Boeing s 222 cestujícími vyslal nad Atlantikem nouzový signál. Kvůli vážným problémům přistál na Azorech

Let LX9 společnosti SWISS měl být běžným dálkovým spojením mezi americkým Chicagem a švýcarským Curychem. Když se ale Boeing 777 nacházel přibližně v polovině cesty přes Atlantik, v ekonomické třídě se objevil výrazný štiplavý zápach, jehož původ nebylo možné během letu určit. Posádka proto situaci vyhodnotila jako dostatečně závažnou na to, aby na cestě do Švýcarska nepokračovala.
Piloti vyhlásili stav nouze a letadlo následně zamířilo k portugalským Azorským ostrovům. Podle údajů o letu byl použit také transpondérový kód 7700, který se v letectví používá pro všeobecný stav nouze. Neznamená automaticky bezprostřední nebezpečí havárie, umožňuje však řízení letového provozu dát danému stroji potřebnou prioritu.
Boeing bezpečně přistál na ostrově Terceira
Na palubě se nacházelo 222 cestujících a 16 členů posádky, z toho dva piloti a čtrnáct členů palubního personálu. Boeing 777 s registrací HB-JNF nakonec přistál na letišti Lajes na ostrově Terceira v 6:30 místního času, tedy přibližně v 8:30 středoevropského letního času.
Samotné přistání proběhlo bez dalších komplikací. Letadlo po dosednutí dokázalo vlastními silami opustit ranvej a všichni cestující i členové posádky vystoupili běžným způsobem. Situace ale nezůstala zcela bez zdravotních potíží. Přibližně pět cestujících a jeden člen posádky se nechali po přistání preventivně vyšetřit.
Krátce předtím se u nich objevilo podráždění očí, nevolnost nebo bolest hlavy. Podle dostupných informací však nikdo nepotřeboval další lékařské ošetření ani hospitalizaci.
Příčina zápachu zatím zůstává nejasná
Co přesně nepříjemný zápach v ekonomické třídě způsobilo, zatím známo není. SWISS nechce před dokončením kontroly letadla o příčině spekulovat a stroj má projít podrobnou technickou prohlídkou.
Právě neznámý původ podobného zápachu je důvodem, proč posádky v takových situacích postupují opatrně. Na zemi se může ukázat, že šlo o méně závažný problém, během letu nad oceánem ale posádka nemá prostor čekat, zda se situace nezhorší. Nejbližší vhodné letiště tak může být bezpečnější volbou než další několikahodinová cesta.
Pro cestující to znamenalo nečekané přerušení dlouhého letu a několikahodinové zdržení na ostrově uprostřed Atlantiku. Společnost proto naplánovala náhradní Boeing 777, který má cestující i posádku z Terceiry dopravit do Curychu. Přílet do Švýcarska byl podle plánu stanoven na úterní večer kolem 22:15.
Mimořádná událost ovlivnila také další spoje
Nasazení náhradního letadla se dotklo i dalších cestujících. SWISS musel kvůli změně provozního plánu zrušit úterní let LX8 z Curychu do Chicaga a také následný zpáteční spoj z Chicaga do Curychu. Pro cestující z těchto letů má dopravce zajistit alternativní možnosti přepravy.
Pro 238 lidí na palubě letu LX9 skončila nepříjemná situace především bezpečným přistáním. Teprve technická kontrola nyní ukáže, co zápach v kabině způsobilo a zda šlo o problém samotného letadla, nebo o jiný zdroj. Rozhodnutí přerušit cestu ale ukazuje základní pravidlo dálkových letů nad oceánem. Pokud posádka nedokáže neobvyklý jev spolehlivě vysvětlit, bezpečnost má před původním letovým plánem přednost.
Zdroje: newsroom.swiss.com, srf.ch, swissinfo.ch