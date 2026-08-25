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Alec Connell nedostal gól 460 minut a 49 sekund. Rekord přežil skoro celé století

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Existují hokejové rekordy, u kterých člověk okamžitě pochopí jejich velikost. Devadesát dva gólů Wayna Gretzkyho. Pět Stanley Cupů za sebou. Tisíc zápasů bez vynechání. A potom existuje číslo 460 minut a 49 sekund bez inkasovaného gólu.
Alec Connell nedostal gól 460 minut a 49 sekund. Rekord přežil skoro celé století

Alec Connell nedostal gól 460 minut a 49 sekund. Rekord přežil skoro celé století

Zdroj: Šťavnatý příběh - Čeština
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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