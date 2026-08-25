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Větrníky z listového těsta: Rychlá domácí verze pro ty, kteří si netroufají na odpalované

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Když potřebuji nachystat něco sladkého ke kávě a nechci trávit půl dne u odpalovaného těsta, dělám tyhle pseudovětrníky z listového těsta. Jsou rychlejší, hezky křupnou a díky banánovému pudinku, tvarohu a troše salka mají jemný krém, který drží tvar a dobře se plní i do domácích ‚vrtulek‘.
Obrázek k receptu na Větrníky z listového těsta, když není čas ani odvaha na odpalované těsto, někdo si třeba netroufá....

Obrázek k receptu na Větrníky z listového těsta, když není čas ani odvaha na odpalované těsto, někdo si třeba netroufá....

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept na Větrníky z listového těsta, když není čas ani odvaha na odpalované těsto, někdo si třeba netroufá....
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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