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Zapečené žampiony s náplní, které vypadají pracně, ale ve skutečnosti nedají moc práce

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Plněné žampiony mám ráda hlavně ve dnech, kdy nechci stát hodinu u plotny a stejně chci na talíři něco pořádného. Tady funguje jednoduchá věc: kloboučky naplníte směsí z mletého masa, nožiček, nivy a vajíčka, vedle přihodíte ochucené brambory a trouba udělá zbytek.
Fotografie k plněným žampionům

Fotografie k plněným žampionům

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Malé houby, velký dojem: Plněné žampiony zvládnete snadno a na stole vypadají slavnostně i ve všední den
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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