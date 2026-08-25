Horváth varuje Slavii: Dvě ztráty v řadě mohou stát náskok v lize. Derby nabídne řadu motivačních faktorů na obou stranách

Ještě po třetím kole vypadala Slavia jako tým, který se rozjel k suverénnímu podzimu. Pak přišla remíza v Liberci, po ní domácí 2:2 s Bohemians, a najednou je tabulka jiná. Sparta má po pěti kolech třináct bodů, Slavia jedenáct. Pavel Horváth, expert Českého rozhlasu a bývalý reprezentant, v
rozhovoru pro iROZHLAS upozorňuje, že dvě bodové ztráty v řadě přicházejí v nejhorší možný moment. V neděli 30. srpna od 20:00 se v epet ARENĚ odehraje 318. derby pražských S. Dvě remízy, dva různé příběhy
Horváth obě ztráty čte odlišně. Bod z Liberce vnímá spíš jako zisk; Slavia tam podle něj lepší nebyla. Remíza s Bohemians ho ale mrzí výrazně víc. „Slavia měla spoustu šancí a neproměnila je,“ říká. Právě ten kontrast je podstatný: jedna remíza se dá vysvětlit silným soupeřem venku, druhá odhaluje problém s efektivitou. A když se obě sejdou v jednom týdnu, z dominantního startu sezony se stane tlakový test.
Podle
oficiální tabulky Chance Ligy je matematika přímočará. Vyhraje-li Sparta, odskočí na šestnáct bodů a náskok pěti bodů bude v páté ligové sezoně citelný. Vyhraje-li Slavia, otočí čelo tabulky na 14:13 ve svůj prospěch. Remíza nechá dvoubodový rozestup beze změny. Derby zkrátka rozhodne o tom, kdo půjde do zářijového bloku jako lídr. Letná jako slávistické prokletí
Čísla z posledních čtyř ligových návštěv Slavie na Letné mluví jasně:
Datum Výsledek 3. března 2024 0:0 11. května 2024 0:0 8. března 2025 0:2 5. října 2025 1:1
Bilance: nula výher, tři remízy, jedna porážka, celkové skóre 1:3. Slavia na Letné ligově nevyhrála od prosince 2022. Tohle není statistika, kterou si tým před derby přečte s klidem.
Motivace na obou stranách
Horváth mluví o tom, že derby samo o sobě funguje jako reset. Dvě remízy sice zvedly pochybnosti, ale zároveň dávají Slavii okamžitou příležitost k reparátu; žádné dlouhé čekání, žádné hlodání přes reprezentační pauzu. Motivace je přímočará: zastavit trend a vrátit se na první místo.
Sparta má vlastní důvody. Hraje doma, vede tabulku a může rivala poslat do pětibodového manka. Navíc tu je příběh Matěje Juráska. Bývalý slávista přišel na Letnou z Norwiche na hostování s opcí, Tomáš Rosický ho popsal jako hráče pro situace jeden na jednoho a typologickou alternativu při případném odchodu Haraslína. V ligovém zápase s Teplicemi byl Jurásek ještě na lavičce, takže jeho role v derby zůstává otevřená, ale už samotná přítomnost hráče se slávistickou minulostí ve sparťanské kabině přidává derby další vrstvu.
Bezpečnostní stín jarního Edenu
Nad nedělním zápasem visí i vzpomínka na květnové derby v Edenu, kdy domácí fanoušci vnikli na hrací plochu a napadli hráče Sparty. LFA incident označila za jeden z nejzávažnějších v historii české ligy. Slavia od té doby zavedla ověřené účty pro nákup vstupenek, bezpečnostní skenery, limit velikosti zavazadel na formát A4 a nové kamerové systémy. Cílem je podle klubu postihovat jednotlivce, ne trestat kolektiv uzavřením stadionu.
Pro fanoušky Slavie mířící na Letnou platí specifický režim: vstup do sektoru hostů z ulice U Sparty přes bránu F, nejdříve bezpečnostní prohlídka, pak turnikety. Zakázány jsou samolepky, skleněné předměty, nápoje v plechovkách i spreje.
Sparta doporučuje dorazit s dostatečným předstihem a upozorňuje, že fanoušci se symboly hostujícího klubu nebudou vpuštěni mezi domácí.
Nedělní derby není zápas o krizi Slavie. Je to zápas o to, jestli se dvě remízy v řadě stanou pouhou epizodou, nebo začátkem příběhu, který Slavii bude provázet celý podzim. Letná, tabulka i historie říkají totéž: odpověď musí přijít teď.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Roman Vágner