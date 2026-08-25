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Základní instinkt: Napjaté vztahy, odmítnutí role, chrániče na genitálie a nejslavnější scéna ve scénáři původně nebyla

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Thriller Základní instinkt doprovázely od počátku vážné produkční potíže. Zákulisí filmu skrývá ostré hádky i spor o detaily nejslavnější scény.
Základní instinkt

Základní instinkt

Zdroj: FOTO:© TriStar Pictures, distr. AMC
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Tento článek byl publikován ze zdrojů V Telce

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