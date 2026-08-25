Šunkofleky z remosky: Česká klasika s uzeným masem, po které se doma vždycky zapráší

mám spojené s jídlem, které na pohled nevzbudí velká očekávání. Jenže když jsou udělané poctivě, mizí z mísy rychleji než Šunkofleky lecjaká slavnostní pečeně. Tahle verze je z , s kolínky, moravským uzeným, kouskem remosky anglické slaniny a goudou. Žádná suchá školní vzpomínka. A sterilovaná okurka tu není jen bokem, spíš k tomu patří od začátku.
V
mají šunkofleky pevné místo a v různých obměnách se připravují s české kuchyni vejci, někdy i se smetanou, mlékem nebo sýrem. Dle Wikipedie mají šunkofleky původ v Německu, jejich historie však spadá až do období starověkého Říma. Důležitá je hlavně jedna věc: těstoviny nesmějí být rozvařené. V remosce ještě změknou. Stačí je uvařit skoro doměkka, přidat do směsi a zbytek nechat na pečení.
Já vařím
kolínka se solí a kurkumou. Kurkuma tady není žádný trend, jen dá lepší barvu. Výsledek pak nepůsobí jako jídlo, které se peklo někde v listopadové mlze. Moravské uzené dodá chuť, anglická slanina trochu šťávy a těstovinám gouda všechno spojí tak, aby z toho nebyla suchá hmota. Remosku je dobré vymazat máslem a vysypat strouhankou. Tohle se vynechat nevyplácí. U zapečených těstovin bývá rozdíl mezi pěkně vyklopenou porcí a nepříjemným vyškrabáváním opravdu znát. Recept na poctivé šunkofleky z remosky
Doba přípravy: 55 minut Co potřebujeme
Těstoviny: 300 g fleků, nebo kolínek 1 lžička soli do vody 1/2 lžičky kurkumy
Směs: 250 g moravského uzeného 100 g anglické slaniny 120 g sýra gouda 4 ks vajec 1/2 lžičky soli 1/2 lžičky černého mletého pepře
Příprava Remosky: 1 lžíce másla 1–2 lžíce strouhanky
Podávání: 4 – 6 ks sterilovaných okurek Postup přípravy remoskových šunkofleků
1. Do osolené vody přidejte
kurkumu a uvařte fleky skoro doměkka podle návodu, zpravidla asi 7 až 9 minut. Pak je slijte a nechte chvíli okapat.
2.
Moravské uzené nakrájejte na menší kostky, anglickou slaninu na drobnější kousky a goudu nahrubo nastrouhejte. Je praktičtější mít všechno připravené předem, než pak v půlce práce hledat nůž. Foto: Cooky.cz, Šunkofleky nejsou jen nouzovka z pekáče: Česká klasika s uzeným masem, po které se doma vždycky zapráší
3. V míse rozšlehejte
vejce se solí a černým mletým pepřem. Přidejte uvařená fleky, nakrájené uzené, slaninu a většinu goudy. Menší část sýra si nechte stranou na závěr.
Fleky se zelím na čínský způsob: Domácí těstovina, která se proměnila v rychlou večeři s asijskou duší
4.
Remosku vymažte máslem a vysypte strouhankou. Je to drobnost, která se může zdát zbytečná, dokud se první porce nezačne lepit ke dnu.
5. Směs přendejte do připravené remosky a povrch zasypte zbylou
goudou. Nemačkejte ji příliš, stačí ji lehce rozprostřít, aby se propekla rovnoměrně. Foto: Cooky.cz, Šunkofleky nejsou jen nouzovka z pekáče: Česká klasika s uzeným masem, po které se doma vždycky zapráší
6. Pečte zhruba
40 minut dozlatova, až bude povrch pevný a hezky zapečený. Pokud máte silnější remosku, po 35 minutách raději nahlédněte dovnitř, ať není výsledek zbytečně tmavý.
7. Po upečení nechte šunkofleky
5 až 10 minut odstát. Teprve potom je krájejte na porce a podávejte se sterilovanou okurkou.
TIP: Jestli vám zbyl kousek pečeného uzeného od oběda, klidně ho použijte sem. Šunkofleky jsou přesně jídlo, do kterého se zbytky masa hodí a často v nich chutnají ještě líp než čerstvě nakrájená šunka. Co když nemáte fleky a proč k nim patří okurka?
Název šunkofleky trochu mate, protože v praxi se často připravují nejen z fleků, ale i z
kolínek nebo širších nudlí. V zahraničních verzích receptu se běžně objevují široké vaječné nudle, jinde zase mléko, smetana nebo i trochu zakysané smetany. Použít se to dá, ale za mě je lepší držet směs pohromadě hlavně vejci a sýrem. Výsledek je pak šťavnatý, ne rozbředlý.
Chcete-li výraznější chuť, můžete před smícháním krátce orestovat
slaninu a přidat i trochu cibule. Není to nutnost, jen jiná varianta. S kořením bych ale zbytečně neexperimentovala. Sůl, pepř, dobré uzené a hotovo. U šunkofleků platí staré pravidlo, že čím víc přísad do nich člověk tlačí, tím spíš se ztratí to podstatné.
Zapečené špagety zvané Popelky: Jednoduchý a rychlý recept z těstovin, masa a velké kupy strouhaného sýra
Zapečené těstoviny „Co dům dá“: Levné jídlo z pekáče, které zasytí bez velkého plánování
Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Wikipedie