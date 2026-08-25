Větrníky z listového těsta: Rychlá domácí verze pro ty, kteří si netroufají na odpalované

Když si někdo, jak to znám z vyprávění, netroufá na odpalované těsto, může sáhnout po těchto pseudo větrnících z listového těsta. Přitom je to podle mě docela jednoduché. Dlouho jsem měla pocit, že odpalované těsto je něco zbytečně složitého, než jsem ho jednou zkusila. Ale pro ty, kdo si na něj zatím netroufli, je tady jiná varianta větrníků. Jsou rychlé, vypadají hezky a obvykle chutnají skoro každému. Nejlépe se mi osvědčil jednoduchý trik se stočenými pruhy těsta a krémem z banánového pudinku, tvarohu a salka. Je jemný, ale drží tvar.
Klasické mají svoje místo, o tom není sporu. Jenže ne vždycky je čas nebo chuť pustit se do odpalovaného těsta, větrníky a několika misek navíc. Tady stačí vzít listové těsto, položit dva pláty na sebe, nakrájet je na pruhy a z nich složit karamelu malé vrtulky. Po upečení vypadají slavnostně, ale samotná práce je vlastně dost pohodová.
Můj tip: Krém připravím dopředu a plním až úplně vychladlé korpusy. Jinak by křehké těsto zbytečně zvlhlo. Proč mají větrníky z listového těsta tolik příznivců
Různé zjednodušené verze větrníků a krémešů se u nás drží už dlouho, hlavně proto, že šetří čas. V posledních letech se často objevují
varianty na plech nebo takzvané bublinky z listového těsta. Princip je podobný: místo odpalovaného těsta nastoupí listové těsto, které po upečení vytvoří křehké vrstvy a působí slavnostně i bez složité přípravy. Recept na rychlé pseudovětrníky z listového těsta
Doba přípravy: 25 minut Délka pečení: 25 minut Chlazení a plnění: 40 minut Počet porcí: 10 kusů Ingredience pro přípravu
Těsto: 2 pláty vyváleného listového těsta 1 lžíce hladké mouky na podsypání podle potřeby 2 lžíce moučkového cukru na posypání
Krém: 2 balení banánového pudinku 500 ml mléka 1 vanička odtučněného tvarohu 1/3 plechovky salka 1 lžíce kakaa 2 lžíce strouhaného kokosu Postup přípravy křehkých větrníků z listového těsta
1. Troubu předehřejte na
180 °C a plech vyložte pečicím papírem. Pokud je listové těsto příliš měkké, dejte ho na pár minut do chladu. Práce pak jde o dost líp.
2. Oba pláty
listového těsta položte na sebe. Lehce je přitlačte, aby držely pohromadě, a rozkrájejte je na 10 stejně širokých pruhů.
3. Každý pruh jemně stočte jako
vrtuli, pak ho smotejte do tvaru šneka nebo větrníku a konec zasuňte dospod. Při pečení se tak nerozmotá a tvar zůstane kompaktní.
4. Připravené kousky rozložte na plech s menšími rozestupy. Pečte je asi
25 minut při 180 °C, dokud nebudou pěkně nafouknuté a zlatavé.
5. Upečené pseudovětrníky nechte úplně vychladnout. Tohle se nevyplácí odbývat. Teplé těsto by po rozkrojení zbytečně zvlhlo a krém by v něm nedržel tak, jak má.
Mezitím připravte banánový pudink
Zapomeňte na frontu v cukrárně, poctivé větrníky se dají upéct i doma. Toto odpalované těsto zvládne každý
6. Z prášku a
500 ml mléka uvařte hustý pudink podle obvyklého postupu a nechte ho vychladnout. Občas ho promíchejte, aby se na povrchu neudělal škraloup.
7. Do vychladlého pudinku přidejte
odtučněný tvaroh a 1/3 plechovky salka. Vše vyšlehejte do hladkého krému. Měl by být jemný, ale dost pevný na plnění zdobicím sáčkem.
8. Krém rozdělte na dvě poloviny. Do jedné vmíchejte
kakao a kokos, druhou nechte světlou. Vznikne tím dvojbarevná náplň, která na řezu působí o něco slavnostněji než obyčejný jednobarevný krém.
9. Vychladlé větrníky opatrně rozkrojte napůl. Obě části krému dejte do zdobicího sáčku, nebo je střídejte dvěma lžičkami, a spodní poloviny bohatě naplňte.
10. Přiklopte horní částí těsta a lehce pocukrujte
moučkovým cukrem. Podávejte nejlépe tentýž den nebo do druhého dne, uložené v chladu. Po naplnění zůstávají dobré i další den, jen už nejsou tak křehké jako čerstvě po sestavení. Foto: Cooky.cz, Větrníky z listového těsta Rady z domácí kuchyně Pokud chcete výraznější chuť, přidejte do tmavé části krému o trochu víc kakaa, ale nepřehánějte to, aby nezhořkl. Jestli máte doma jen vanilkový pudink, použijte ho. Banánový je příjemně voňavý, ale recept funguje i s jinou příchutí. Nejlépe se krájí opravdu studené korpusy. Teplé listové těsto se rádo láme a drobí všude kolem. Když chcete, aby byl krém o něco lehčí, vmíchejte do světlé části až nakonec lžíci vyšlehané smetany. Do těsta bych ale už další vlhkost nepřidávala, tam je lepší držet se osvědčeného postupu.
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