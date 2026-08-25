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„Měsíc se svíjel jako zraněný had.“ Pět svědků roku 1178 popsalo jev, který astronomové řeší dodnes

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Krátce po západu Slunce se nad Anglií objevil tenký srpek mladého Měsíce. Pět nebo možná více mužů se na něj dívalo, když se podle jejich výpovědi stalo něco, co nemělo být možné. Horní roh měsíčního srpku se náhle rozdělil na dvě části.
„Měsíc se svíjel jako zraněný had.“ Pět svědků roku 1178 popsalo jev, který astronomové řeší dodnes

„Měsíc se svíjel jako zraněný had.“ Pět svědků roku 1178 popsalo jev, který astronomové řeší dodnes

Zdroj: Šťavnatý příběh - Čeština
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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