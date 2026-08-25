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Álvarezovi zástupci jednají s Arsenalem poté, co hráč odmítl nabídku Barcelony. Londýnský klub má volný post v útoku

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Arsenal navázal přímý kontakt s Atléticem Madrid ohledně Juliána Álvareze. Situace je ale složitější, než jak vypadá na první pohled.
Álvarezovi zástupci jednají s Arsenalem poté, co hráč odmítl nabídku Barcelony. Londýnský klub má volný post v útoku

Álvarezovi zástupci jednají s Arsenalem poté, co hráč odmítl nabídku Barcelony. Londýnský klub má volný post v útoku

Zdroj: Bryan Berlin/ Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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