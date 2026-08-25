Koupání na Sardinii se během vteřiny změnilo v boj o život. Loď srazila 17letou turistku

Pláž Su Giudeu u letoviska Chia patří k místům, kvůli kterým turisté míří na jih Sardinie. Průzračná voda, světlý písek a mělké moře vytvářejí obraz dovolené, při které člověk příliš nepřemýšlí nad tím, co by se mohlo stát. V neděli 16. srpna se ale právě tady odehrála vážná nehoda, jejíž následky mohly být tragické.
Sedmnáctiletá turistka se nacházela ve vodě poblíž vyznačeného prostoru u pláže, když se směrem ke břehu vysokou rychlostí přiblížila motorová loď. Na palubě bylo celkem čtrnáct lidí. Dívka už nestihla před plavidlem uniknout a došlo k přímému střetu. Podle dosavadních informací utrpěla několik zlomenin a další vážná poranění. Silný náraz způsobil, že ztratila vědomí přímo ve vodě.
Kamarád se lodi vyhnul na poslední chvíli
Jen několik metrů od ní byl její šestnáctiletý kamarád. Ten měl více štěstí. Přibližujícího se plavidla si všiml a podařilo se mu na poslední chvíli uhnout. Místo útěku ke břehu se okamžitě vrátil ke zraněné dívce a stal se jedním z prvních lidí, kteří jí pomohli.
Právě okamžiky po nárazu byly rozhodující. Dívka byla v bezvědomí a hrozilo, že se potopí pod hladinu. Chlapec ji zachytil a pomáhal jí zůstat nad vodou, než se k nim dostali další lidé. Do záchrany se následně zapojili lidé z pláže a plavčíci, kteří mladou turistku dostali na břeh.
Na místo byla přivolána záchranná služba a na pláži přistál vrtulník, který dívku transportoval do nemocnice Brotzu v Cagliari v nejvyšším stupni naléhavosti. Její stav byl zpočátku natolik vážný, že skončila na resuscitačním oddělení a lékaři byli při prognóze velmi opatrní.
Vývoj posledních dnů je však podstatně příznivější. Sedmnáctiletá turistka už resuscitační oddělení opustila a její zdravotní stav se zlepšuje. Po nehodě, při které jí kromě samotných zranění hrozilo také utonutí, je to zásadní posun.
Loď po střetu nezůstala na místě
Samotná nehoda má také policejní dohru. Plavidlo, které dívku zasáhlo, byl člun ze sklolaminátu vybavený závěsným motorem o výkonu 85 koní. Po nárazu nezůstalo na místě a pokračovalo směrem k nedaleké pláži Tuerredda.
Nové světlo do případu přinesl záznam pořízený lidmi na pláži. Na něm je vidět bílé plavidlo pohybující se vysokou rychlostí mezi loděmi před pobřežím. Po střetu se člun zastaví. Záběry tak odpovídají svědectví šestnáctiletého chlapce, který tvrdil, že lidé na palubě museli vědět, že ke střetu došlo.
Právě jeho výpověď patří k nejvýraznějším částem celého případu. Mladík popsal, že se člunu sám stačil vyhnout, zatímco jeho kamarádka už takové štěstí neměla. Po nárazu se proto soustředil hlavně na ni a snažil se zabránit tomu, aby bezvládná zmizela pod hladinou.
Policie zadržela muže, který měl člun řídit
Loď následně dorazila k pobřeží u Tuerreddy, kde lidé z paluby vystoupili a pokusili se pokračovat do vnitrozemí. Policie však celou skupinu postupně dohledala. Na palubě bylo čtrnáct dospělých mužů alžírské národnosti.
Vyšetřovatelé následně identifikovali osmadvacetiletého muže, který měl podle dosavadního vyšetřování člun řídit. Muž byl zatčen a vyšetřování pokračuje. Čelí mimo jiné podezření v souvislosti s těžkým zraněním mladé turistky. Jeho vina bude definitivně posuzována až v dalším řízení.
Okolnosti příjezdu lidí na člunu jsou samostatnou částí případu, pro samotnou nehodu je ale nejpodstatnější něco jiného. Motorové plavidlo se vysokou rychlostí dostalo do prostoru, kde byli lidé ve vodě, a sedmnáctiletá dívka měla jen velmi málo času zareagovat. Z dovolené s rodinou se během několika sekund stal zásah vrtulníku a boj o to, aby vůbec zůstala při vědomí a nad hladinou.
O výsledku rozhodovaly první minuty
Nehoda na Sardinii zároveň připomíná, jak rychle se může situace u zdánlivě bezpečné a rušné pláže změnit. Dívku od mnohem horšího výsledku pravděpodobně dělila rychlá reakce lidí přímo ve vodě a následná pomoc z pláže.
Největší pozornost proto zaslouží právě šestnáctiletý chlapec, který se sám jen těsně vyhnul střetu a přesto se okamžitě vrátil pro svou kamarádku. V situaci, kdy několik vteřin rozhodovalo o tom, zda zůstane nad hladinou, nečekal na příjezd profesionální pomoci.
O více než týden později přichází alespoň jedna dobrá zpráva. Sedmnáctiletá turistka už není na resuscitačním oddělení a její stav se zlepšil. Nehoda, která mohla skončit smrtí přímo před zraky dovolenkářů na jedné z nejvyhledávanějších sardinských pláží, tak zatím směřuje k podstatně příznivějšímu konci.
Zdroje: carabinieri.it, unionesarda.it, rainews.it, sardiniapost.it, bild.de.