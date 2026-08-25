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Muzeum na demarkační linii v Rokycanech otevřelo novou budovu

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Muzeum na demarkační linii v Rokycanech slavnostně zpřístupnilo 22. srpna novou budovu pro návštěvníky. Otevření se uskutečnilo v rámci Dne s technikou AČR, který…
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Zdroj: Náš REGION | Všude doma
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