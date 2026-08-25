Kuřecí pečená stehna, která stačí dobře ochutit a nechat troubu udělat zbytek práce

Musím přiznat, že
pečená s bramborami dělám skoro každý týden. A pořád mě to neomrzelo. Poprvé jsem je připravila ještě na škole, když bylo potřeba uvařit něco sytého z pár surovin a pokud možno bez hromady nádobí. kuřecí stehna Stehna do pekáčku, k tomu brambory, trochu koření. Výsledek mě tehdy opravdu překvapil. Křupavá kůže, šťavnaté maso, nasáklé brambory výpekem z kuřete. Přesně ten typ jídla, kvůli kterému má smysl zapnout troubu.
je pro mě hlavně praktické. Podle Healthline jsou kuřecí stehna zdrojem Kuřecí maso kvalitních bílkovin a obsahují i zinek a vitamíny skupiny B, které podporují imunitu. To je jedna věc. Druhá, mnohem prozaičtější, je vůně, která se z pekáčku line po vytáhnutí z trouby. U nás doma bývá během deseti minut po všem.
Můj tip: Než stehna položíte do pekáčku, opravdu je osušte papírovým ubrouskem. Vlhká kůže se v troubě spíš dusí, než peče. A právě tím přijdete o křupavou zlatavou vrstvu, kvůli které tenhle recept stojí za to dělat. Suché maso, rozpálená trouba a je hotovo. Recept na šťavnatá pečená kuřecí stehna s bramborami z jednoho pekáčku
Z jedné dávky vyjdou
čtyři vydatné porce. Celková délka přípravy: přibližně 70 až 75 minut Ingredience k přípravě
Maso a základ: 4 ks kuřecích stehen (nebo čtvrtky kuřete) 700 g brambor, oloupané a nakrájené na větší kousky 2 ks cibule, nakrájené na klínky 2 lžíce oleje nebo změklého másla
Koření a dochucení: 2 lžičky sladké mleté papriky 1 lžička sušeného česneku 1 lžička grilovacího koření 1 lžička soli 1/2 lžičky mletého černého pepře několik větviček čerstvého tymiánu (nebo rozmarýnu)
Pečení: 150 ml vody nebo světlého piva (pivo dodá masu jemnou karamelovou chuť) Postup přípravy pečených kuřecích stehen s bramborami
1. Troubu předehřejte na
180 stupňů. Kuřecí stehna osušte papírovým ubrouskem, a to opravdu pečlivě ze všech stran. Potom je potřete olejem nebo změklým máslem a obalte ve směsi papriky, sušeného česneku, grilovacího koření, soli a pepře.
2. Brambory oloupejte a nakrájejte na větší nepravidelné kusy. Příliš malé by se rozpadly dřív, než se maso dodělá. Cibuli nakrájejte na klínky. Obojí dejte do pekáčku, lehce osolte a promíchejte s lžící oleje.
3. Na brambory a cibuli rozložte
okořeněná stehna kůží nahoru. Přidejte větvičky tymiánu. Do pekáčku nalijte 150 ml vody nebo piva – tekutina zabrání připálení brambor na dně a zároveň vytvoří páru, díky níž zůstane maso uvnitř šťavnaté. Foto: Cooky.cz, Pečená kuřecí stehna s křupavou kůží a šťavnatým masem: Recept, který vychází pokaždé a nepotřebuje žádné kuchařské triky
4. Pekáček vložte do vyhřáté trouby a pečte
30 minut. Během pečení se tekutina částečně odpaří a brambory začnou chytat barvu.
5.
Po 30 minutách stehna opatrně obraťte, brambory promíchejte a podle potřeby přilijte trochu vody, pokud je pekáček příliš suchý. Vraťte do trouby a pečte dalších 20 až 25 minut, dokud kůže nezezlátne a maso nepůjde snadno od kosti.
6. Hotová stehna nechte v pekáčku ještě
5 minut odpočinout. Šťáva se mezitím rovnoměrně rozloží v mase. Podávejte rovnou z pekáčku, klidně s několika kapkami citronové šťávy navrch. Tipy redakce: Pivo místo vody: Světlé pivo na dně pekáčku není jen drobný trik. Lehce zkaramelizuje a dá masu i bramborám jemně nahořklý, plnější základ chuti. Stačí 150 ml, jak uvádí i recept s grilovacím kořením. Kůže dozlatova: Jestli chcete kůži opravdu křupavou, dejte na posledních 5 minut troubu na horní gril. Hlídání je nutné, mezi zlatavou a připálenou kůží bývá jen chvilka. Brambory nepřekrývejte: Čím víc prostoru brambory v pekáčku mají, tím lépe se opečou. Když je pekáček přeplněný, zelenina se spíš dusí. Při větším množství surovin se vyplatí vzít širší plech. Variace s kořenovou zeleninou: Brambory lze částečně nebo úplně nahradit kořenovou zeleninou – mrkví, petrželí nebo celerem, jak navrhuje recept z Mora.cz. Zelenina se peče rychleji, proto ji krájejte na větší kusy než brambory.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline