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Okurkovo-rajčatový salát bez zbytečných triků, zato s chutí, která patří k létu

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Přiznám se vám, že tenhle salát dělám celé léto skoro každý druhý den. Okurky a rajčata ze zahrady, trocha česneku, citronová zálivka - a je hotovo dřív, než se ohřeje trouba na cokoliv jiného.
Fotografie k okurkovo-rajčatovému salátu

Fotografie k okurkovo-rajčatovému salátu

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Léto v misce: Okurkovo-rajčatový salát, který chutná líp než cokoliv z restaurace
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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