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Boeing s 222 cestujícími vyslal nad Atlantikem nouzový signál. Kvůli vážným problémům přistál na Azorech

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Noční let přes Atlantik se pro více než dvě stovky cestujících změnil v neplánovanou zastávku uprostřed oceánu. Posádka letu SWISS z Chicaga do Curychu zaznamenala v kabině štiplavý zápach a rozhodla se neriskovat. Boeing 777 proto změnil kurz a bezpečně přistál na Azorských ostrovech.
Boeing s 222 cestujícími vyslal nad Atlantikem nouzový signál. Kvůli vážným problémům přistál na Azorech

Boeing s 222 cestujícími vyslal nad Atlantikem nouzový signál. Kvůli vážným problémům přistál na Azorech

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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