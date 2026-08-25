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Bramborové špalíčky jsou dokonalý důkaz, že dobré jídlo nemusí stát moc ani být složité

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Bramborové špalíčky s mákem patří k jídlům, která nevypadají jako velká sláva, ale na talíři udělají přesně to, co mají. Zasytí, nestojí majlant a když se nepřežene mouka, jsou krásně měkké. Za mě je to poctivá kuchyně bez okras a bez zbytečného vymýšlení.
Fotografie k bramborovým špalíčkům

Fotografie k bramborovým špalíčkům

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Chudé jídlo, bohatá chuť: Bramborové špalíčky připomenou, že z pár surovin vzniká velká česká klasika
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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