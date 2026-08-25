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TV tipy: Nestárnoucí Pátý element, Thor i krvavá pecka s DiCapriem

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Letní prázdniny se pomalu chýlí ke konci, záplava filmových pecek v televizi ale stále nekončí. Na obrazovky tento týden dorazí jak řada výtečných žánrových titulů, tak dokonce jedna z nejzábavnějších filmových klasik vůbec.
TV tipy: Nestárnoucí Pátý element, Thor i krvavá pecka s DiCapriem

TV tipy: Nestárnoucí Pátý element, Thor i krvavá pecka s DiCapriem

Zdroj: Kinobox.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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