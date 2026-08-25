Mario Lemieux dal v jednom zápase pět gólů pěti různými způsoby. Dokonalejší střelecký večer NHL dodnes neviděla

Kapitán Pittsburgh Penguins vstřelil proti New Jersey Devils pět branek a každou úplně jiným způsobem: jednu při vyrovnaném počtu hráčů, jednu v přesilovce, jednu v oslabení, jednu z trestného střílení a poslední do prázdné branky.
Pittsburgh vyhrál 8:6. Lemieux navíc asistoval u všech tří zbývajících gólů Penguins. Bilance večera: pět gólů, tři asistence, osm bodů a výkon, který v historii NHL nikdo jiný nezopakoval. A nejlepší detail? Lemieux během zápasu vůbec netušil, že vytváří něco jedinečného.
Přitom se na velký večer připravil velmi lemieuxovským způsobem. Den předtím netrénoval
Den před silvestrovským utkáním omluvil trenér Pittsburghu Gene Ubriaco svou největší hvězdu z tréninku. Odpočatý Lemieux přišel další večer do Civic Areny před 16 025 diváků. A během první třetiny už stihl tři pětiny svého budoucího rekordu.
Nejdřív skóroval při hře v plném počtu. Potom přišlo oslabení. A právě tady se začíná ukazovat, proč je Lemieuxův výkon podstatně komplikovanější než prosté „dal pět gólů“.
Gól v oslabení je téměř protikladem gólu v přesilovce
Přesilovkový gól vzniká ve chvíli, kdy má střelcův tým početní výhodu. Mužstvo může soupeře zavřít v pásmu, vytvořit si prostor a hledat ideální zakončení. Gól v oslabení vzniká v situaci, kdy máte hráče méně. Primárním úkolem není skórovat. Je přežít vlastní oslabení bez inkasované branky. Lemieux zvládl v první třetině obojí.
Při oslabení získal puk, dostal se do nebezpečné pozice, obešel obránce a překonal brankáře. Později v téže třetině skóroval také v přesilové hře ranou z levého kruhu.
Po dvaceti minutách tedy měl hattrick. Jenže ne obyčejný. Měl gól při rovnovážném počtu hráčů, gól v oslabení a gól v přesilovce. Už tohle je kombinace, kterou řada elitních střelců během kariéry v jednom zápase nikdy nesloží. Lemieux byl ale teprve v polovině práce.
Potom přišlo trestné střílení
Ve druhé třetině dostal příležitost, která vzniká úplně jiným mechanismem. Trestné střílení. Žádní spoluhráči. Žádní obránci. Útočník proti brankáři. Lemieux proměnil. Čtvrtý gól večera tak vytvořil čtvrtou kategorii.
V tu chvíli už zbýval jediný typ branky, který mohl celé absurdní puzzle uzavřít. A právě tady je potřeba trochu štěstí. Gól do prázdné branky si hráč nemůže naplánovat. Soupeř musí na konci zápasu prohrávat, musí odvolat brankáře a puk se musí dostat ke správnému člověku. New Jersey přesně tuto možnost vytvořilo.
Poslední dílek přišel jednu sekundu před koncem
Devils se při závěru snažili stáhnout náskok Pittsburghu a nechali svou branku prázdnou. Lemieux dostal puk. A trefil. Čas ukazoval jednu sekundu do konce zápasu. Pátý gól. Pátý způsob. Večer byl kompletní.
Nejpůsobivější na celém příběhu možná je, že Lemieux během utkání jednotlivé kategorie vůbec nepočítal. Po letech vzpomínal, že věděl o pěti gólech, ale až po zápase při rozhovorech zjistil, že každý vstřelil jiným způsobem.
Někdo vytvoří rekord tím, že na něj celé měsíce útočí. Lemieux jeden z nejbizarnějších výkonů historie NHL vytvořil skoro mimochodem.
A pořád jsme nezapočítali tři asistence
Pět gólů by k mimořádnému večeru bohatě stačilo. Jenže Pittsburgh dal osm. U zbývajících tří Lemieux asistoval. Nasbíral tedy osm bodů.
To je zajímavé i v kontextu jedné další slavné statistiky. Absolutním rekordmanem NHL zůstává Darryl Sittler, který v roce 1976 zaznamenal za Toronto Maple Leafs deset bodů v jediném zápase. Lemieux se během kariéry na osm bodů dostal opakovaně, ale Sittlerových deset nepřekonal. Silvestr 1988 proto není nejproduktivnějším individuálním zápasem historie.
Přesto jej fanoušci NHL v roce 2017 zvolili největším momentem prvního století ligy. Lemieuxův večer v hlasování porazil například Gretzkyho překonání střeleckého rekordu Gordieho Howea, čtvrtý Stanley Cup Islanders, Sittlerových deset bodů, Gretzkyho 50 gólů v 39 zápasech a ve finále dokonce slavný let Bobbyho Orra po vítězném gólu Stanley Cupu v roce 1970. To dobře vystihuje, jak neobvyklá kombinace pěti gólů vlastně byla.
A nebyla to náhoda uprostřed průměrné sezony
Rok 1988/89 představoval Lemieuxe téměř na vrcholu jeho ofenzivní síly. Za Pittsburgh odehrál 76 zápasů a nasbíral 85 gólů a 114 asistencí, tedy 199 bodů. V historické tabulce NHL zůstává 199 bodů pátým nejlepším výkonem jedné sezony; všechny čtyři vyšší hodnoty patří Waynu Gretzkymu.
Jeho 85 gólů je dodnes čtvrtým nejvyšším sezonním součtem historie a v témže ročníku dal Lemieux mimo jiné 31 branek v přesilovce a třináct v oslabení. To je pro silvestrovský rekord důležitý kontext.
Lemieux nemusel mít výjimečné štěstí, že se náhodou dostal k přesilovkovému i oslabenému gólu. V sezoně 1988/89 byl nebezpečný prakticky v každém počtu hráčů na ledě. Silvestr jen zkoncentroval všechny jeho schopnosti do jediného zápasu.
Proč se to od roku 1988 nikomu nepovedlo?
Protože samotných pět gólů je extrémně vzácných. A potom ještě potřebujete jejich přesné rozdělení. Hráč musí skórovat při hře pět na pět nebo jiném vyrovnaném počtu. Musí dostat přesilovku a využít ji. Jeho tým musí být v oslabení a právě on musí vytvořit gólovou šanci. Rozhodčí musí nařídit trestné střílení právě v situaci, kdy je hráč faulován. A soupeř musí na konci zápasu odvolat brankáře, přičemž puk musí znovu skončit na holi stejného člověka.
Nestačí tedy být nejlepší střelec na světě. Potřebujete také zápas, který vám nabídne všech pět situací.
Sidney Crosby při připomínce Lemieuxova výkonu vystihl problém prostě: sám nikdy nedal ani čtyři góly v jednom utkání, takže představa pěti branek pěti způsoby mu připadala téměř absurdní.
Největší paradox: Lemieux měl možná ještě lepší výkony
Mario Lemieux je jeden z mála hráčů, u kterého se dá osmibodový zápas s pěti góly popsat jen jako jeden z mnoha argumentů pro jeho velikost.
Vyhrál dva Stanley Cupy jako hráč Pittsburgh Penguins, získal šest Art Ross Trophy, tři Hart Trophy a dvakrát Conn Smythe Trophy. Po zdravotních problémech včetně Hodgkinova lymfomu dokázal opakovaně vracet kariéru na elitní úroveň. A právě proto jeho silvestrovský výkon funguje tak dobře jako zkratka.
Není to rekord založený na jediné konkrétní dovednosti. Potřeboval při něm rychlost, techniku jeden na jednoho, střelu, práci v přesilovce, čtení hry v oslabení, samostatný nájezd i schopnost zakončit poslední situaci zápasu. Pět gólů. Pět úplně odlišných problémů. Pět správných odpovědí.
Možná existují větší rekordy. Dokonalejší zápas se hledá těžko
Gretzky dal v jedné sezoně 92 gólů. Sittler měl v jediném zápase deset bodů. Mosienko zvládl hattrick za 21 sekund. Každý z těch výkonů je číselně snadno měřitelný.
Lemieuxův Silvestr 1988 je trochu jiný. Pět gólů už samo o sobě stačí na zápis do historie, ale skutečná hodnota vzniká až při pohledu na způsob jejich vzniku.
Jeden za běžné hry. Jeden v přesilovce. Jeden v oslabení. Jeden z trestného střílení. Jeden do prázdné branky.
NHL existuje více než století. Před Mariem Lemieuxem to neudělal nikdo. A od 31. prosince 1988 také nikdo. To možná není největší střelecký rekord, jaký hokej zná. Je to ale velmi silný kandidát na nejdokonalejší střelecký večer, jaký NHL kdy viděla.
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Zdroje: NHL.com – Dec. 31: Lemieux scores goals in five different ways [1], NHL.com – Lemieux's five-goal game voted Greatest NHL Moment [2], NHL.com – Lemieux honored to win fan vote for Greatest NHL Moment [3], NHL.com – Mario Lemieux: 100 Greatest NHL Players [4], NHL Records – Most Points, Season [5], NHL Records – Most Goals, Season [6], Pittsburgh Penguins – Fans Vote Lemieux's Five Goals, Five Ways as NHL's Greatest Moment [7].