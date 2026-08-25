Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

Colorado chce udržet Makara dlouhodobou smlouvou. Její výše by mohla přepsat rekordní kontrakty obránců v NHL

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Cale Makar vstupuje do posledního roku současné smlouvy a Colorado má necelé tři týdny na to, aby mu nabídlo osmiletý kontrakt, který by mohl překonat 2,6 miliardy korun.
Colorado chce udržet Makara dlouhodobou smlouvou. Její výše by mohla přepsat rekordní kontrakty obránců v NHL

Colorado chce udržet Makara dlouhodobou smlouvou. Její výše by mohla přepsat rekordní kontrakty obránců v NHL

Zdroj: Quintin Soloviev/ Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0
Reklama
Další články z SportyŽivě
Álvarezovi zástupci jednají s Arsenalem poté, co hráč odmítl nabídku Barcelony. Londýnský klub má volný post v útoku
Álvarezovi zástupci jednají s Arsenalem poté, co hráč odmítl nabídku Barcelony. Londýnský klub má volný post v útoku
Britská taekwondistka a medailistka z MS Savová zemřela ve spánku na zástavu srdce. Bylo jí 19 let
Britská taekwondistka a medailistka z MS Savová zemřela ve spánku na zástavu srdce. Bylo jí 19 let

Isabelle Savová, stříbrná medailistka z juniorského mistrovství světa ITF 2022, zemřela nečekaně ve spánku....

Horváth varuje Slavii: Dvě ztráty v řadě mohou stát náskok v lize. Derby nabídne řadu motivačních faktorů na obou stranách
Horváth varuje Slavii: Dvě ztráty v řadě mohou stát náskok v lize. Derby nabídne řadu motivačních faktorů na obou stranách

Slavia ztratila body v Liberci i doma s Bohemians. Teď ji čeká Letná, kde ligově nevyhrála čtyři zápasy v...

Kämpf o odchodu z Toronta: Na farmě jsem zažil psychicky náročné týdny. Rozhodla rodina a šance na olympiádu
Kämpf o odchodu z Toronta: Na farmě jsem zažil psychicky náročné týdny. Rozhodla rodina a šance na olympiádu

3. října 2025 Toronto zařadilo Davida Kämpfa na waiver. O šest týdnů později podepsal jinde. Mezi tím...

Za míč z Maradonova podvodu století zaplatil kupec 70 milionů korun. Dres z téhož zápasu stál přes 200 milionů
Za míč z Maradonova podvodu století zaplatil kupec 70 milionů korun. Dres z téhož zápasu stál přes 200 milionů

Anonymní dražitel zaplatil za míč z čtvrtfinále MS 1986 v přepočtu téměř 70 milionů korun. Dres ze stejného...

Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

Všechny články tohoto autora →
SportyŽivě
Další články z kategorie Sport
Zobrazit více
Sport
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.