TV tipy: Nestárnoucí Pátý element, Thor i krvavá pecka s DiCapriem

V neděli večer si můžete na Nova Cinema připomenout jednu z divácky oblíbených pecek z filmografie Leonarda DiCapria. V opulentní režii Edwarda Zwicka si zahrál pašeráka diamantů Archera, který se v Sierra Leone vydává po stopách vzácného diamantu. Musí proto spolupracovat s chudým rybářem Solomonem, jenž jediný ví, kde se diamant ukrývá. Nepravděpodobná dvojice musí spojit síly, aby přežila v občanskou válkou zmítané zemi a do toho našla Solomonovu rodinu.
Nestárnoucí a extrémně zábavná sci-fi klasika od Luca Bessona nám připomene příběh taxikáře Korbena Dallase s tváří Bruce Willise, jenž musí pomoci pohledné mimozemšťance Leeloo, která ztělesňuje pátý element potřebný k záchraně Země. Zabránit jim v tom však chce excentrický magnát v ikonickém podání Garyho Oldmana. To vše v esenci devadesátkových sci-fi, kde hrají prim šílené paruky i parádní akce a francouzský režisér v nejlepší formě.
Na ČT2 si můžete v pátek zpříjemnit večer absolutní klasikou o dvou povedených podvodnících v nezaměnitelném podání Paula Newmana a Roberta Redforda, kteří se postaví nebezpečnému gangsterovi a pomocí svých triků a plánů naplánují akci, při níž chtějí svého nepřítele, jenž zabil jejich dobrého kamaráda, nadobro zničit. Snímek, který se ani po 50 letech neokouká.
Na Nova Cinema si můžete v sobotu večer připomenout mrazivý thriller, který ani po více než 30 letech neztratil nic ze své mrazivosti a působivosti. Smrtící epidemie od Wolfganga Petersena vypráví o snahách speciálního lékařského týmu v čele s mistrovským Dustinem Hoffmanem, jenž chce zabránit rozšíření nového smrtícího viru a najít co nejrychleji jeho původce. Jenže přitom nebojuje pouze s časem, ale také s byrokracií a armádním vedením, které by raději přistoupilo k drastickým krokům, které by si vyžádaly mnoho mrtvých.
Třetí a také nejzábavnější díl z komiksové série o Thorovi tentokrát zavádí boha hromu do jeho nejosobnější bitvy. Musí se totiž postavit své sestře, nemilosrdné Hele v podání Cate Blanchett, která zaútočila na jeho rodný Asgard a chce v něm vyvolat Ragnarok – zkázu tamní civilizace. Při boji s časem musí Thor opět spojit síly s nezvedným Lokim a při svých toulkách vesmírem potká také Hulka. V režii Taiky Waititiho z toho ale místo napětí vzniklo spíše dost vtipných momentů.
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Zdroj: Kinobox