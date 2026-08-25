Thalía slaví 55. narozeniny. Od seriálu Rosalinda uběhlo 27 let a slavná květinářka se téměř nezměnila

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Thalía slaví 55. narozeniny. Od seriálu Rosalinda uběhlo 27 let a slavná květinářka se téměř nezměnilaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Mexická hvězda Ariadna Thalía Sodi Miranda slaví pětapadesáté narozeniny. Po obrovském televizním úspěchu úspěšně vybudovala celosvětové hudební impérium.
Thalía v dobách Rosalindy.
Zdroj: FOTO:Thalia.com (copyright holder), CC BY 2.5, via Wikimedia Commons
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