nepřichází ráno. Nejvíce nehod se odehrává přibližně kolem třetí hodiny odpoledne.
Odpolední provoz má navíc jiný charakter. Ráno většina rodin směřuje stejným směrem a ve velmi podobný čas. Po skončení vyučování se děti rozcházejí postupně. Jedna skupina míří na autobus, další pokračuje pěšky, někdo čeká před školou a jiné dítě zahlédne rodiče zaparkovaného na druhé straně ulice.
Právě poslední situace může být problematická. Školák vidí známé auto a soustředí se především na to, aby se k němu dostal. Spěch za rodičem nebo kamarádem ale nesmí znamenat, že dítě vběhne do silnice nejkratší cestou.
I proto je vhodné dětem předem vysvětlit, že pravidla platí stejně při cestě do školy i při odchodu domů. Před vstupem do vozovky je potřeba zastavit, zkontrolovat provoz a nespoléhat na to, že řidič dítě automaticky vidí.
Nejčastěji chybují samotní řidiči
Velká část nehod v okolí škol však nevzniká kvůli chování dětí. Podle policejních údajů byl u 75,01 procenta nehod evidován nesprávný způsob jízdy. Nejčastěji šlo o nevěnování se řízení a chyby při otáčení nebo couvání. Dalších 14,5 procenta nehod připadalo na nedání přednosti v jízdě.
Stačí se ráno postavit před vytíženou základní školu a důvod není těžké pochopit. Rodiče hledají místo k zastavení, jiní vyjíždějí od chodníku, auta se otáčejí a mezi nimi procházejí děti. Snaha dovézt školáka několik metrů od vchodu může paradoxně vytvořit nebezpečnější prostředí právě tam, kde se pohybuje nejvíce dětí.
Když není místo, přichází improvizace. Řidič na několik sekund zastaví tam, kde by neměl, začne couvat mezi dalšími auty nebo se snaží rychle otočit v prostoru, kterým současně procházejí chodci.
Bezpečnější může být zastavit o několik desítek metrů dál, pokud to dopravní situace umožňuje. Dítě vystoupí na straně chodníku a poslední část známé trasy dojde pěšky. Řidič se zároveň vyhne složitému manévrování přímo před školou.
Pozornost si zaslouží také strana, na kterou dítě z auta vystupuje. Otevření dveří přímo do vozovky může překvapit projíždějící automobil i cyklistu. Několik sekund navíc při bezpečném vystoupení proto dává větší smysl než snaha ušetřit co nejvíce kroků.
Přechod není automatickou zárukou bezpečí
Vyznačený přechod pomáhá dětem určit místo, kde mají vozovku překonat. Sám o sobě ale neznamená, že nebezpečí zmizelo. Rozhodující je, zda na sebe chodec a řidič včas vidí.
Velkým problémem jsou zaparkovaná auta v těsné blízkosti přechodu. Dítě může být za vozem částečně nebo úplně skryté a řidič jej zaregistruje až ve chvíli, kdy se objeví přímo před ním. Mladší děti zároveň hůře posuzují rychlost přijíždějícího auta a mohou se mylně domnívat, že už o nich řidič ví.
Jedním z nejjednodušších návyků je proto skutečně se před silnicí zastavit. Ne jen zpomalit a pokračovat. Dítě by mělo zkontrolovat nejen to, zda automobil přijíždí, ale také zda jeho řidič skutečně zpomaluje a reaguje.
Ještě větší opatrnost vyžadují komunikace s více jízdními pruhy. Automobil v jednom pruhu může před přechodem zastavit, zatímco řidič jedoucí vedle pokračuje dál a chodce schovaného za prvním vozem vůbec nevidí. Rizikové je ze stejného důvodu také objíždění auta, které před přechodem zpomalilo nebo zastavilo.
Podobný problém vzniká na křižovatkách. Řidič při odbočování sleduje protijedoucí automobily a hledá vhodný okamžik k projetí. Současně však může na přechod vstoupit dítě. Právě dobrý rozhled a dostatek prostoru před přechodem dávají oběma stranám několik důležitých sekund navíc.
První týdny školy vyžadují větší pozornost od všech
Statistika neukazuje, že by za nehody u škol mohla jedna skupina. Riziko vzniká především tam, kde se v malém prostoru současně potkává velké množství aut, dětí, chodců a cyklistů a každý z nich někam spěchá.
Začátek školního roku tento tlak ještě zesiluje. Děti se vracejí k návykům, které přes prázdniny nepotřebovaly každý den, rodiče znovu skládají dohromady ranní logistiku a řidiči si zvykají na větší provoz v ulicích.
Právě zdánlivé maličkosti proto mohou rozhodovat. Jestli rodič zastaví přímo před školou, nebo o kus dál. Jestli dítě vystoupí směrem k chodníku. Jestli řidič před přechodem skutečně zpomalí. A jestli se školák před vstupem do silnice na několik sekund zastaví.
Zářijové statistiky jsou připomínkou, že nejrizikovější situace nemusí vzniknout při vysoké rychlosti na velké silnici. Někdy stačí několik nepřehledných metrů před školou a pár sekund nepozornosti.
Zdroje: portalnehod.cz