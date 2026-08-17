Smetanová kulajda s liškami pro dny, kdy má polévka vonět po lese a chutnat jako prvotřídní domácí pokrm

Tradiční jihočeskou kulajdu zná skoro každý, kdo někdy jedl doma poctivou polévku. Jenže zkoušeli jste ji s liškami? Tohle provedení má přesně to, co od kulajdy čekáte: jemnou smetanovou chuť, brambory, kopr i houby, které jsou v každé lžíci znát. Oproti běžné houbové polévce působí více povznešeně, přitom zůstává jednoduchá a rodinná. Typ jídla, které obstojí ve všední den i u nedělního stolu.
je na úpravách docela Kulajda vděčná. Někdo ji chce kyselejší, jiný přidá víc , u nás doma se zase pokaždé řeší vejce. Já mám nejradši variantu se kopru zastřeným vejcem. Talíř s ním vypadá lépe a polévka zároveň víc zasytí. Když ale není čas, uvařím vejce natvrdo zvlášť a do talíře ho jen rozpůlím.
Jeden praktický detail: Pokud jsou lišky menší a pevné, část nechte vcelku. V polévce drží tvar, chutnají dobře a ještě hezky vypadají. A vůně, která se rozline při opékání na másle, přiláká do kuchyně rodinu spolehlivěji než zvonek. Proč kulajda s liškami funguje tak dobře
Lišky se do kulajdy hodí proto, že po tepelné úpravě zůstávají pevné a nerozpadnou se na nic neurčitého. U lišek nálevkovitých je chuť jemnější než u klasické lišky obecné, a právě to mi na nich vyhovuje. Se smetanou a koprem se nepřetlačují. Drží se spíš v pozadí, víc není potřeba. Recept na poctivou domácí kulajdu z lišek
Doba přípravy: 20 minut Doba vaření: 25 minut Počet porcí: 4 až 5 porcí Celkový čas: zhruba 45 minut Ingredience pro přípravu 300 g lišek nebo lišek nálevkovitých 500 g brambor 1 l zeleninového nebo houbového vývaru 250 ml smetany ke šlehání 250 ml mléka 1 menší cibule nebo 50 g šalotky 30 g másla 30 g hladké mouky 3 lžíce nasekaného čerstvého kopru 2 bobkové listy 2 kuličky nového koření 2 až 3 lžíce octa 1 lžička cukru 4 vejce sůl a čerstvě mletý pepř podle chuti Postup přípravy poctivé liškové kulajdy
1. Lišky nejdřív pečlivě očistěte. Větší kusy překrojte, malé nechte vcelku. Brambory oloupejte a nakrájejte na menší kostky, cibuli nasekejte najemno. Zdroj: Ilmari Karonen, Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0, Lišky očistíme a umyjeme, větší kusy překrojíme
2. V hrnci rozpusťte máslo a nechte na něm zesklovatět cibuli nebo šalotku. Přidejte lišky a krátce je opečte, asi 4 až 5 minut. Pustí vůni a lehce zezlátnou.
3. Zasypte vše hladkou moukou a krátce promíchejte, aby vznikl základ na jemné zahuštění. Není nutné dělat tmavou jíšku, stačí opravdu chvilka.
4. Postupně přilijte vývar a dobře rozmíchejte, aby v polévce nezůstaly hrudky. Přidejte brambory, bobkový list a nové koření. Vařte na mírném ohni asi 15 minut, dokud brambory nezměknou.
5. V misce smíchejte smetanu s mlékem. Jakmile jsou brambory měkké, vlijte směs do polévky a nechte ji už jen zvolna probublávat. Prudký var jí nesvědčí.
6. Dochuťte solí, pepřem, cukrem a octem. Ocet přidávejte po lžících. Každý má kulajdu trochu jinou a tady se vyplatí ochutnávat.
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7. Nakonec vmíchejte čerstvý kopr. Část můžete nechat i na posypání při servírování. Po přidání kopru polévku vařte už jen krátce, stačí 1 až 2 minuty. Mezitím připravte vejce
8. Do menšího rendlíku dejte vodu, přiveďte ji téměř k varu a stáhněte plamen. Vejce vyklepněte jedno po druhém do vody a nechte je zatáhnout asi 3 minuty, aby žloutek zůstal ještě měkký.
9. Z polévky vyjměte bobkový list a nové koření. Kulajdu nalijte do talířů, doprostřed vložte zastřené vejce a hned podávejte. Nejlepší je čerstvá, ale v lednici vydrží i do druhého dne; jen ji při ohřívání znovu nevařte prudce. Rady a tipy hospodyňky ke kulajdě z lišek Pokud chcete výraznější houbovou chuť, použijte část houbového vývaru místo čistě zeleninového. Když se vám zdá polévka hustší, přilijte trochu horkého vývaru nebo mléka a už jen krátce prohřejte. Čerstvý kopr je znát. Sterilovaný poslouží taky, ale chuť bude o něco ostřejší. Když chcete mít kulajdu opravdu hebkou, odeberte před koncem vaření jednu naběračku polévky, rozmíchejte ji zvlášť se smetanou a teprve pak vraťte do hrnce. Je to drobný krok, ale polévka se pak spojí klidněji a bez rizika sražení.
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