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Udělala jednu chybu před lety, manžel jí to dodnes předhazuje. „Taková děvka jako ty mě nebude poučovat,“ řekl jí před dětmi

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Dennívýzva
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Čtenářka v dopise popisuje peklo, které nyní zažívá se svým manželem. Ten jí nechce odpustit úlet, který kdysi měla s bývalým partnerem.
smutná žena

smutná žena

Zdroj: Depositphotos
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Tento článek byl publikován ze zdrojů DámskýDeník.cz

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