Colorado chce udržet Makara dlouhodobou smlouvou. Její výše by mohla přepsat rekordní kontrakty obránců v NHL

Joe Sakic seděl 24. srpna před novináři a mluvil s klidem člověka, který drží dobré karty. „Jsem přesvědčený, že Cale podepíše před startem sezony,“ řekl prezident hokejových operací a zároveň generální manažer Colorada. Klidný tón ale maskuje tichý odpočet. Do 15. září 2026 může Avalanche nabídnout Makarovi prodloužení na osm let. O den později už nová kolektivní smlouva NHL zkrátí maximum na sedm. Rozdíl jednoho roku při částkách, o kterých se mluví, může znamenat přes 300 milionů korun navíc.
Dva rekordy, dvě laťky
Když se řekne „rekordní smlouva obránce v NHL“, je potřeba rozlišit dvě čísla. Průměrný roční plat (AAV) drží od 1. července 2026 Bowen Byram, bývalý spoluhráč Makara, dnes hráč Chicaga: šestiletý kontrakt na 75 milionů dolarů mu dává AAV 12,5 milionu USD, tedy zhruba 300 milionů korun ročně. Celkovou hodnotu kontraktu pak drží Rasmus Dahlin z Buffala: osm let za 88 milionů dolarů, v přepočtu asi 2,1 miliardy korun.
Makar může jedním podpisem přepsat obojí. Stačí, aby jeho AAV překročilo 12,5 milionu, a padne Byramův rekord. Při osmi letech a stejném tempu se celková hodnota vyšplhá nad 100 milionů dolarů, a Dahlinova meta zmizí v zrcátku. Současná Makarova smlouva, podepsaná v červenci 2021, přitom běží na pouhých 9 milionů AAV. Skok bude obrovský, ale trh ho ospravedlňuje.
Proč je 15. září víc než datum v kalendáři
Nová kolektivní smlouva mezi NHL a hráčskou asociací vstoupí v platnost 16. září 2026. Od toho dne se maximální délka prodloužení se stávajícím klubem zkrátí z osmi na sedm let. Pro Colorado to znamená jediné: pokud chce Makara zamknout na nejdelší možný kontrakt, musí mít podpis hotový do 15. září.
Osmý rok není jen symbolický. Při AAV kolem 13 milionů dolarů představuje dalších zhruba 310 milionů korun, které klub investuje do jistoty, a které hráč inkasuje bez rizika volného trhu. Právě ztráta tohoto roku, ne bezprostřední hrozba Makarova odchodu, vytváří největší tlak na obě strany.
Colorado přitom podobný scénář už zná. Nathan MacKinnon podepsal své osmileté prodloužení 20. září 2022, tedy doslova na poslední chvíli před sezonou. Sakic tehdy nepanikařil a výsledek dopadl. Tentokrát ale tikají hodiny navíc, ty regulační.
Makarova vyjednávací pozice
Dvojnásobný vítěz Norris Trophy, šampion Stanley Cupu z roku 2022, historicky nejproduktivnější obránce v dějinách franchise Avalanche i Nordiques. Makarův životopis mluví sám za sebe. A k tomu přidejte kontext:
- Blížící se status nechráněného volného hráče — bez nové smlouvy se po sezoně 2026–27 stane nechráněným volným hráčem.
- Časové okno — Colorado potřebuje podepsat do 15. září, aby získalo osmý rok.
- Tržní precedent — Byram, hráč s 42 body v kariérním maximu a 152 body ve 328 zápasech NHL, dostal 12,5 milionu AAV. Makar je v jiné galaxii výkonu.
Byramova smlouva pro Makara není strop. Je to podlaha. Podle nás je realistický práh někde nad 13 miliony dolarů ročně, tedy přes 310 milionů korun. Při osmi letech jde o kontrakt v celkové hodnotě přesahující 2,5 miliardy korun.
Sakic v červnu prohlásil, že chce Makara „do konce kariéry“ v Coloradu. Přímé veřejné vyjádření samotného hráče k budoucnosti se ale v oficiálních zdrojích nepodařilo dohledat. Dialog podle vedení klubu probíhá, konkrétní čísla ale ani jedna strana nezveřejnila.
Vejde se rekordní smlouva pod strop?
Tady přichází klíčová otázka. Pro sezonu 2026–27 má Colorado podle projekcí PuckPedia pouhých 404 tisíc dolarů prostoru pod platovým stropem 104 milionů. Jenže Makarova nová smlouva by se propsala až od ročníku 2027–28, kde projekce ukazují přibližně 32 milionů volného místa. Rekordní kontrakt je tedy finančně proveditelný.
Ale ne zadarmo. Colorado už v létě 2026 dělalo tahy motivované platovým stropem. Rekordní Makar znamená levnější doplnění sestavy, větší spoléhání na prospekty z draftu a tvrdší rozhodování o hráčích ve střední platové vrstvě. Sakic to ví. Ví to i Makar. A přesto obě strany sedí u stolu.
Zbývá necelých dvacet dní do data, které z běžného zářijového pátku dělá tvrdý obchodní deadline. Pokud pero na papír dopadne včas, Colorado si koupí osm let s nejlepším obráncem ligy, a NHL dostane nový finanční benchmark, který bude definovat trh obránců na roky dopředu.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka