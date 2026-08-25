Álvarezovi zástupci jednají s Arsenalem poté, co hráč odmítl nabídku Barcelony. Londýnský klub má volný post v útoku

Podle informací Fabrizia Romana proběhla v Londýně schůzka mezi zástupci obou klubů, na které se sondovaly podmínky případného přestupu. Jenže dostupné zdroje ukazují paradox: argentinský útočník podle deníku AS řekl Arsenalu ne, protože jeho jedinou prioritou zůstává Barcelona. Proč tedy londýnský klub dál jedná? A proč se Álvarez nemůže jednoduše přesunout tam, kam chce?
Kontakt je reálný, přestup zatím ne
Fabrizio Romano popsal situaci jako přímý kontakt Arsenalu s Atléticem a londýnské setkání s ředitelem Mateu Alemanym. Šlo o sondu ceny a ochoty hráče vůbec otevřít dveře návratu do Anglie. Podle Romana je aktuální cena „příliš vysoká“ a o finální dohodě nemůže být řeč.
Klíčový detail: Álvarez má s Atléticem smlouvu do roku 2030 a výstupní klauzuli ve výši 500 milionů eur. Madridský klub tedy nejedná z pozice slabosti. Jedná z pozice, ve které si může vybírat, komu, a hlavně komu ne, hráče pustí.
A právě tady se láme celý příběh.
Proč Atlético blokuje cestu do Barcelony
Álvarez po červnovém zápase Argentiny s Rakouskem řekl ESPN, že chce „splnit svůj sen“ a že „pro všechny je nejlepší transfer“. Kontext jeho výroků i následné mediální pokrytí konzistentně ukazují jedním směrem, k Barceloně. Prezident Joan Laporta 1. července veřejně potvrdil, že katalánský klub předložil pevnou nabídku s časovým limitem.
Jenže Atlético nechce svého útočníka pustit k domácímu rivalovi. A tady vzniká prostor pro Arsenal, ne jako hráčova první volba, ale jako jediná reálně průchozí výstupní cesta.
El País 25. srpna napsal, že Barcelona „začíná Álvareze pouštět z hlavy“. Optimismus uvnitř klubu ochlazuje, i když téma ještě není úplně mrtvé. Pro Álvareze to znamená dilema: buď přijme destinaci, která není jeho snem, nebo zůstane v Atléticu a počká na příští přestupové okno.
Co znamená „volný post“ v Arsenalu
Arsenal není v útoku prázdný. Viktor Gyökeres, přivedený ze Sportingu v létě 2025, dal v debutové sezoně přes dvacet soutěžních gólů a pomohl klubu k titulu v Premier League. O propadáku nemůže být řeč.
„Volný post“ je přesnější číst jinak. Guardian 21. srpna informoval, že Gabriel Jesus a Gabriel Martinelli chyběli v nominaci, protože se Arsenal snaží oba Brazilce posunout dál. Mikel Arteta nepotřebuje nahradit devítku, potřebuje rozšířit ofenzivní rotaci a zvýšit strop mužstva, které už je na vrcholu.
Álvarezův profil by do tohoto plánu zapadal:
- V Atléticu: 100 zápasů, 46 gólů, 16 asistencí
- V Manchesteru City: 103 zápasů, 36 gólů, šest velkých trofejí
- Univerzálnost: prověřený v systémech Guardioly i Simeoneho, schopný hrát hrot i stáhnout se do meziprostoru
Nejde o náhradu Gyökerese. Jde o to mít v kádru dva útočníky světové úrovně s odlišnými profily.
Čas hraje proti všem
Letní přestupové okno Premier League se zavírá 1. září 2026 ve 23:00 britského času. Zbývá necelý týden.
Arsenal sonduje podmínky, ale hráč zatím dveře neotevřel. Atlético drží tvrdou pozici díky dlouhé smlouvě a astronomické klauzuli. Barcelona ochlazuje, ale úplně neodešla. A Álvarez sám čeká na variantu, která se mu možná v tomto okně nenabídne.
Bez odchodů Jesuse a Martinelliho, a bez změny Álvarezova postoje, je podle nás šance na dotažení obchodu nízká. Arsenal ale dělá přesně to, co dělat má: drží se ve hře pro případ, že se v posledních dnech okna něco pohne.
Přestup, který závisí na jednom slově
Celá transakce stojí a padá na tom, jestli Álvarez řekne ano Londýnu. Sportovně jde o srovnatelné adresy, úřadující mistr Premier League proti úřadujícímu mistrovi La Ligy. Přestupově je ale Arsenal průchodnější varianta, protože Atlético cestu do Barcelony aktivně blokuje.
Zbývá šest dní a jedno rozhodnutí. Pokud Álvarez svůj sen odloží, Arsenal je připravený. Pokud ne, čeká další sezona v červenobílém dresu na Metropolitanu.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle