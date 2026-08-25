Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

Škvarky z vlastní kuchyně: Křupavé, voňavé a bez zbytečných polotovarů

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Škvarky jsem dlouho považovala za záležitost výhradně pro babičky s přístupem k čerstvě poraženému praseti. Jenže pak jsem zkusila verzi z trouby a všechno se změnilo. Křupavé, zlatavé a hotové za hodinu - tohle je recept, který u nás doma zmizí ještě teplý.
Fotografie ke škvarkům

Fotografie ke škvarkům

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Zapomenuté řemeslo v kuchyni: Domácí škvarky ze syrového sádla, které předčí každý kupovaný polotovar
Reklama
Další články z Cooky.cz
Kuřecí pečená stehna, která stačí dobře ochutit a nechat troubu udělat zbytek práce
Kuřecí pečená stehna, která stačí dobře ochutit a nechat troubu udělat zbytek práce
Krkonošské kyselo poctivě a postaru, s chlebovým kváskem a výraznou chutí
Krkonošské kyselo poctivě a postaru, s chlebovým kváskem a výraznou chutí

Podkrkonošské kyselo je přesně ten typ polévky, který nevypadá jako frajer, ale na stole udělá velkou...

Bramborové špalíčky jsou dokonalý důkaz, že dobré jídlo nemusí stát moc ani být složité
Bramborové špalíčky jsou dokonalý důkaz, že dobré jídlo nemusí stát moc ani být složité

Bramborové špalíčky s mákem patří k jídlům, která nevypadají jako velká sláva, ale na talíři udělají přesně...

Ovocné řezy s jemným krémem jsou letní moučník na plech plný šťavnatého ovoce
Ovocné řezy s jemným krémem jsou letní moučník na plech plný šťavnatého ovoce

Meruňkové řezy s mascarpone krémem a pudinkovou vrstvou jsou dezert, který vypadá jako z cukrárny, ale...

Zapečené žampiony s náplní, které vypadají pracně, ale ve skutečnosti nedají moc práce
Zapečené žampiony s náplní, které vypadají pracně, ale ve skutečnosti nedají moc práce

Plněné žampiony mám ráda hlavně ve dnech, kdy nechci stát hodinu u plotny a stejně chci na talíři něco...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

Všechny články tohoto autora →
Cooky.cz
Další články z kategorie Jídlo a vaření
Zobrazit více
LifestyleJídlo a vaření
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.