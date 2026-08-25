Křehké koláčky z taveného sýra, které se hodí ke kávě, na svátky i jen tak na talíř

z Koláčky taveného sýra mám spojené s momentem, kdy doma není čas rozjíždět , ale na něco sladkého už je najednou dost prostoru v hlavě. Žádná cukrářská paráda za sklem, spíš kynuté těsto spolehlivý domácí recept: pár surovin, minimum čekání a za chvíli je na plechu hromádka malých koláčků s tvarohem nebo . povidly
Na tom receptu je vlastně nejzajímavější právě ta
obyčejnost. V různých podobách se vrací pořád stejná trojice: hladká mouka, tuk a tavený sýr. Někde se drží poměru 300 g mouky, 200 g Hery a 100 g , jinde přidají víc sýra nebo sáhnou po másle. Důležité je spíš něco jiného: těsto taveného sýra zbytečně netrápit a po zpracování ho dát na chvíli do chladu. Pak se s ním pracuje mnohem líp a koláčky si na plechu drží tvar, místo aby se rozjely do stran. Recept na nekynuté koláčky z taveného sýra
Doba přípravy: 45 minut Co potřebujeme
Těsto: 300 g hladké mouky 200 g Hery 100 g taveného sýra bez příchuti 3 lžíce moučkového cukru
Tvarohová náplň: 250 g měkkého tvarohu 1 žloutek 2–3 lžíce moučkového cukru 1 balíček vanilkového cukru 1 lžíce rumu 1 lžíce vanilkového pudinkového prášku nebo dětské krupičky trocha citronové kůry
Dokončení: dle chuti povidla, švestky nebo meruňky na posypání moučkový cukr Postup přípravy křehkých koláčků z taveného sýra
1. Z
hladké mouky, Hery, taveného sýra a moučkového cukru vypracujte hladké těsto. Dá se to zvládnout rukou i v robotu, jen není potřeba to přehánět.
2. Těsto zabalte a dejte ho aspoň na
15 minut do lednice. Není to nutné za každou cenu, ale pomůže to. Foto: Cooky.cz, Nenápadná surovina, velký efekt: Koláčky z taveného sýra mají křehké těsto a zvládnete je i bez velkého pečení
3. Mezitím smíchejte
tvaroh, žloutek, oba cukry, rum a pudinkový prášek do hladké náplně. Pokud se bude zdát řídká, přisypte ještě trochu pudinkového prášku.
4. Troubu zapněte na
180 °C. Z těsta oddělujte menší kousky, vytvarujte placičky s důlkem uprostřed a přesuňte je na plech vyložený pečicím papírem. Foto: Cooky.cz, Nenápadná surovina, velký efekt: Koláčky z taveného sýra mají křehké těsto a zvládnete je i bez velkého pečení
5. Do středu dejte
tvarohovou náplň, případně přidejte povidla, švestku nebo meruňku. Okraje nechte volné, aby měly šanci zezlátnout.
6. Pečte
20 až 25 minut, dokud okraje lehce nezískají barvu. Nenechávejte je v troubě moc dlouho, ztratily by křehkost.
7. Po vychladnutí je můžete lehce poprášit
moučkovým cukrem. Teplé je ale nebalte, začaly by vlhnout.
TIP: Když nechcete připravovat tvarohovou náplň, část koláčků naplňte jen povidly. Je to rychlejší a na jednom plechu hned máte dvě varianty bez další práce. Povidla, tvaroh, nebo obojí?
Možností je víc a právě tohle je na receptu sympatické. Jedna z běžných variant pracuje jen s
povidly a cukrem na obalení, jiná stojí na tvarohové náplni. Osobně mi dává větší smysl kombinace obojího: tvaroh koláček zjemní a povidla dodají výraznější chuť.
Když náplň zůstane, dá se do středu přidat i kousek ovoce. Dobře fungují
švestky a meruňky, které se v podobných domácích verzích objevují docela často. A ještě drobný detail: tvaroh je výživově zajímavý hlavně díky obsahu bílkovin a vápníku, jak uvádí Healthline. Z koláčků to fitness svačinu neudělá, ale aspoň je jasné, že uvnitř není jen cukr.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline