Včera, dnes a zítra: Žena unikala vězení devatenácti těhotenstvími a Sophia Loren se musela učit svlékat

Včera, dnes a zítra, FOTO: Les Films Concordia / distr. Česká televize Včera, dnes a zítra, FOTO: Les Films Concordia / distr. Česká televize Včera, dnes a zítra, FOTO: Les Films Concordia / distr. Česká televize Včera, dnes a zítra, FOTO: Les Films Concordia / distr. Česká televize Včera, dnes a zítra, FOTO: Les Films Concordia / distr. Česká televize Včera, dnes a zítra, FOTO: Les Films Concordia / distr. Česká televize Včera, dnes a zítra, FOTO: Les Films Concordia / distr. Česká televize Včera, dnes a zítra, FOTO: Les Films Concordia / distr. Česká televize Včera, dnes a zítra, FOTO: Les Films Concordia / distr. Česká televize
Italská filmová klasika Včera, dnes a zítra patří k velkým klenotům evropské kinematografie. Sophia Loren a Marcello Mastroianni v ní excelují ve třech odlišných povídkách plných vášně i typického jižanského temperamentu. Filmaři se nebáli zapojit do natáčení opravdové trestankyně nebo rozebrat luxusní automobily jen kvůli dokonalejším záběrům. Skutečný osud těhotné pašeračky
Úvodní příběh chudé Adeliny vznikl na naprosto reálných základech. Scenáristé se inspirovali osudem prodavačky pašovaných cigaret z Neapole jménem Concetta Mucardi. Tato žena objevila velmi svérázný způsob obrany před nástupem do vězení. Postupně devatenáctkrát za sebou otěhotněla.
Dobové italské zákony totiž nedovolovaly uvěznit těhotné ženy a matky do šesti měsíců po porodu. Tvůrci chtěli prostředí kriminálu zachytit naprosto věrně a režisér Vittorio De Sica do vězeňských scén obsadil opravdové odsouzené ženy. Natáčení probíhalo na autentických místech. Štáb se postupně přesouval mezi Římem, Neapolí, Milánem a italským městem Ercolano.
Důkladná příprava na svlékání
Závěrečná povídka představuje postavu jménem Mara. Sophia Loren přistoupila k roli lehké děvy s obrovskou profesionalitou. Proslulá scéna jejího svlékání před hereckým partnerem vyžadovala speciální trénink. Herečka absolvovala sérii soukromých lekcí tance u Jacquesa Rueta. Tento uznávaný choreograf působil ve slavném pařížském kabaretu Crazy Horse Saloon a pomohl jí pohybovou rutinu dotáhnout ke smyslné dokonalosti.
Mimořádně úspěšný moment si oba hlavní představitelé zopakovali přesně po třiceti letech ve snímku z módního prostředí Pret a Porter. Talentovaná Sophia Loren se ve filmu prosadila i po hudební stránce. Všechny italské písně zaznívající v jednotlivých epizodách nazpívala zcela sama.
Odstraněné zrcátko a pohádkově drahé vozy
Prostřední příběh o znuděné bohaté Anně servíruje divákům pohled na luxusní automobily ze šedesátých let. Během jízdy ve voze značky Rolls Royce si pozorný divák může všimnout chybějícího vnitřního zpětného zrcátka. Nešlo o nepozornost rekvizitářů ani o chybu. Filmaři ho úmyslně odmontovali pro získání čistších úhlů pro kameru.
Ve snímku poutá pozornost také zářivě červené Ferrari 250 GT California Spyder. Z výrobní linky sjelo celosvětově pouze šestapadesát kusů tohoto nádherného vozu. Sběratelé v současnosti za tyto vzácné modely neváhají zaplatit částky přesahující deset milionů amerických dolarů.
Komedii Včera, dnes a zítra vysílá stanice ČT2 25. srpna ve 22:00. Reprízu diváci uvidí 27. srpna v 08:55.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( csfd, imdb).