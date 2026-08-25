NOHO Energy nechá posoudit dopady větrného parku na Semilsku na cennou přírodu

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NOHO Energy nechá posoudit dopady větrného parku na Semilsku na cennou příroduPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Detailní analýzu možných vlivů plánovaného větrného parku u Bystré nad Jizerou na Semilsku na okolní cenné přírodní lokality nechá zpracovat společnost NOHO Energy, která stavbu připravuje. Obec i investor chtějí mít jistotu, že projekt tří větrných elektráren splní nejpřísnější standardy a neohrozí chráněná území v Podkrkonoší. V tiskové zprávě o tom informoval Marcel Ladka ze Svazu moderní energetiky.
Ilustrační foto.
Zdroj: Pixabay.com
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