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Ve Spartě by dnes patnáct hráčů stálo víc než mistr světa z roku 2018

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Ve středu 19. srpna oznámilo Monako, že se s Paulem Pogbou po vzájemné dohodě rozchází. Cíle, se kterými před rokem přicházel, se podle klubu naplnily jen zčásti. Francouzskému mistrovi světa je třiatřicet a nemá kde hrát.
Ve Spartě by dnes patnáct hráčů stálo víc než mistr světa z roku 2018

Ve Spartě by dnes patnáct hráčů stálo víc než mistr světa z roku 2018

Zdroj: AS Monaco
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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