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Smetanová kulajda s liškami pro dny, kdy má polévka vonět po lese a chutnat jako prvotřídní domácí pokrm

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Dnes jsem zkoušela kulajdu z lišek nálevkovitých a doma bylo ticho jen do chvíle, než jsem ji donesla na stůl. Je jemná, sytá a přitom nijak složitá, takže se hodí i na obyčejný všední den. Chuť jí dává poctivý vývar, smetana a kopr, který celou polévku hezky zvedne.
Obrázek k receptu s názvem Stačilo ji uvařit jednou: Kulajda z lišek má jemnou smetanovou chuť a z obyčejného oběda udělá sezónní zážitek

Obrázek k receptu s názvem Stačilo ji uvařit jednou: Kulajda z lišek má jemnou smetanovou chuť a z obyčejného oběda udělá sezónní zážitek

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept s názvem Stačilo ji uvařit jednou: Kulajda z lišek má jemnou smetanovou chuť a z obyčejného oběda udělá sezónní zážitek
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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