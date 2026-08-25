Bramborové špalíčky jsou dokonalý důkaz, že dobré jídlo nemusí stát moc ani být složité

s Bramborové špalíčky mákem nepatří mezi jídla, která by na první pohled ohromila. Na stole ale fungují přesně tak, jak mají. Zasytí, nejsou drahé a při rozumném množství mouky zůstávají pěkně měkké. Je to jednoduchá kuchyně bez okázalosti, bez zbytečných ozdob.
Variant na špalíčky je víc a rozdíly bývají hlavně v poměru brambor a mouky. Někde se uvádí 400 g brambor a asi 150 g mouky, jinde 800 g brambor a 300 g mouky, někdy se přidávají i dvě vejce. Pro domácí verzi s
se mi nejlépe osvědčil střed: mákem 500 g vařených brambor, 150 až 200 g polohrubé mouky a 1 vejce. Důležitá je jedna věc: těsto nepracovat zbytečně dlouho a mouku přidávat po troškách. Když se to přežene, místo špalíčků vzniknou malé gumové kusy. Recept na měkké bramborové špalíčky s mákem
Doba přípravy: 45 minut Co potřebujeme
Těsto: 500 g vařených brambor 150 – 200 g polohrubé mouky 1 ks vejce 1 špetka soli
Dokončení: 50 g másla 80 – 100 g mletého máku podle chuti moučkový nebo krupicový cukr podle chuti vanilkový cukr Postup přípravy sladkých bramborových špalíčků s mákem
1.
Brambory uvařte ve slupce, nechte je úplně vychladnout, pak je oloupejte a najemno nastrouhejte nebo prolisujte. Klidně použijte i brambory z předchozího dne, často s nimi těsto vyjde lépe.
2. K bramborám přidejte
vejce, sůl a postupně zapracujte mouku. Vznikne měkké těsto, které drží pohromadě a zbytečně se nelepí na ruce.
3. Těsto rozdělte na několik částí. Z každé vyválejte na pomoučeném vále tenčí váleček a nakrájejte ho na kratší
špalíčky, asi 3 až 4 cm dlouhé. Foto: Cooky.cz, Chudé jídlo, bohatá chuť: Bramborové špalíčky připomenou, že z pár surovin vzniká velká česká klasika
4. Ve větším hrnci přiveďte k varu
osolenou vodu. Špalíčky vkládejte po menších dávkách do vroucí vody, aby se neslepily dohromady.
5. Jakmile vyplavou na hladinu, vařte je ještě
2 až 3 minuty. Potom je vyjměte děrovanou naběračkou a nechte krátce okapat.
6. V kastrolu nebo na pánvi rozpusťte
máslo a uvařené špalíčky v něm lehce promíchejte. Pak je přesuňte na talíř a posypte mletým mákem, cukrem a podle chuti i trochou vanilkového cukru.
TIP: Kdo chce výraznější chuť, může mák předem promíchat s trochou vanilkového cukru a špetkou skořice. Není to nutnost, ale funguje to dobře. Nasladko, nebo naslano?
Na bramborových špalíčcích je zajímavé hlavně to, že nejsou navázané jen na jednu podobu. Sladká varianta s
mákem je domácí jistota, když chcete bez masa. Když ale vynecháte cukr, vznikne příloha nebo samostatné jídlo, které se hodí k rychlý oběd zelí, uzenému i špenátu. Z obyčejného těsta je najednou něco, co se dá použít docela široce, a ještě za pár korun.
Osobně se mi vyplácí vařit brambory den předem. Těsto je pak klidnější, méně lepí a člověk nemá potřebu zachraňovat ho další moukou. U špalíčků je tohle nakonec dost podstatné.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline