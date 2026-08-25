Okurkovo-rajčatový salát bez zbytečných triků, zato s chutí, která patří k létu

Řeknu to rovnou: tenhle dělám v létě pořád. salát Skoro obden. Zahradní okurky, rajčata, k tomu trochu utřeného se solí a česneku citronová zálivka. Hotovo dřív, než se vůbec stihne rozehřát trouba na cokoli jiného. Je to přesně ten typ jídla, který recept vlastně nepotřebuje, jenže když se člověk vrátí k detailům, pozná, proč jeden salát chutná obyčejně a druhý ne.
U nás doma mizí z mísy tak rychle, že si ani nestihnu uvařit kávu.
mají navíc své zdravotní plusy, podle Healthline jsou z více než 95 % tvořené vodou, takže dobře hydratují, a obsahují i antioxidanty, které tělu Okurky pomáhají zvládat horké dny.
Můj tip zní: Česnek jen neutřete se špetkou soli na prkénku, ale rovnou ho rozmačkejte do pasty. V salátu se pak rozprostře rovnoměrněji a nikde nezůstane ostrý kousek, který by v ústech překvapil. Zálivku z citronové šťávy, vody a cukru si připravte zvlášť a přidejte ji až těsně před podáváním. Zelenina nepustí tolik šťávy a zůstane křupavá. Recept na svěží okurkovo-rajčatový salát s citronovou zálivkou
Z jedné dávky vyjde velká mísa
pro čtyři osoby jako příloha, nebo pro dva jako lehký oběd. Hodí se ke grilovanému masu, ale klidně obstojí i sám, třeba s krajícem dobrého chleba. Celková délka přípravy: přibližně 15 až 20 minut Ingredience k přípravě
Zelenina a základ: 2 salátové okurky 12 rajčat (ideálně masitých nebo cherry) 1 cibule 3 stroužky česneku
Zálivka: šťáva z 1 citronu 2 lžíce vody 1 lžička cukru sůl a pepř podle chuti Postup přípravy zeleninového salátu z okurek a rajčat
1. Okurky, cibuli i česnek oloupejte.
Okurky nakrájejte na tenké půlměsíčky – nejdřív je rozřízněte podélně napůl a pak teprve krájejte příčně, jak doporučují i na fermato.cz. Vzniknou pěkné, stejnoměrné plátky, které se v míse rozloží bez zbytečného chaosu.
2.
Rajčata nakrájejte na osminky. Když sáhnete po cherry rajčatech, stačí je rozpůlit nebo rozkrájet na čtvrtiny. Šťávu, která při krájení vyteče, nechte v míse. Do salátu patří, i zálivku trochu obohatí.
3.
Cibuli nakrájejte co nejjemněji. Pokud vám vadí její ostrá syrová chuť, nechte ji na pět minut v troše studené vody. Zjemní se, ale zůstane křupavá.
4.
Česnek utřete se špetkou soli do husté pasty. Sůl funguje jako abrazivum a česnek pomůže rozmělnit do hladka, takže se v salátu rozptýlí bez ostrých kousků.
5. V míse smíchejte okurky s česnekem, přidejte rajčata a cibuli. Osolte a opepřete podle chuti.
6. Zálivku udělejte zvlášť: promíchejte
citronovou šťávu, vodu a cukr, dokud se cukr nerozpustí. Přelijte jimi zeleninu a vše jemně promíchejte.
7. Salát nechte
5 až 10 minut odstát. Chutě se propojí a zálivka se do zeleniny trochu vpije. Nenechávejte ho ale déle než 20 minut, jinak okurky pustí moc šťávy a celé to ztratí svěžest. Foto: Cooky.cz, Léto v misce: Okurkovo-rajčatový salát, který chutná líp než cokoliv z restaurace Tipy redakce: Varianta s bylinkami: Přidejte hrst čerstvé petrželky nebo bazalky. Bazalka funguje obzvlášť dobře ve chvíli, kdy použijete více druhů rajčat různých barev. Salát pak vypadá skoro jako z italské trattorie. Sýrová verze: Na závěr rozdrobte 100 až 150 g sýru feta nebo přidejte na kousky nakrájenou mozzarellu. Salát bude sytější a klidně z něj uděláte samostatný oběd – bez masa, ale s dostatkem bílkovin. Orientální obměna: Citronovou zálivku nahraďte 2 lžícemi olivového oleje, 1 lžičkou hořčice a lžící octa. Přidejte pár lístků máty a dostanete verzi s blízkovýchodním charakterem, inspirovanou orientálními recepty. Jak na salát, aby nesklouzl do kaše: Okurky před smícháním lehce osolte, nechte je 5 minut stát a přebytečnou vodu slijte. Zelenina pak nepustí tolik šťávy a salát zůstane pevný i po odležení.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline