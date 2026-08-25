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Sparta řeší bezpečnost na derby s policií, k tomu dala 700 tisíc za další opatření

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Fotbalová Sparta investovala do zajištění bezpečnosti nedělního ligového derby se Slavií 700 tisíc korun. Pražští rivalové se utkají poprvé od květnového nedohraného derby v Edenu, které předčasně ukončily výtržnosti slávistických fanoušků.
Ilustrační foto

Ilustrační foto

Zdroj: AC Sparta Praha
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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