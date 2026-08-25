„Měsíc se svíjel jako zraněný had.“ Pět svědků roku 1178 popsalo jev, který astronomové řeší dodnes

Z mezery mezi nimi vyšlehl útvar připomínající hořící pochodeň, která měla chrlit oheň, žhavé uhlíky a jiskry. Potom se začal měnit celý obraz Měsíce. Podle pozdějšího zápisu se jeho tělo svíjelo a pulzovalo „jako zraněný had“. Nakonec se vrátilo do normální podoby.
A pak se to stalo znovu. A znovu. Údajně dvanáctkrát nebo vícekrát. Nakonec celý srpek potemněl.
Událost tradičně datovanou na 18. června 1178 zaznamenal benediktinský mnich a kronikář Gervase z Canterbury. Sám ji neviděl. Zapsal svědectví mužů, kteří tvrdili, že byli přímými pozorovateli, a podle Gervase byli ochotni přísahat na svou čest, že do vyprávění nic nepřidali ani jej nezfalšovali.
O téměř osm století později dostal jejich příběh ohromující vědecké vysvětlení. Možná opravdu viděli gigantický náraz do Měsíce.
Na jeho povrchu existuje kráter, který vypadal jako téměř dokonalý podezřelý. Jenže čím přesněji jej dokázali vědci zkoumat, tím více se nádherná teorie rozpadala. Dnes můžeme s velkou jistotou říci, co se té červnové noci nestalo. Mnohem obtížnější je odpovědět, co tedy pět středověkých svědků skutečně vidělo.
Pět svědků ano. Pět mnichů už nevíme
Příběh se během staletí trochu přikrášlil.
Často se například opakuje, že zvláštní jev pozorovalo pět mnichů z Canterbury. Dochovaný zápis ale říká pouze, že šlo o „pět nebo více mužů“. Z textu nevyplývá, že byli všichni mnichy.
Mnichem byl Gervase, který jejich výpověď zaznamenal.
Stejně tak nešlo o téměř úplněk nebo dorůstající vypouklý Měsíc, jak se někdy píše. Gervase popisuje mladý úzký srpek krátce po západu Slunce. Astronomické výpočty jsou s tím slučitelné: Měsíc byl tehdy nízko nad západním obzorem a nacházel se jen asi 18 úhlových stupňů od Slunce. Starší astronomická analýza odhadovala jeho výšku při západu Slunce jen na přibližně 5,5 stupně.
A právě tato zdánlivá drobnost bude později velmi důležitá. Nejprve ale trvalo skoro osm století, než si někdo položil provokativní otázku: Co když svědci nic špatně nepochopili? Co když opravdu pozorovali něco, co se odehrávalo na Měsíci?
V roce 1976 se objevil téměř dokonalý podezřelý
Americký geolog Jack B. Hartung publikoval v roce 1976 v časopise Meteoritics práci s mimořádně přímočarým názvem: Was the Formation of a 20-km-Diameter Impact Crater on the Moon Observed on June 18, 1178? Jeho odpověď zněla: možná ano.
Na odvrácené straně Měsíce, těsně za jeho severovýchodním okrajem, leží Giordano Bruno, výrazný impaktní kráter o průměru přibližně 22 kilometrů.
Jeho okolí protíná velmi jasný systém paprsků vytvořených vyvrženým materiálem. Kráter vypadá mimořádně svěže a už tehdy bylo jasné, že patří mezi geologicky mladé velké měsíční krátery. A jeho poloha byla pozoruhodná.
Kdyby k mohutnému impaktu došlo právě tam, oblak vyvrženého materiálu by mohl z pohledu pozorovatele na Zemi vystoupit nad okraj Měsíce přibližně v oblasti, kde Gervasiovi svědci popisovali podivnou „pochodeň“.
Hartung proto navrhl, že v roce 1178 mohlo do Měsíce narazit těleso o velikosti přibližně kilometru či několika kilometrů a Giordano Bruno vznikl přímo před lidskýma očima.
Byla to nádherná představa. Jeden z největších impaktů v historické době. Středověcí svědci na Zemi. A o osm set let později stále viditelná jizva na Měsíci. Dokonce se objevily další práce, které ukazovaly, že hypotéza není na první pohled neslučitelná s některými tehdejšími měřeními pohybu Měsíce. Jenže Hartungova teorie měla jeden problém. Tak velká exploze by nenechala na pokoji Zemi.
Kdyby Giordano Bruno vznikl v roce 1178, obloha by se změnila v peklo
Při obrovském nárazu na Měsíc nezůstává všechen vyvržený materiál na jeho povrchu. Část úlomků získá dostatečnou rychlost, aby měsíční gravitaci unikla. A některé z nich zamíří k Zemi. Na začátku 21. století se k případu vrátil Paul Withers z University of Arizona. Spočítal, jaké následky by měl impakt dostatečně mohutný na vytvoření kráteru Giordano Bruno.
Výsledek byl pro Hartungovu hypotézu téměř smrtící. K Zemi by podle odhadu zamířilo asi deset milionů tun měsíčního materiálu.
Ne všechno najednou. Úlomky by přilétaly několik následujících dní a v atmosféře by vytvářely meteorickou bouři mimořádných rozměrů.
Withers odhadoval, že během jejího vrcholu by mohlo být viditelných přibližně 50 000 meteorů za hodinu. To není běžný meteorický roj. To je více než třináct meteorů každou sekundu. A trvalo by to dlouhé hodiny, přičemž zvýšená aktivita by pokračovala několik dní.
Taková podívaná by byla prakticky nemožná přehlédnout. Čínští astronomové si pečlivě zapisovali komety, meteory i neobvyklé úkazy. Stejně tak existují arabské, japonské, korejské a evropské astronomické záznamy. A kolem roku 1178 v nich chybí celoplanetární meteorická bouře odpovídající takovému impaktu.
Najednou vznikla velmi nepříjemná otázka. Jestli Měsíc dostal ránu dost velkou na vytvoření dvacetikilometrového kráteru, proč si následků všimlo jen několik mužů v Anglii? A pak dostala Hartungova hypotéza ještě tvrdší zásah. Tentokrát přímo z Měsíce.
Sonda Kaguya spočítala malé krátery. A poslala událost miliony let do minulosti
Na Měsíci nemůžeme jednoduše odvrtat všechny krátery a přečíst jejich stáří z hornin. Jedním ze způsobů datování povrchu je proto počítání kráterů. Zjednodušeně platí: čím déle je určitá plocha vystavena bombardování kosmickými tělesy, tím více malých kráterů se na ní postupně nahromadí.
Mladá plocha jich má méně. Stará více.
Japonská sonda SELENE, známější jako Kaguya, pořídila detailní snímky Giordana Bruna a jeho vyvrženého materiálu. Tomokatsu Morota a jeho kolegové následně spočítali malé krátery vzniklé až po hlavním impaktu.
V roce 2009 publikovali odhad: Giordano Bruno vznikl přibližně před jedním až deseti miliony let. Ne před osmi sty. Před miliony. Novější analýzy pomocí ještě detailnějších snímků sondy Lunar Reconnaissance Orbiter závěr v zásadě potvrzují. Studie z roku 2022 získala modelové stáří celé zkoumané oblasti kolem 6,3 milionu let, byť přesné hodnoty závisejí na použité metodě a vlastnostech terénu.
Kráter je tedy skutečně velmi mladý. Ale měsíčním měřítkem. Dinosaurus by jej neviděl. Středověký člověk už ano. Hartung našel správný typ kráteru, jen špatné století. A tím by mohla celá záhada skončit. Jenže pořád zůstával jeden problém. Gervasiův zápis.
Byla to jednoduše středověká fantazie?
Takové vysvětlení se nabízí skoro samo. Dvanácté století. Klášter. Znamení na obloze. Náboženská symbolika. Stačí tedy říci, že někdo viděl obyčejný jev, zveličil ho, kronikář jej dál přikrášlil a moderní astronomové se nechali nachytat středověkou báchorkou.
Jenže historik Giles Gasper a fyzik Brian Tanner z Durham University se rozhodli prověřit právě tuto možnost. Ve studii publikované v časopise Endeavour analyzovali další astronomická pozorování obsažená v Gervasiově kronice, především zatmění Slunce a Měsíce. Gervase přitom nevychází vůbec špatně.
Jeho zápisy lze v řadě případů porovnat s moderně vypočtenými astronomickými událostmi a autoři došli k závěru, že při zaznamenávání astronomických jevů byl překvapivě spolehlivým reportérem. Dokázal odlišovat vlastní pozorování od informací, které získal od jiných lidí, a uváděl konkrétní detaily.
Ve stejné kronice se samozřejmě objevují i zázraky a jevy interpretované středověkým způsobem.
To ale samo o sobě není důkaz, že si vymyslel všechno, co se objevilo na obloze. A hlavně: u události z června 1178 Gervase výslovně říká, že ji sám neviděl. Předává zprávu očitých svědků. To je pro historika podstatný rozdíl. Možná tedy těch pět mužů skutečně něco pozorovalo. Jen se to nemuselo odehrávat tam, kde si mysleli.
Možná explodoval meteor. Jen nebyl na Měsíci
Withers nabídl jedno mimořádně elegantní vysvětlení. Představme si meteor letící zemskou atmosférou téměř přesně směrem k pozorovateli. Běžnou „padající hvězdu“ vidíme převážně ze strany. Na obloze vytvoří dlouhou čáru. Ale těleso mířící téměř přímo k nám může vypadat úplně jinak. Jeho stopa je velmi zkrácená a můžeme sledovat především rychle se měnící světelný bod, případně explozi bolidu. A teď jej položme v linii pohledu přímo před úzký měsíční srpek.
Z pohledu několika lidí na velmi omezeném území by se mohlo zdát, že světlo skutečně vychází z Měsíce. Withers odhadoval, že vhodná geometrie by mohla být pozorovatelná jen z oblasti široké řádově jeden či dva kilometry.
To krásně řeší jeden z největších problémů případu. Proč o události nemluví půlka středověkého světa? Protože z Oxfordu, Paříže nebo Pekingu by stejný meteor nebyl před Měsícem. Možná by vypadal jako obyčejný meteor. Možná by si ho nikdo nevšiml. A možná vůbec nebyl vidět.
Jenže ani tato hypotéza nevysvětluje všechno dokonale. Gervasiovi svědci totiž nepopisují jednu krátkou explozi. Tvrdí, že se zvláštní deformace opakovala dvanáctkrát či vícekrát a Měsíc se mezi jednotlivými epizodami vracel do normálního stavu.
Pro jeden bolid je to poněkud komplikovaný scénář. A právě zde vstupuje do příběhu další podezřelý.
Možná se nic nedělo na Měsíci ani mezi Měsícem a svědky. Stačil horký vzduch
Gasper a Tanner obrátili celou otázku naruby. Co když na obloze nebylo nic neobvyklého? Co když byl mimořádný pouze vzduch, kterým se svědci dívali? Měsíc byl krátce po západu Slunce velmi nízko nad horizontem.
Jeho světlo tedy procházelo dlouhou vrstvou zemské atmosféry. A právě nízko nad obzorem známe nejvýraznější optické deformace Slunce a Měsíce: zploštění, roztahování, rozdělení obrazu nebo mihotání způsobené lomem světla v různě teplých vrstvách vzduchu.
Obyčejná atmosférická turbulence ale podle dřívějších námitek nebyla dost silná, aby vytvořila tak dramatický efekt, jaký Gervase popisuje. Gasper a Tanner proto zkoumali mnohem lokálnější možnost: sloupec velmi horkého vzduchu stoupající z ohně.
Pokud by mezi pozorovateli a vzdáleným Měsícem – třeba i poměrně daleko před nimi – hořel velký oheň, který samotný nebyl v jejich přímé linii pohledu, mohl horký turbulentní vzduch nad ním fungovat jako proměnlivá optická čočka.
Světlo srpku by se lámalo. Horní roh by se mohl zdánlivě rozdělit. Obraz by poskakoval, vlnil se a deformoval. A protože proudění horkého vzduchu neustále mění tvar, efekt by mohl opakovaně vznikat a mizet.
Najednou začíná jedna z nejpodivnějších částí Gervasiova vyprávění – ono opakované „svíjení“ – dávat překvapivý smysl. Ne jako exploze na Měsíci. Ale jako optický obraz sledovaný přes nestabilní atmosféru.
Autoři dokonce upozorňují na možné zdroje silného žáru, například oheň spojený se zpracováním kovů nebo odléváním zvonů. Je to krásně banální řešení. Po staletí hledáme pachatele ve vzdálenosti 384 000 kilometrů. A mohl být jen několik kilometrů od svědků.
Jenže ani horký vzduch případ definitivně neuzavírá
Tady je důležité nepodlehnout opačnému pokušení. To, že jedna hypotéza dokáže vysvětlit pozorovaný jev, ještě neznamená, že jsme dokázali, že právě to se roku 1178 stalo. Nemáme meteorologická měření. Nevíme přesně, kde svědci seděli. Nevíme, kam přesně se dívali. Nevíme, zda mezi nimi a horizontem hořel nějaký výrazný oheň. Nevíme dokonce ani to, nakolik přesně jejich původní slova Gervase zachytil.
Atmosférická turbulence nad horkým vzduchem je tedy fyzikálně věrohodné vysvětlení, nikoli historicky prokázané řešení. Stejně tak nelze úplně vyloučit meteorický jev v zemské atmosféře. A vždy zůstává možnost, že při ústním předání či pozdějším zápisu byl skutečný úkaz pozměněn.
Co naopak dnes můžeme říci s velmi vysokou jistotou, je něco jiného: pět mužů nesledovalo vznik kráteru Giordano Bruno. Ten existoval už miliony let před jejich narozením.
To nejlepší na záhadě roku 1178 je, že věda ji nezničila
Na první pohled by se mohlo zdát, že moderní věda příběh pokazila. Původní verze je fantastická. Pět středověkých lidí sedí pod noční oblohou a na vlastní oči sleduje jeden z největších měsíčních impaktů moderní geologické historie. Na povrchu Měsíce po něm dodnes zůstává dvacetikilometrová jizva.
Pak přijdou výpočty. Sondy. Počítání kráterů. A krásná historie zmizí.
Jenže ve skutečnosti se stalo něco zajímavějšího. Záhada změnila podobu. Dnes už otázka nezní: Roztrhl se v roce 1178 Měsíc? Neroztrhl. Ani: Vznikl tehdy Giordano Bruno? Nevznikl.
Otázka zní: Jaký skutečný fyzikální jev může vytvořit natolik přesvědčivou iluzi, že skupina lidí sleduje Měsíc, jehož roh se rozpadá, chrlí oheň a celé těleso před jejich očima pulzuje?
A máme nejméně dvě seriózní možnosti. Mimořádně vhodně orientovaný meteor v zemské atmosféře. Nebo deformaci měsíčního obrazu v silně turbulentní vrstvě horkého vzduchu. Možná jednoho dne historik objeví další kroniku, dopis nebo záznam z jiného místa, který jednu z možností posílí. Možná ne.
Po téměř 850 letech už některé informace jednoduše nejsou dostupné. Ale právě proto je případ tak dobrým příkladem skutečné záhadologie.
Někdy není největší záhada to, co se stalo. Ale kde se to stalo
Lidský mozek má přirozený problém s oblohou. Chybí nám na ní měřítko vzdálenosti. Když světelný bod projde před Měsícem, oko samo nepozná, zda se nachází několik kilometrů od nás, několik set kilometrů vysoko nebo přímo u měsíčního povrchu.
Dvě události ležící v úplně jiných částech prostoru se nám mohou promítnout na stejné místo oblohy.
Pět mužů v roce 1178 nemělo teleskop. Nemělo kameru. Nemělo spektrometr. Nemohlo okamžitě zavolat jinému pozorovateli o sto kilometrů dál a zjistit, zda vidí totéž. Měli pouze vlastní oči. A před nimi úzký Měsíc nízko nad obzorem, který se na několik okamžiků začal chovat způsobem odporujícím všemu, co znali.
Je pochopitelné, že si ten obraz zapamatovali. Stejně pochopitelné je, že Gervase jejich příběh považoval za dost mimořádný, aby jej zapsal. A díky tomu dnes vědci mohou analyzovat několik vět starých téměř devět století stejným způsobem jako neúplná data z experimentu.
Jednu hypotézu vyřadili. Druhou prověřují. Třetí zůstává možná. A původní pozorovatelé nám už samozřejmě nikdy neodpovědí.
Možná tedy přesně nezjistíme, co se onoho večera nad Canterbury odehrálo. Jedno ale víme. Měsíc se neroztrhl. To, co se svíjelo jako zraněný had, byl jeho obraz v očích pěti lidí na Zemi. A téměř 850 let poté stále nevíme úplně jistě, co jejich pohled tak dokonale oklamalo.
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Zdroje: Kód Enigma [1], Endeavour – Giles E. M. Gasper, Brian K. Tanner, „The moon quivered like a snake: A medieval chronicler, lunar explosions, and a puzzle for modern interpretation“ [2], Meteoritics – Jack B. Hartung, „Was the Formation of a 20-km-Diameter Impact Crater on the Moon Observed on June 18, 1178?“ [3], NASA Science / University of Arizona – „What Medieval Witnesses Saw Was Not Big Lunar Impact, Grad Student Says“ [4], Meteoritics & Planetary Science – Morota et al., „Formation age of the lunar crater Giordano Bruno“ [5], Journal of Geophysical Research: Planets – Williams et al., „The Effects of Terrain Properties Upon the Small Crater Population Distribution at Giordano Bruno: Implications for Lunar Chronology“ [6], img AI generated