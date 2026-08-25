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VIDEO: Počasí přálo plameňákům. Zoo Olomouc se raduje ze sedmi mláďat

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Návštěvníci olomoucké zoologické zahrady mohou pozorovat i čerstvé ptačí přírůstky v areálu na Svatém Kopečku. V početném hejnu plameňáků růžových se pohybuje sedm nových mláďat. Ve voliéře Bábovka jsou k vidění také tři nedávno narození ibisové skalní.
Počasí přálo plameňákům. Zoo Olomouc se raduje ze sedmi mláďat

Počasí přálo plameňákům. Zoo Olomouc se raduje ze sedmi mláďat

Zdroj: Zoo Olomouc
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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