Ve Spartě by dnes patnáct hráčů stálo víc než mistr světa z roku 2018

- Původní smlouva měla platit do 30. června 2027, obě strany ji ukončily rok předčasně
- V uplynulé sezoně nastoupil k šesti ligovým zápasům, jednou v základní sestavě, dohromady odehrál 115 minut
- Aktuálně jej trápí natažený stehenní sval, v přípravě řešil i pravé koleno
- V roce 2016 za něj Manchester United zaplatil Juventusu 89 milionů liber, tehdejší světový rekord
- Podle serveru Transfermarkt má nyní hodnotu 2,5 milionu eur
Rozloučení, za kterým je prázdno
Rozloučil se zdvořile. Poděkoval vedení, spoluhráčům i fanouškům a rok v knížecím klubu označil za mimořádnou zkušenost. „Samozřejmě jsem neodehrál tolik zápasů, kolik jsem doufal," připustil pro L'Équipe.
Přitom to měl být návrat roku. Když loni v červnu podepisoval dvouletou smlouvu, rozplakal se. Po dopingovém trestu a více než dvou letech bez soutěžního zápasu chtěl znovu dokázat, že na nejvyšší úroveň patří. „Chci, aby mě moje děti viděly hrát. Sním o tom, že oslaví můj gól," vyprávěl tehdy.
Rekord, který začal drtit
Cesta vzhůru přitom vypadala bezchybně. Manchester United pustil mladíka zadarmo do Turína, kde z něj za čtyři roky vyrostl čtyřnásobný italský mistr a finalista Ligy mistrů. Měřil 191 centimetrů, uměl obejít soupeře kličkou, poslat čtyřicetimetrový pas i napálit balon do šibenice.
Když ho United v roce 2016 kupovali zpátky za rekordních 89 milionů liber, přestal být mimořádně nadaným záložníkem a stal se mužem, který má klubu vrátit tituly. Tenhle tlak nesl špatně. Vyhrál sice Evropskou ligu i Ligový pohár, jenže výborných dnů ubývalo a klub po odchodu Alexe Fergusona měnil trenéry rychleji než taktiku.
Vztah s Josém Mourinhem, který si ho do Manchesteru přivedl, skončil veřejnou hádkou na tréninku a odebranou kapitánskou páskou. „Trpěl jsem kvůli němu depresemi," přiznal Pogba později. Portugalec byl v roce 2018 odvolán, restart to ale nepřineslo.
Osm set jedenáct dní a šest zápasů
Návrat do Juventusu v roce 2022 měl kruh uzavřít. Místo toho začalo vypovídat službu tělo. Meniskus, operace, vynechané mistrovství světa a v srpnu 2023 pozitivní test na DHEA po zápase v Udine. Původní čtyřletý trest snížil Mezinárodní sportovní arbitráž na osmnáct měsíců poté, co uznala, že látka pocházela z doplňku doporučeného lékařem a Pogba ji neužil vědomě.
V listopadu 2025 se po 811 dnech objevil v soutěžním utkání a i domácí publikum mu tleskalo. „Věřím, že se můžu vrátit na svoji úroveň. Jinak bych kariéru ukončil. Jsem bojovník," prohlásil tehdy.
Následovalo koleno, stehenní sval a 115 minut za celou sezonu. Kariéru mu nezničila jedna chyba, rozpadala se po kouscích. Přesto to není falešná hvězda. Čtyři italské tituly, Evropská liga a vítězný gól Chorvatům ve finále mistrovství světa 2018 zůstávají.
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