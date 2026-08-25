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Šunkofleky z remosky: Česká klasika s uzeným masem, po které se doma vždycky zapráší

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Šunkafleky si pamatuji jako jídlo, které vypadá nenápadně, ale když se udělá poctivě, zmizí z mísy rychleji než kdejaká slavnostní pečeně. Tohle je verze z remosky s kolínky, moravským uzeným, kouskem anglické slaniny a goudou, takže žádná suchá školní vzpomínka. A sterilovaná okurka k tomu není ozdoba, ale skoro povinnost.
Fotografie k šunkoflekům

Fotografie k šunkoflekům

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Šunkofleky nejsou jen nouzovka z pekáče: Česká klasika s uzeným masem, po které se doma vždycky zapráší
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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